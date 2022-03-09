Dekoratør om dagen, spøkelsesjeger om natten - There are No Ghosts at the Grand Gamescom 2025 intervju med Friday Sundae

Vi har snakket med kreativ leder og grunnlegger Anil Glendinning og teknisk animatør Chi Chii Huang for å lære mer om det etterlengtede og stilige musikalske eventyret.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.I dag, som dere kanskje kan se, befinner vi oss foran There Are No Ghosts At The Grand-standen i Xbox' store stand i Hall 7."
"Det er litt høylytt, det er livlig, det er kaotisk fra forbrukerseksjonen.Jeg er her sammen med Anil og Chi Chii for å snakke litt om spillet.Det dere har utviklet her, ser ut til å være et veldig unikt og friskt konsept.Hvor kom inspirasjonen fra?Hvor kom ideen til There Are No Ghosts At The Grand fra?Vel, vi begynte faktisk med å ville fortelle en spøkelseshistorie."
"Og da vi begynte å skrape i overflaten og tenke på hva det vil si å være en spøkelseshistorie, om uhygge, fortid, minne og forfall, tenkte vi: "Hvorfor ikke legge den til Storbritannia?Det høres perfekt ut."
"Så når vi tenker på Storbritannia på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, ...det var inspirasjonen bak den skumle Doctor Who-stilen vår.og musikken vår, vår skumle ska, vår reggae, ...alt kom fra der vi vokste opp og det vi kjente til."
"Så fortell meg litt om musikkvalget og hvordan det spiller inn i spillet og hvordan det definerer opplevelsen.Hver karakter er definert av sine egne spesifikke sjangre som er skreddersydd til de spesifikke karakterene."
"Så det er avhengig av hvem du møter i spillet og oppdager hvordan de er, og musikken er skreddersydd til det.Og hvordan passer det inn i spillingen da?Det handler selvsagt om å restaurere dette hotellet og håndtere de overnaturlige gjestene som også bor der, ikke sant?Ja, det stemmer. Så hver av karakterene har sin egen temasang fra uhyggelig ska til reggae til krigsjazz og til og med skaterpunk."
"I viktige øyeblikk av historien bryter de ut i sang.The No Ghosts of the Grand er ikke en tradisjonell musikal.Det er mer som å finne et kult, støvete album med britiske ska- og reggaelåter fra 80-tallet.Og så synger de, og du interagerer."
"Noen ganger kjører du, noen ganger pynter du og noen ganger er det spøkelser som virvler rundt deg.Så det integreres virkelig i spillet på en morsom, interessant og naturlig måte.Du nevnte at du ønsket å legge handlingen til Storbritannia."
"med det britiske temaet.Hvordan siver det inn i spillet?Humoren som det britiske folket som helhet er kjent for?For det første været."
"Vi har forskjellige typer vær.Vi har overskyet, regn, kanskje solskinn hvis du er heldig.Vi har eksentriske og merkelige lokale som ikke vil at du skal være der.Så, du vet, veldig likt Storbritannia."
"Karakteren du spiller, Chris David, er amerikaner.Så han føler seg som en fisk på land.Dette er ikke London eller et fancy historisk hjem.Dette er ikke det Storbritannia vi viser turister."
"Dette er en forfallen kystby som de stedene noen av oss vokste opp i.Så det er eksentrisk, det er morsomt, det er skummelt.Det er som seriene vi vokste opp med, som Doctor Who eller Red Dwarf.eller League of Gentlemen eller Space."
"Og den følger noe av den samme musikken som vi elsker fra den perioden også.Så vi ønsket virkelig å vise spillerne en morsom, interessant, særegen og uhyggelig side av Storbritannia som de kanskje ikke har sett før.Fortell meg litt om selve hotellet."
"Hva slags systemer har dere der?Hva kan man forvente av oss som spillere?Til å begynne med har du disse kraftverktøyene som, du vet, de er en haug med møbler som bare er samlet sammen som gjør-det-selv-verktøy."
"Og det er derfor vi har Robert C. McBrushy, som er der for å hjelpe deg og veilede deg gjennom bruken av disse verktøyene.Og du går gjennom, du renoverer hotellet, du sprenger ned tapeter og så maler du over det med tapet som kan tilpasses."
"Og ja, og så går man gjennom og innreder med forskjellige møbler.Ja...Fortell meg litt om denne nøkkelkunsten vi har her, for katten er tydeligvis veldig viktig, ikke sant?Han er kanskje, eller kanskje ikke, midtpunktet i alt."
"Så det er Mr. Bones, kan jeg sverge?Det er Mr. Bones, den jævelen.Om dagen er han en vanlig katt, men om natten er han noe mye mørkere, mystisk og ondskapsfullt.Det er ikke bare et hotell du har i spillet."
"Vi har en åpen by som du kan utforske.Og hotellet ligger sentralt i forhold til alt.Mr. Bones vet mye om hva som foregår og om de skumle tingene som kryper og lurer under tapetene og fasadene i bygningen."
"Og kanskje vet til og med spillerkarakteren selv litt mer enn han gir uttrykk for.Spillet handler om mysterier som ligger lag på lag med mysterier.Vi starter med et veldig enkelt premiss.Du er bare her for å innrede et hotell."
"Men etter noen minutter i spillet vil du innse at det er mye mer som foregår.Og vi gleder oss virkelig til at spillerne skal få oppleve alle mysteriene.Og jeg tror dere har en viss tid til rådighet, ikke sant?til å få ting i orden før alt begynner å gå galt for spilleren?På en måte, ja."
"Spillet er delt inn i en dag-natt-syklus.Nå kan du bruke så mye tid du vil på å dekorere om dagen.Det blir ikke natt før du hviler og utløser neste syklus.Du kan tilbringe så mye tid du vil om natten, hvis du holder ut så lenge."
"For ting har en tendens til å forandre seg her når solen går ned.Hver gang du bytter dag, tikker klokken ned.Du har nøyaktig 30 dager og 30 netter på deg til å få jobben gjort.Dette er et narrativt spill."
"Så avhengig av hvor mye du får gjort i løpet av den tiden, vil endre slutten, endre karakterene.Hvis du gjør det veldig, veldig bra, kan spillet finne måter å lure deg på.Og hvis du gjør det dårlig, finner det kanskje måter å hjelpe deg på også."
"Vi ønsker virkelig å fortelle en interessant og spennende historie.Men 30 dager og 30 netter. Hold øye med klokken.Så hva er den nåværende planen for utgivelsen, og når kan vi forvente at spillet kommer ut?Vi ser for oss en lansering sent neste år."
"Nå kommer det til å komme til Games Pass på dag én, så hold utkikk etter det der.Vi kommer også til å lansere det på PC.Vi ser på andre plattformer, men hold øye med oss for senere kunngjøringer.Og så har jeg et siste spørsmål til dere begge."
"Når spillet til slutt kommer ut, hva er det dere virkelig gleder dere til at spillerne skal få oppleve selv?McRushy, fordi han er barnet mitt.Og vi gleder oss til at spillerne skal få oppleve alle mysteriene, historiene og overleveringen som vi har gjemt i alle kriker og kroker på hotellet, i byen og på alle øyene rundt."
"Så kom deg ut og gå på oppdagelsesferd.Vel, der har du det. Det finnes ingen spøkelser på Grand.Hvis du ikke allerede har sett traileren, kan du gå og se den.Du kommer til å elske den. Det er en herlig trailer."
"Og ja, for mer om spillet, som lanseres sent i 2026, følg med på din lokale Game Riser-region."