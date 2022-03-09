GRTV News - Det er bekreftet at en Call of Duty -film er på vei

Activision og Paramount samarbeider om prosjektet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om noe som ble bekreftet sent i går.
"Ja, noe som ble bekreftet sent i går.Det er et rykte som har versert de siste dagene.om at Call of Duty vil få en film.At Activision ønsker å samarbeide med Paramount for å lage en stor Call of Duty-film."
"Nå er det bekreftet.En pressemelding gikk ut som sa at Activision og Paramount har kommet til enighet og at Paramount skal lage en Call of Duty-film.Så med det som er tilfelle, la oss dykke inn."
"Så ja, Paramount og Activision har inngått en avtale om å lage en Call of Duty-film.Live action-filmen vil levere på franchisens kjennetegn, samtidig som den dristig utvider den.Vi rapporterte ganske nylig om nyheten om at Activision ønsket å lage en Call of Duty-film og at Paramount ville sikre seg rettighetene til filmen."
"Vel, nå kan vi legge til at det absolutt skjer.I en pressemelding bekreftes det at Activision og Paramount har inngått en avtale som vil gjøre dette prosjektet til virkelighet.Det ser fortsatt ut til å være veldig tidlig i sin spede begynnelse da vi ikke har noen informasjon om handlingen, rollebesetning, premieretidspunkt eller noe annet å dele."
"Det vi vet er at filmen vil være en live action-film og at den vil bli designet for å begeistre den enorme globale fanskaren ved å levere det som kjennetegner det fansen elsker ved den ikoniske serien samtidig som den dristig utvider serien til et helt nytt publikum."
Rob Kostisch har uttalt
"Men uansett, Rob Kostisch har uttalt Med Paramount har vi funnet en fantastisk partner som vi vil samarbeide med for å ta den viscerale, fantastiske actionen til det store lerretet i et avgjørende filmøyeblikk."
"Filmen vil hedre og utvide det som har gjort denne serien stor i utgangspunktet og vi gleder oss til å komme i gang.Vårt felles mål er ganske enkelt å skape en uforglemmelig storfilmopplevelse som fellesskapet vårt elsker, og som også begeistrer og inspirerer nye fans til serien."
"Som forventet, sa Paramounts administrerende direktør og styreformann David Ellison har også kommentert dette prosjektet, og legger til Å bli betrodd av Activision og spillere over hele verden til å bringe dette ekstraordinære fortelleruniverset til det store lerretet er både en ære og et ansvar som vi ikke tar lett på."
"Vi nærmer oss denne filmen med samme disiplinerte, kompromissløse engasjement som ledet oss i arbeidet med Top Gun Maverick og sørger for at den holder den eksepsjonelt høye standarden som denne serien og fansen fortjener.Jeg kan love at vi er fast bestemt på å levere en filmopplevelse som hedrer arven etter dette unike varemerket som begeistrer mangeårige fans av Call of Duty, samtidig som det fengsler en helt ny generasjon."
"Nå er det uklart hvilken tid Call of Duty-filmen vil utspille seg i eller hvilken, om noen, spillserie den vil være basert på Når det er sagt, ville du foretrukket en Black Ops-, Modern Warfare-, World War- eller Advanced Warfare-film?Så ja, med tanke på den store mengden videospillfilmatiseringer er det et gullrush for produksjonsselskaper å sikre seg filmrettigheter til og serierettigheter til ulike videospill-IP-er det har faktisk virket ganske overraskende at Call of Duty har brukt så lang tid på å ta spranget