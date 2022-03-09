Beware the Boogeyman - Halloween Gamescom 2025 intervju med Illfonic

Vi har snakket med kreativ sjef Jared Gerritzen for å få vite mer om det kommende asymmetriske skrekkspillet som kretser rundt John Carpenters berømte slasherfigur, Michael Myers.
Jeg er her sammen med Jared for å snakke litt om det kommende spillet.
"Nå, sett scenen for oss. Hvorfor ville du gå ned denne ruten? Hvorfor ville du fokusere på denne berømte serien?Halloween er nok en av de største, og det er en av mine favoritter.Og filmen har en spesiell plass i, føler jeg, mitt og mange andre menneskers hjerter, inkludert våre utvikleres.Så som spesialist føler jeg at vi virkelig ønsket å gjøre dette, og vi ønsket å gjøre det stort."
"Og fortell meg litt om hva som ligger bak det å representere Michael Myers på denne måten, for han er en veldig interessant karakter.Mange veldig nisjepregede ting som kanskje ikke blir oversatt i de andre slags forfølgere som du har tilbudt i tidligere spill.Ja, jeg mener, Michael har en fantastisk evne til å dukke opp fra ingensteds og på det verste tidspunktet."
"Og det er den store tingen vi skal gjøre med dette spillet i flerspillerdelen, er å vise dette mørket og denne formen som kan dukke opp fra ingensteds og forfølge deg hele tiden.Målet er å få oss tilbake til den ekte skrekkfilmen.Vi har jobbet med mange andre spillstiler."
"Og nå tror jeg det er på tide å komme tilbake til det som virkelig satte oss på kartet, nemlig slasher-horror.Og hva har du tatt fra de tidligere spillene og sett på det og tenkt, Vi gjorde det veldig bra i den kampen, vi må sørge for at vi gjør det igjen her.Å, så mye."
"Du vet, det største som vi virkelig har...Jeg mener, de tingene som ikke får så mye oppmerksomhet er vår backend, vår teknologi, veksten av alt som folk forventer å få med videospill nå til dags.Vi har utvidet det usynlige elementet med matchmaking og alle serveroppsettene og alt det der."
"Men det største er også å legge til en enkeltspilleropplevelse.Så hver gang vi har laget et spill, sier folk at de vil oppleve dette selv.Og det er det vi skal gjøre.Vi skal la deg spille som Michael."
"Vi skal la deg skape kaos i Haddonfield, og virkelig lære deg å være den optimale morderen.Og så tar du med deg alle disse ferdighetene til flerspillerdelen og enten blir forfulgt av ham eller er forfølgeren.Og det er veldig spennende.Og en av de virkelig interessante delene dere gjør denne gangen, er singleplayer-siden av det."
"Så hvorfor ville du inkorporere det?Og hva kan spillerne forvente seg?Jeg mener, det er halloween.Alle vil kjenne og være og se Haddonfield på denne måten."
"Og det var det største med alle de tidligere spillene våre, at fansen virkelig ønsker å få mer ut av verden og universet.Så med dette var målet å gi deg mer, å gi deg en forståelse av hva som foregår her.Og vi forteller dere ikke alt, for vi vil at folk fortsatt skal danne seg sin egen mening om hva Michael er og hva som driver ham."
"Men vi ville at folk skulle få oppleve det.Derfor har vi fått Loomis til å fortelle om det.Så det kommer til å bli mye forståelse fra hans perspektiv av dette monsteret som han har studert i alle disse årene, og som i bunn og grunn har gjort ham gal.Og det er veldig spennende å kunne koble sammen alle disse punktene og jobbe med alle menneskene som har laget det."
"Og det er det som er det største, det er spenningen ved alle disse elementene av, vel, vi var ikke i stand til å gjøre disse tingene.Så det var dette vi ønsket.Det er ikke bare scenene vi har sett på film.Det er hva byen skal være på en større måte."
"Det er virkelig, virkelig spennende å kunne gi liv til dette.Og du har basert denne versjonen, eller din versjon av Michael Myers, på den originale filmen.Hvorfor bestemte du deg for å velge akkurat den filmen?Jeg mener, det er den beste."
"Det var der alt begynte.Og slik vi ser det, er 78-filmen egentlig starten på hele verden.Det er der alt vokser ut fra.Så det var den store avgjørelsen."
"Men det har også vært veldig gøy, for det er et slags tidsdokument.Det er 70-tallet.Vi har virkelig gjort mye research på hvor forferdelige tepper så ut og alle trepanelene som foreldrene våre av en eller annen grunn hadde.Og alt ved det gir den stemningen, men vi har også trukket tilbake teknologien."
"Jeg mener, telefoner hadde ledninger.Du hadde ikke mobiltelefon.Du hadde ikke en lommelykt med deg hele tiden.Og det er en veldig morsom studie i, du vet, det virker ikke så lenge siden."
"Men når vi har kommet dypere og dypere, er det som om det var så mange måter denne fyren kunne ha gjort så mange forferdelige ting på og aldri blitt funnet.Det er virkelig skremmende, ærlig talt.Jeg er glad for at vi lever i denne tiden.Hvordan er det å navigere i en slags franchise?Fordi det er en av de lengstlevende skrekkfilmseriene."
"Og det er så mange deler på forskjellige måter og, du vet, historier og sånt.Hvordan er det å navigere i det og samtidig lage et spill som hyller alt dette?Så det er virkelig å jobbe med partnerne.Og det er de som lar oss trekke veksler på alt."
"Og vi må forklare hvorfor dette skjer.Men den største delen er spillingen og moroa.Og spillet må være bra.Og det må være en opplevelse som alle ønsker å spille om og om igjen."
"Og det vet IP-gutta.Så det vil være tider hvor det ikke er nøyaktig, men det er på grunn av disse tingene.Og vi legger til ting i Michael Myers-verdenen som folk vil si: "Jøss, dette har jeg aldri sett før.Men det gir mening, vet du."
"Og det er det som er det viktigste, at vi jobber direkte med de som fremmer det.Vi har ukentlige samtaler med dem.Og vi presenterer ideer for dem.Vi jobber med disse ideene for å gjøre dem mer kanoniske."
"Men også veldig bra gameplay.For vi har laget mange spill.Og hvis en film eller en franchise fortsetter, kan det påvirke.Men du trenger ikke å bruke spillet som den tingen."
"Spillet må være morsomt.Og det er det vi egentlig gjør.Så det er definitivt en balansegang.Men det er vårt femte IP-spill."
"Vi har vært veldig fokusert på dette i lang tid.Dette har stått på en liste veldig, veldig lenge.Så det har alltid vært alle disse ideene i alle de andre spillene vi har jobbet med.Når vi får det, hvis vi får det, bør vi gjøre disse tingene med det."
"Og jeg tror at Michael vil bli fornøyd.Så den kommer neste år.Vi har ingen fast dato ennå.Men, jeg mener, Halloween."
"Så når spillerne får sjansen til å prøve spillet selv, er det en god anledning til å ta det i bruk, hva er det du virkelig gleder deg til at de skal få prøve selv?Du vet, å forstå og innse evnen Michael har til å dukke opp fra ingensteds.Det kommer til å bli den virkelig morsomme."
"For i flerspillerprøvene våre, uansett hvor mye vi har spilt, tror du at du er trygg.Du tror du er ok.Og så er han der.Og så tenker du bare: "Å, nei."
"Å, nei, nei.Og det er den tingen vi så i filmen som vi fanget i et spill.Og det er veldig kult å kunne si at dette er første gang du har klart å gjøre noe sånt.Og det er veldig gøy."
Følg med for mer om Halloween.Jeg mener, igjen, jeg er sikker på at vi vil få se mye av spillingen og annet, sannsynligvis mer i 2026.