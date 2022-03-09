Gamereactor

GRTV News - Kojima Productions feirer 10 år med jubileumsarrangement på "Beyond the Strand"

Har Kojima noen store overraskelser i vente?

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"Uten videre om og men i dag snakker vi om Kojima Productions og deres spesielle 10-årsjubileum Jeg vet at det føles rart at Kojima Productions har eksistert i 10 år, 10 år siden utgivelsen av Metal Gear Solid 5, 10 år siden Kojima offisielt forlot fra Konami og 10 år siden han startet sitt eget selskap og begynte arbeidet med Death Stranding."

"Nå kommer vi til å se en Beyond the Strand-hendelse som igjen peker mot en slags Death Stranding er et midtpunkt i dette arrangementet den 23. september, som bare er to dager før Tokyo Game Show starter senere denne måneden, er vi ikke sikre på nøyaktig hva dette arrangementet kommer til å inneholde når det gjelder spillavsløringer, trailere noe sånt, men det er løfter om spesielle gjester fordi det er Kojima, så han har alltid noen kjendiser som han kan ringe opp og involvere i slike ting."

"Det kommer nok også til å bli noen ting om de nye spillene han jobber med, vi vet at vi nettopp har sett Death Stranding 2 på stranden slippes i år, så kanskje vi vil se noe kanskje for en oppdatering eller til og med DLC om det.
Vi kan også se noe på OD og noe på Fizzint også, selv om begge disse spillene virker ganske langt unna, spesielt Fizzint fordi jeg tror i et nylig intervju Kojima sa at han var en av de eneste som jobbet på det spillet, noe som betyr at vi er sannsynligvis ikke kommer til å se noe på en god stund angående disse to titlene."

"Kojimas store Beyond the Strand-arrangement er ganske spennende fordi det igjen viser hvor mye en auteur han har blitt innenfor videospillindustrien, og han er en av de, Jeg vil si at han sannsynligvis er den eneste personen med et så mektig navn som han har, som han kan kalle inn til et arrangement om sitt eget produksjonsselskap og 10-års feiringen av det og bare få folk begeistret for det i utgangspunktet."

"Enten du elsker eller hater ham, kan du ikke argumentere mot det faktum at folk ser på det Kojima gjør, hva Kojima produksjoner gjør, og de vil være glade for å se dette også.
Det blir interessant å se hvem som dukker opp til dette, igjen OD tror jeg er i et slags samarbeid med Jordan Peele, og det er definitivt også store kjendisstjerner med, som Hunter Schaefer og Sophia Lillis."

"Så igjen kan vi se mer på det, Fizzin igjen vil jeg virkelig tvile på at det kommer til å gjøre noen form for stor tilstedeværelse, men igjen, hvis dette er Beyond the Strand kanskje vi ikke forventer like mye Death Stranding, eller så får vi en slags MCU-lignende tidslinje der Kojima kommer ut og sier at i 2028 vil du ha dette, i 2029 vil du ha dette, i 2032 vil du ha Death Stranding 3 eller hva som helst."

"Det er en av de tingene der du virkelig ikke kan si det før du kan si det, og så dessverre Jeg kan ikke si noe om det, men jeg kan tenke meg at vi også vil se en slags tilknytning med Tokyo Game Show med tanke på at det kommer til å foregå to dager senere, men la meg om du kommer til å følge med på dette Kojima Productions spesielle 10-årsjubileumsarrangementet hva du forventer å se, hva du håper å se og hva du tror kan være en joker Vi ses i morgen for flere JLTV-nyheter. Ha det."

