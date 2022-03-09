Phantom Blade Zero - Gamescom 2025-intervju

S-GAME hadde med seg en ny spillbar demo av det etterlengtede action-RPG-et til det enorme arrangementet i Köln, og her delte Tobias den siste utviklingen i det kung-fu-drevne hack and slash-spillet.
"Hei venner, dette er Gamescom, dette er Noisy, dette er Loud, og det er ikke engang den offentlige dagen, dette er onsdag, og jeg besøker standen til Phantom Blade Zero, som er et spill vi kjenner og elsker, en gamereactor fra både Summer Game Fest og Gamescom i fjor, og wow, Tobias, dette har vokst mye, fra fjorårets stand, det var et lite rom, dette er enormt, og folk spiller allerede, står i kø, det er ikke engang åpningsdagen, Så hva kan du fortelle meg om den veksten? Spillet er ikke engang ute."
"Det er ganske interessant å se, faktisk, hvis du tenker på hvor stramt alt var i fjor, og i dag, i hele uken, er vi nå i hall 6, hovedsalen, alle vil se på oss, kanskje litt underveldende fra designet, men hvis du kommer inn og spiller demo, vil du bli helt lamslått og overveldet av den nye demoen, den er veldig bra og ganske annerledes enn den vi hadde før, i bunn og grunn."
"Og jeg har hørt at det er raskere, nye våpen, nye henrettelser, hva kan du fortelle meg om den versjonen?Du har tre nye sjefer, og også nye fiendetyper du kan se der, de er veldig interessante å kjempe, de er også som en skjult du kan prøve å finne, du må kanskje spørre oss for å få et hint for det, men det er ganske kult å spille, og det er også som hver eneste en du gjør, det er ganske annerledes."
"Det er så mange flere ting å gjøre, å være vitne til, flere våpen, vi har mange, jeg tror 8 av de nye primærvåpnene, 5 Phantom Edges å teste og leke med, og alle er fantastiske, det er ingenting jeg kan si mer om, de er alle fantastiske, alle animasjonene ser like bra ut som i fjor og til og med bedre."
"Jeg vet ikke hvordan det er mulig, men jeg er ganske imponert, alle er ganske imponert, tilbakemeldingene de ga meg, alle er forbløffet, så...Hva vil du si er det største fremskrittet spillet har gjort fra i fjor?som var den siste versjonen vi så?Er det mer fartsfylt, er det våpnene, er det mulighetene i kampene, er det utforskningen, hva kan du fortelle meg er høydepunktet nå?Jeg tror høydepunktet er at det er... hvordan skal jeg forklare det?Det er alt, alt er mer der, det er mer innhold i det akkurat nå."
"Du kan utforske, du ser litt mer fra kartet, du ser litt mer fra kartet, det er våpen du kan prøve ut, de er alle forskjellige, det er det som er kult, Jeg synes en time er litt lite tid for bare å spille én gang, også hvis du vil gjøre to løp, og også Hellwalker-modus, du må prøve Hellwalker-modus hvis du er her, den er veldig, veldig annerledes enn normale moduser, Fiendene er på en måte blitt bedre, de prøver også å lure deg, jeg har aldri sett noe lignende i spillet før, det er også ganske nytt hvordan hele mekanikken fungerer akkurat nå, alt dette føles bare litt mer polert enn i fjor, og hele konseptet er bare bedre."
"Det er ikke noe spesifikt å snakke om som nå er bra, alt er nå bedre.Og til slutt, den nye demoen, det nye innholdet, er det å erte eller fortelle spillerne noe annet om historien og historien?Hva kommer vi til å se her?Det er noen historiebiter å samle inn, vi kan få litt informasjon ut av det, men de er ikke så dype."
"Vi skal fortelle dem litt mer, som en spillerguide, skal vi fortelle dem litt mer om at Sol bare har 66 dager igjen å leve, og at han prøver å finne den perfekte transcendens.Jeg vet det, jeg vet det."
"Vi vet ikke så mye om transcendensen akkurat nå, men det får vi vite når spillet kommer ut.Men hele mysteriet, hele myten blir bare litt mer levende, hele verden blir bare litt mer levende enn før."
"Så vi er på en god vei.Apropos det, hva kan du fortelle meg om utgivelsesdetaljer?Får vi dem i år?Kommer dere til å ha en forlegger?Kommer dere til å publisere dere selv?Vi kommer til å publisere utgivelsesdatoen et sted i år."
"En gang i år?Ja, en gang.Før året er omme?Jeg håper det.Hva med forlaget?Du kan fortsatt ikke kunngjøre noe om det?Nei."
"Jeg tror det er rettferdig nok.Vi stiller oss i kø, eller forhåpentligvis hopper over køen, og spiller spillet her på Gamescom.Det bør du gjøre hvis du er her i Köln.Det kommer til å ta en stund, for køene samler seg allerede her."
"Men tusen takk for at du tok deg tid, Tobias.Det har vært en fornøyelse.Det var en glede å treffe deg."