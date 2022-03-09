GRTV News - Stellar Blade oppfølger bekreftet å være under aktiv utvikling

Shift Up har offisielt bekreftet at arbeidet med Stellar Blades oppfølger er påbegynt.
"I dag snakker vi om oppfølgeren til Stellar Blade, og det er bare å glede seg, dere får deres andre Stellar Blade spill nå, spøk til side, det har blitt bekreftet at Stellar Blades oppfølger er under arbeid hos ShiftUp, det er for tiden i aktiv utvikling, dette burde ikke komme som noen overraskelse med tanke på at Stellar Blade har solgt millioner av eksemplarer både på PC og PS5, og det har også klart å trekke til seg ganske mange samtaler før utgivelsen og siden utgivelsen i 2024, så hvis du ikke er klar over at spillet er et action spill som foregår i en fjern fremtid der androider som av en eller annen grunn ser veldig pene ut har blitt sendt tilbake til jorden for å gjenvinne den fra monstre som har overtatt den, og hovedpersonen Eve ble sett på som en veldig fristende karakter, skulle jeg vel si."
"for mange mennesker og trakk mange øyne til et spill som for å være ærlig, hvis det ikke hadde hatt utseendet til hovedpersonen det hadde, er jeg ikke sikker på at det ville ha vært vellykket, men i i alle fall har det absolutt sjarmert folk med mer enn bare utseendet, da kampene og grafikken, historien og lydsporet har også fått mye ros fra mange av spillere, så det ville være urettferdig å si at det bare er gooners som vinner festen, selv om det på en måte ble tegnet av det i det minste, uansett som avslørt i et nylig finansielt dokument og oversatt av Genki Japan på xslash twitter ser vi at arbeidet har begynt på Stellar Blade-oppfølgeren som vil utvide universet og IP-en generelt også, det er ulike arbeider som utforsker fremtiden til denne IP-en, ettersom det er tydelig at ShiftUp ønsker å gjøre det til en stor sak fordi det har vært et massivt spill for dem, det har sett rekordfortjeneste på utvikleren siden utgivelsen av Stellar Blade, klarte de å kjøpe alle PS5-ene jeg tror, og de har behandlet utviklerne sine veldig bra med store bonuser siden utgivelsen av dette spillet fordi det har gjort det så bra. Vi jobber aktivt med franchiseutviklingen av Stellar Blade-IP-en og utvikler for øyeblikket en oppfølger til Stellar Blade leser rapporten. Denne oppfølgeren vil arve den actionfylte naturen til det originale Stellar Blade, mens med det utvidede universet og det forbedrede gameplayet, noe som ytterligere befester som en franchise-IP, forventer vi at dette vil resultere i enda større suksess enn originalen. Jeg la forresten merke til i den artikkelen at Genki Japan sa at i den første oversettelsen sto det utvidet verdensbilde i stedet for utvidet univers, men det ser ut til å være en feiloversettelse, og det mer nøyaktige utsagnet ville være utvidet univers, noe som gir mer mening også fordi verdensbilde høres ganske politisk ut, og jeg tviler på at Stellar Blade er kommer til å involvere seg i noen form for større politiske uttalelser i nær fremtid selv om debatten rundt utgivelsen av filmen var ganske politisk med tanke på hvordan folk tolket stilen til hovedpersonen og stilen til spillet i sin helhet. Det er usannsynlig at vi kommer til å se noe stort fra Stellar Blade 2 på en god stund, vil jeg tenke meg at 2020 er det tidligste året vi får høre noe vesentlig fra Stellar Blade 2."
"spillet, men uansett er det godt å vite at det er i arbeid, for det er alltid hyggelig å få en ny franchise på banen, du vet, noe som folk kan se frem til til oppfølgere av i stedet for å bare måtte prøve å finne noe som er som det. Så vi får se hvordan Stellar Blade forbedrer seg selv, mange mennesker har allerede elsker kampene, så kanskje vi får se flere plattformelementer, vi får se flere åpne verdenselementer og vi får se bedre ting i fremtiden. La meg få vite hva du gleder deg til i Stellar Blad 2, så ses vi i morgen med flere JRTV-nyheter. Ha det bra."