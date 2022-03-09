GRTV News - Sophie Turner bekreftet som den neste Lara Croft

I Prime Videos serie Tomb Raider.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om en av de mange store historiene som kom ut i natt, det var mange ting som skjedde, en Supermann oppfølger ble annonsert, 007 First Light fikk sin utgivelsesdato og i dag som vi skal snakke om i denne GRTV News-episoden, ble Sophie Turner annonsert som neste live action Lara Croft for Prime Videos Tomb Raider-serie, så ja, denne serien har vært under utvikling en stund nå, den gikk gjennom perioder hvor det bokstavelig talt var ingen bevegelse skjedde, og det så ut som om det sannsynligvis kom til å bli lagt i skuffen, det hadde tatt så lang tid å få til et anstendig manus, og det så ikke ut som om Phoebe Waller-Bridge virkelig fungerte som forfatter av serien, men det var tydeligvis noe galt med det, for det skjer, og det skal filmes ganske snart også, så la oss dykke inn i det."
"Så ja, Sophie Turner annonsert som den nye Lara Croft for Amazons live action Tomb Raider serien, og Prime Video-serien begynner innspillingen i januar, skrevet av Phoebe Waller-Bridge.Så ja, Lara Croft har blitt spilt på det store lerretet av Angelina Jolie og Alicia Vikander, den neste skuespilleren til å ta den ikoniske rollen, i tillegg til Hayley Atwell som ga stemme til henne i Netflix animasjonsserien blir Sophie Turner, kjent for sin rolle som Sansa Stark i Game of Thrones og Jean Grey i X-Men. Den britiske skuespilleren lander nok en stor franchise, men denne gangen for en TV-serie for Amazon Prime Video. Serien har vært under utvikling en stund men nå går det endelig fremover. Amazon MGM Studios bekreftet at innspillingen vil begynne i januar 2026. Serien vil bli skapt, skrevet og produsert av Phoebe Waller-Bridge, den berømte skaperen av Fleabag, sammen med Jonathan van Tulleken, regissør av episoder av serier som Shogun eller Upload, med Chad Hodge som co-showrunner. Hva synes du om Sophie Turner som den valget for Lara Croft i Tomb Raider-serien for Amazon Prime Video?