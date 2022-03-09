Superheltkamp - Invincible VS Gamescom 2025 intervju med Mike Willette fra Quarter Up

Vi har snakket med produsent Mike Willette om den kommende tagfighteren, som samler mange karakterer fra Robert Kirkmans episke superheltunivers i intens 2D-action.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.Som dere kan se av det fantastiske bakteppet vi har her, er det en grunn til at vi har Mark Grayson bak oss, den uovervinnelige."
"Det er fordi jeg er her med Michael for å snakke om Invincible VS.Invincible VS.Ja, akkurat.Så, vel, du ga meg nettopp en utmerket demo av spillet her."
"Du gikk gjennom alle mekanikkene, noe jeg setter pris på.for det er et ganske annerledes kampspill.Det føles som om du virkelig går din egen vei her.Ja, for oss handler det om motspill og å lese motstanderen."
"Så for tidlige spillere, som vi snakket om, ville vi ha noe som var tilgjengelig, slik at du forstår disse systemene.Og det handler egentlig om å tagge inn og ut, hele dette konseptet med team.Og teamet kan bli brutt opp."
"Du kan gjøre en assist breaker, du kan gjøre en counter tag for å prøve å stoppe noens kombinasjoner.Men det er en viss risiko ved det, for da begynner du å miste ressurser som jeg nå ikke kan bruke i angrepet."
"Så det er å lære folk, hjelpe dem inn i disse systemene om tagging og flyt.Og så tenker de: OK, hvordan kan jeg optimalisere det og maksimere kombinasjonsmåleren min og gjøre mer skade?Og for å lese og straffe folk for å gjøre feil lesninger så jeg kan gjøre enda lengre kombinasjoner."
"Så for oss handler det om å straffe noen, og så virkelig vise dem belønningen, der det er veldig visceralt.Så hvis jeg gjør et trekk som vil drepe, så kommer det til å drepe.Ganske dramatisk måte."
"Det fantastiske med Invincible-universet er folk kjenner det igjen fordi det er kjent, men den er også ganske voldelig og grafisk.Hvordan har dere gått frem for å representere det i spillet?Så for oss handler det om autentisitet."
"Vi er et Skybound-studio, og vi har utviklet alt.Så Quarter Up er innenfor Skybound.Og vi har tilgang til flere tiår med tegneserier og serieteamet og det kreative teamet."
"Så når vi har spørsmål, er de alltid tilgjengelige for svar og vi kan si: "Hei, vi tenkte på å gjøre dette med en spesifikk karakter.For eksempel ville det være Thula."
"Hennes ultimate, selv om hun aldri har gjort det i serien, men det føles veldig likt henne.Hva om vi ga henne en Izuna-dråpe?Og de så det og sa: "Dette er fantastisk."
"Vi burde gjøre dette.Så vi har alle disse mulighetene til å spørre dem om.., hei, hvor ville denne personen blø fra?Eller hvordan ville de samhandle med den andre motstanderen?Og mange ting som skjer i spillet skjer ikke nødvendigvis i tegneseriene i serien."
"Og vi har på en måte det rommet og den rullebanen til å stille disse spørsmålene og ha disse interaksjonene og få de drømmematchene som du kanskje ikke får.Så for oss har vi direkte tilgang som gjør det mulig for oss å forbli superautentiske, men også utforske hva den karakteren ville gjort."
"Så ja, vi må etablere den baseline og så fortsette det gjennom kampsystemet vårt og alle disse forskjellige typene interaksjoner.Så hvordan var det å jobbe med, antar jeg, Prime Video i disse dager også?Robert Kirkman og alle disse gutta, og det å kunne gå inn og si at dette er delene av Invincible-spillet og universet som vi ønsker å benytte oss av."
"Hvordan var det?Var det noen begrensninger, noen ting de sa?Kanskje vi vil gå denne veien i stedet?Eller var det bare å gi full gass og lage det beste spillet du kan?For oss har vi alltid ønsket å være autentiske."
"Så serien er en videreutvikling av tegneseriene.Så ideen vår var: "La oss være en evolusjon fra serien.Så vi tar ting fra 2D, og vi må oversette dem til 3D.Og det er sannsynligvis noe av det vanskeligste du kan gjøre fordi det er visse ting du kan jukse med i tradisjonell animasjon."
"Og jeg tenker: "Vi kan ikke jukse med det i 3D.Battle Beast er et godt eksempel som jeg bruker fordi han har rustning og har elementer i skjørtet og alle disse tingene som må bevege seg på en bestemt måte."
"Så du prøver å følge stilen så tett som mulig.Du er ærbødig, men du tar forskjellige designbeslutninger slik at de fungerer veldig bra i 3D.Og så deler du disse ideene."
"Og så sier de: "Det ser virkelig fantastisk ut.Det fungerer kjempebra.Eller har du vurdert å gjøre noe litt annerledes?Men alt i alt har det vært et veldig sunt forhold hvor vi har disse virkelig gode, sterke tilbakemeldingene."
"Og vi har spilt spillet sammen.Alle får en sjanse til å se alle de kule tingene som kommer ut.I motsetning til andre studioer jeg har jobbet i tidligere, har vi direkte tilgang til det kreative teamet."
"Så det er ulikt alt jeg har opplevd før.Det er virkelig flott.Du nevnte tidligere at dette åpenbart er en lagkamp.Vi ser ikke mange av dem, selv om det kommer stadig flere igjen."
"Hva var det som slo klikk for deg da du tenkte at nå er det nå.Vi må gjøre en tag team-kamp.Jeg var en stor fan av Invincible.Og da jeg kom for å pitche for spillet, sa de, Mike, hvilket spill vil du lage?Og jeg sa: "Jeg vil lage et uovervinnelig tag battle-kampspill."
"Det kommer til å bli brutalt som faen.Det kommer til å bli over toppen.Og de sa: "Hvorfor vil du gjøre det?Og jeg bare, vel, i Invincible-universet, er det så mange fraksjoner som allerede eksisterer."
"Du har Teen Team, Guardians of the Globe, Landsbyopprørerne, Koalisjonen av planeter, så mange.Og det er alltid disse store lagkampene som oppstår.Og jeg tenker: "Det er et fantastisk uttrykk."
"Og i tillegg har du så mye kreativitet i et tag battle-kampspill.Jeg kan bygge et lag slik jeg vil.Hvis jeg vil ha det, er det bare grapplere, eller bare fjernstyrte figurer, eller bare rushdown, eller det er en blanding av mange figurer har veldig solid anti-luft og noen som har virkelig sprø superpansring."
"Jeg kan bygge det laget.Jeg kan gjøre hva jeg vil.Så for oss var det en måte å uttrykke oss på.Og på den tiden hadde det ikke vært noen annen stor tag battle-kampspill på markedet."
"Og se, store hjerner tenker likt.Og så har vi de fantastiske folkene i Riot som gjør 2X KO.Og så har vi også det fantastiske teamet hos Arc Systems.Det gjør Marvel Tokon."
"Men vi er alle forskjellige.Det er som om vi alle har våre egne individuelle oppfatninger på det som er et veldig kult kampspill.For oss handler det om lagsynergi, det aktive tag-systemet, toveis interaksjon."
"Så når jeg forsvarer meg eller blir truffet, Jeg er fortsatt oppmerksom.Jeg ser ikke på en lysbildefremvisning.Hva er motspillet og samspillet?lesningene jeg kommer til å gjøre, agnet som jeg kommer til å sitte for å prøve å få noen til å gjøre noe, til å reagere på noe, slik at jeg kan sette dem opp for en skikkelig stor kombinasjon."
"Vi liker virkelig den dynamikken.Vi håper alle liker det de har spilt så langt.og ser, og gleder oss til å vise dere mer.Den store samtalen for øyeblikket handler om Omni-Man, ...fordi du nylig har bekreftet det."
"Ikke at noen, antar jeg, var i tvil om at Omni-mannen ikke ville være til stede.Men fortell meg litt om hva som gikk inn i å lage denne karakteren i spillet."
"Og hva slags kjernespenning ville du sørge for du representerte autentisk?Omni-mannen er så unik fordi du ønsker å lage en karakter som er lett tilgjengelig fordi alle kommer til å ønske å spille denne karakteren."
"Så han kan ikke være eksotisk i settet sitt.Så han må ha noen elementer som er ganske enkle, slik at du kan komme til de morsomme tingene, men så gi dem noen veldig, veldig morsomme ting når du kommer dit."
"Så han har visse superhelter som du kan avbryte til andre supers eller spesialbevegelser, Jeg sier ikke bare ramme, men det er en veldig liten rammevindu der du kan koble deg til andre angrep og inn i kjeder."
"Så det er mye variasjon i utstyret hans der han kan bevege seg raskt som en viltrumitt, men han har også mye superpanser, og han kan mobbe folk."
"Og han har et prosjektil.Så han har måter å kontrollere skjermen på.Han kan kontrollere folk som kommer inn, kontrollere folk overfor ham."
"Så han er god som spissfigur.Han er flott som ankerfigur.Og for oss var det som å finne vår versjon av Omni-Man som virkelig fungerte innenfor paradigmet av en tag-kamp kampspill."
"Som bruken av ham som karakter, men også som assist.Hva kommer assist til å gjøre?Hvordan kommer de til å hjelpe deg med å kontrollere rommet?Et godt eksempel er at jeg bruker Rex til å kaste en haug med prosjektiler, og så får jeg Omni-Man til å komme inn med assistenten sin, jeg tror det er ryggassistenten hans, gjør flere treff og er DP."
"Så hvis noen prøver å hoppe over disse prosjektilene, Nei, det gjør du ikke.Så det finnes andre måter å kontrollere rommet på.Så for oss handler det om å finne unike ting i alles sett som enten komplimenterer eller kan føre til andre veldig rare oppsett."
"Jeg la også merke til at når du velger tegn, Det er tydeligvis forskjellige varianter av kostymene.Invincible er et litt uvanlig oppsett, for hvis du er lager et Marvel-kampspill, finnes det utallige forskjellige versjoner av drakter og annet du kan velge fra og gi karakterene ulike varianter."
"Men Invincible, det føles veldig mye du har mer begrenset mengde ting som offisielt er med i historien og i tegneseriene og lignende.Så hvordan skal du gi disse alternative varianter for disse karakterene?Så for oss, i hvert fall akkurat nå, er det vi snakker om er at det kommer til å være alternative fargevalg."
"Og vi vil at folk skal kjenne igjen silhuettene og gjenkjenne disse karakterene fordi de ikke har eksistert i 40, 50 år, som Marvel-figurer eller DC-figurer."
"Vi vil at du skal bli kjent med disse figurene.Så i tillegg til kostymeringen handler det om dialogen og utvekslingen de har med hverandre."
"Vi vil at du skal bli kjent med deres personligheter og hva du kan forvente av dem.Vi vil at dere skal bli fans av karakterene deres ...så dere tenker: "Dette er virkelig hype."
"Jeg vil lese tegneseriene nå.Jeg må gå og se på serien.Og hvordan gjør du, jeg mener, det er tydeligvis syv tegn som har blitt bekreftet akkurat nå."
"Hvordan går du frem for å si at vi vil forsikre oss om at vi får disse karakterene inn og med Invincible det er så mange superhelter i Invincible universet, hvordan velger du ut de som du definitivt vil være sikker på at blir omtalt?Så for oss er det en del fanfavoritter."
"Vi tenker: "Ja, det må komme med.Det er bare en skikkelig kul karakter.Ja, det er helt umulig at Adam Eva og Omni-Man og Battle Beast ikke klarer det i spillet."
"Og for andre karakterer er det ikke bare sånn, er de fanfavoritter?Hva er unikt med dem?Hva er det som er virkelig interessant med utstyret deres?Eller de som vi tenker: "Å, vet du hva?Det kan være som et ubeskrevet blad."
"Kanskje det er noe veldig interessant vi kan gjøre som vi ikke har sett før.Et veldig godt eksempel på det er Bulletproof for hvis du leser tegneseriene eller har sett ham i serien, så tenker du, vel, han er bare en annen fluefigur."
"Men vi tenkte: "Nei, han er et ubeskrevet blad.Han har så mye selvtillit at vi kan, du vet, ...virkelig doble ned på.Han var vår første Wreck-It-figur."
"Så du kan gjøre flere høye nedturer av forover-spesialen hans for å prøve å blande folk.Han angriper også i veldig rare vinkler.Og for meg er han en av de mest hypede figurene fordi han har en boost dash som utligner av visse boostede spesialer i hjørnet og lignende midt på skjermen som fører til noen fæle kombinasjoner."
"Så jeg liker ham virkelig på grunn av uttrykksfullheten i karakteren.Ja, ja, ja.Du kommer selvsagt ikke til å fortelle meg om alle tegn som du har planlagt."
"Nei, du kan ikke ødelegge overraskelsen, for da vil du hate deg selv.Akkurat.Men det er åpenbart mange tegn som du vil legge til i spillet."
"Hvordan ser du på fremtiden til Invincible Versus?Tror du, du vet, ser du på det som en langsiktig prosjekt der du hele tiden itererer og legger til nye tegn?Eller er det en slags begrenset mengde som du ønsker å inkludere?Så akkurat nå, vel, for å være ærlig, kommer det egentlig ned til til at vi ønsker å støtte spillet på lang sikt."
"Og det kommer til å handle om fellesskapet og fansens mottakelse.Så de vil ha flere karakterer, de vil ha flere ting.Det er som, ok, la oss gå."
"Og det er 2026, tror jeg.2026.Ja.Og med det som en siste ting, Jeg mener, dette er åpenbart et veldig bredt spørsmål og det er veldig interessant å se hvilke forskjellige folk tar med seg fra det."
"Men hva er det du virkelig gleder deg til for fansen skal få oppleve selv når Invincible Versus lanseres?Å, jøss.Jeg vil at folk skal plukke den opp for første gang og virkelig dykke ned i kombinasjonssystemet."
"Selv med de automatiske kombinasjonene gjøre noen angrepskjeder, du kommer til å gå til spesialer, du skal gjøre supers.Når du får din første overkill, kommer du til å være Herregud, dette føles hype."
"Og når du gjør din første aktive tag og du virkelig begynner å se hvordan ting flyter eller til og med når du gjør ditt første arenaskift som jeg demonstrerte for deg, bedøver du noen og så snapper du dem ut, og du går fra en arena til en annen arena over hele verden."
"Og så kan de ikke bruke noen av assistene sine i 10 sekunder, og du har vanvittig mye regenerering på boostet ditt for å gjøre vanvittig mye skade.Jeg tror det er så mange øyeblikk som skjer som er en del av spillet, og så mange øyeblikk som skjer utenfor spillet, fordi du bare vært vitne til noe fantastisk."
"Som da Rip og jeg spilte på stream, og jeg så ham i en gratulerer med dagen som drepte begge hans karakterene på stream, og det hadde vi aldri hatt før.mulighet før."
"Og vi bare: "Pappa, det er så gøy.Det er som de øyeblikkene som kan skje i en sandkasse, Jeg tror folk kommer til å tiltrekkes av og det er det jeg vil at de skal føle når de plukker opp spillet."
"Jeg antar at vi kommer til å høre mer om det i de kommende månedene, og så åpenbart inn i 2026 også, alle de nye karakterene eller alle karakterene du vil ha med ved lanseringen og alle de gode tingene."
"Så når den tiden kommer, må du følge med til din lokale GameRantor fordi du vil være i stand finne all den gode informasjonen der.Takk for at dere så på, og vi sees igjen på den neste."