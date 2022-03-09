Blod, innvoller og gore, du store min! - Clive Barkers Hellraiser: Revival Intervju på Gamescom

Vi har snakket med de assisterende spillregissørene Aleksandra Pelivanoić og Srđan Nedić om hvordan de har gitt en skrekkklassiker et nytt utseende i det nye Hellraiser -spillet.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex, jeg er her med Gamereactor.Det er nok best at dere ikke ser meg, jeg er et skjelvende kaos for jeg har nettopp spilt Hellraiser."
"Det er, som de sier, det er utmerket skrekk, det er blodig, det er alt du kan ønske deg fra et Hellraiser-spill og det kommer fra en som ikke engang kjenner Hellraiser.Jeg føler, ut fra min manglende erfaring, at dette er perfekt Hellraiser."
"Hvordan gikk dere inn i dette spillet til å begynne med?og hva fikk dere til å bestemme dere for å ta på dere denne ikoniske skrekkfranchisen i et videospillformat?Så vi visste at vi ville lage et skrekkspill og vi hadde mange fans av Hellraiser-serien i studioet og ting falt på plass, og nå er vi her."
"Så det er en fantastisk opplevelse, og vi er veldig glade for at vi fikk det til.Ja, jeg vil bare legge til at jeg tror at franchisen har så meningsfulle budskap bak alt sammen og det var en stor glede for oss å påta oss rollen å prøve å skildre det i spillet."
"Noe jeg liker med dette spillet er at dere ikke bare gikk ned den typiske overlevelsesskrekk-ruten, Det er mange forskjellige elementer i det.Kan du kanskje beskrive hva spillerne kommer til å bli involvert i?Jeg tror jeg kom inn på en god del av det der, men jeg tror det fortsatt er mye som gjenstår."
"Kan du si litt om hvordan den blander action og overlevelsesskrekk?Vi har en unik blanding av overlevelses- og skrekkfilm, som hvor du får ressursene, hvor du må forvalte dem, lagerstyring, slike ting."
"Du har forskjellige typer kamp.Du har fjernkamp, du har nærkamp, du har nærkamp, du kan få evner med konfigurasjonen over tid.Så vi gir virkelig spillerne frihet til å skreddersy opplevelsen sin til spillet."
"Vil de snike seg gjennom alt?Vil de kjempe mot alt? Det er opp til dem.Jeg vil bare legge til at vi også har begge typer møter i spillet, og spilleren får sjansen til å velge mellom, som Regin nevnte, om de vil gjøre et stealth-møte eller gå til aksjon."
"Så for en som meg, som er helt ny i serien, hvordan ser dere på dette som en introduksjon versus hvordan balanserer dere det også med det kommer til å være mange mennesker som kjenner og elsker Hellraiser og ønsker å tråkke i kjent farvann på samme måte?Så spillet utspiller seg 20 år etter den originale serien."
"Det er kanon.Og for fans av serien, kommer til å finne mange ting som de kommer til å kjenne igjen umiddelbart.Og når det gjelder nye fans, tar vi det litt sakte i starten for å introdusere deg for alt."
"Det er litt langsommere, men når ting kommer i gang, ...er det bare action og skrekk og opplevelser.Og etter det går alt som...Det er en helt ny historie i Hellraiser-universet, men de kan støte på mange elementer som er gjenkjennelige fra filmene, som Pinkhead og flengen hans."
"Og det er også en konfigurasjon og en labyrint.Jeg fikk oppleve labyrinten.Jeg tror det er greit å si det mens jeg blir jaget.Vi så kenobittene der."
"Vi har sett dem mange ganger.De er åpenbart en slags plakatgutter for serien, spesielt Pinhead.Hvor involvert vil de være?Og hvor mye kan spillerne forvente å samhandle med dem?samtidig som myten rundt dem holdes i live?Så de er en integrert del av historien."
"Gjennom hele spillet vil du møte hele Pinkhead's gash.Jeg kaller dem fire grunnleggende berømte Cenobites.Og spillerens interaksjon med dem vil være litt som det er allerede satt i historien til serien."
"De er engler for noen, demoner for andre, ikke sant?Og de er ikke som andre menneskelige fiender som du bare kan ta deg av.For dem er du alltid som et bytte eller et leketøy, og du må finne måter å navigere mellom dem på og deres egne agendaer."
"Jeg mener at Cenobites, for eksempel, de er ikke en spesifikk fiendetype i det hele tatt.De har forskjellige roller i spillet, alle av Pinkhead og hans gash.Så for meg er det mer opp til deg å spille spillet og se deg selv."
"Hva fikk dere til å gå for det helt originale konseptet når det gjelder historien?Med tanke på at det er mange Hellraisers å grave seg ned i, var det fristende å gjenfortelle en av de eldre historiene i et videospill?Vi visste fra starten av at vi ville fortelle en ny historie i Hellraiser-universet."
"Det gir deg mer frihet til å være kreativ.Og vi hadde Clive med oss fra starten av prosjektet.Så hans innsikt og innspill og tilbakemeldinger og alt var avgjørende for at vi kunne lage den opprinnelige historien, men som fortsatt foregår i verden."
"Jeg har ikke noe nytt å legge til.Vi har beholdt mange originale elementer fra filmene, men vi følte at en ny original historie ga mening, og Clive Barker jobbet med oss på det, og han var veldig fornøyd med det."
"Han sa til og med at dette er Hellraiser, så vi var også glade for det.Det er vel den beste nyheten man kan få.Å gå fra den ekstreme gore, Det er en serie som er kjent for det, men hvordan sørger du for at det ikke bare er gores for gores skyld?hvis det gir mening?Hvordan sikrer du deg at det ikke bare overbelaster spilleren med blod og innvoller, og det faktisk betyr noe i historien?Ja, jeg vil si at vi spesifikt, ja, vi snakket mye med vårt narrative team om det og sørget for at alt du ser der, hver eneste blodige scene, vold, ubehagelig seksualitet, det gir mening med historien, og det er knyttet til franchisen og hvordan de portretterer det også, så ja."
"Det er en del av verdensbyggingen og historien også, så ja.Så dere har også denne kulten.Som jeg sa, jeg har ikke full erfaring med Hellraiser-serien, så jeg vet ikke om dette er noe helt nytt, men kan du fortelle meg litt om hvilken rolle de kommer til å spille og hvordan de kommer til å fremstå som kanskje vår hovedfiende?De er en fiendetype, ja."
"Mer om det senere, men ja, Det morsomme med kulten er at den er original, og de er kulten som tilber Cenobites, men de forstår ikke kenobittene så godt, så i løpet av spillet vil du lære at du på en måte vet mer enn dem, og det setter deg i et annet perspektiv, i en annen posisjon, men de er en av hovedfiendene i spillet."
"Vi har også skapninger fra labyrinten, for å si det sånn, som du også kan se i annonseringstraileren.Du kommer til å ha noen sjefsfiender, men igjen, mer kommer til å bli avslørt når spillerne får spillet i hendene."
"Hvor vanskelig er den typen nærkamp da?For jeg ser for meg at selv om det er ekstremt vanskelig, er Cenobittene umulige å overvinne, i hvert fall ut fra det jeg har spilt når det gjelder hvis du støter på dem og prøver å slå deg ut, er du ferdig, du er ferdig."
"Men hvordan balanserer du det i forhold til å sørge for at at alt annet føles skremmende, men fordi dette også blander den redselen og actionelementet sammen, hvordan lar du spilleren føle at de ikke bare er helt håpløse hele tiden?Så spillerne vil øke i styrke i løpet av spillet, som at du får bedre våpen, du vil oppgradere våpen, du vil modifisere dem, du vil lære nye evner med konfigurasjonen, hvordan du bruker dem, og spilleren vil få maktfantasien, men fiender vil også utvikle seg gjennom spillet, og over tid vil de bli mektigere, vil de lære flere nye triks og nye våpen, og du må bare tilpasse deg."
"Og det er den delen av overlevelsen vi har, som at ikke alle våpen er best i alle situasjoner, så du må lære deg hvilket verktøy som er best for jobben.Jeg ville bare legge til at du skal gå tilbake til labyrintene ved et par anledninger, så det var i disse øyeblikkene vi ønsket at spillerne skulle føle redsel, skrekk og alt mulig, så vi beholder skrekkstemningen i disse labyrintpartiene."
"Og gjør dere mye med den etablerte historien og slike ting?Som du sier, dette er mange muligheter til å være kreativ.Hvor langt var du villig til å strekke deg de kreative grensene for det du kjenner som Hellraiser?Vel, ikke så langt."
"Vi ville være tro mot historien.Kreativiteten kommer fra fiendetyper og slike ting, mer om spilldesign, men vi har faste regler for historien og serien, og vi ville holde oss til dem."
"Jeg nevnte i begynnelsen at vi ønsket å ha dette meningsfulle budskapet.Det er innenfor Hellraiser-universet, og den handler om disse tomrommene og begjærene, men vi setter også vårt preg på historien, så jeg synes det var ganske fantastisk for oss å gjøre det."
"Hva kan du fortelle meg om spillets hovedperson?Fordi jeg er veldig interessert i ham som karakter og hvordan reisen hans kommer til å utvikle seg.Ok, mer fra den narrative siden."
"Som jeg nevnte, er Aiden en av de karakterene i Hellraiser-universet som har dette indre tomrommet og han må fylle det på en måte, så han leker med denne esken sammen med kjæresten Sunny, han tar utfordringen og flytter grensene av sine grenser og ønsker og alt."
"Så, ja.Ja, det er mer å se.Igjen, beklager.Og som dere sier, mer å se, men Sijin, Alexandra, når kan vi se mer og hva kan vi se Hellraiser på?Så, når den er klar."
"Vi har ikke annonsert det ennå.Ja, ikke ennå.Men PC, PS5?Ja, så det kommer til å være på Xbox Series XS, det vil være på PlayStation 5 og PC via Steam."
"Perfekt.Tusen takk for at dere tok dere tid.Takk skal dere ha.Takk skal dere ha."