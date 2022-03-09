GRTV Nyheter - Rapport: Marvels Wolverine får ny trailer ved neste PlayStation State of Play

Vil Insomniac endelig vise oss mer av Marvels Wolverine snart?
det ser ut til at vi kan få se noe fra dette spillet veldig, veldig snart, da det er rapportert å være klar med en ny trailer for Sonys neste PlayStation State of Play, så vi er etter gårsdagens State of Play, som omfattet 007 First Light, og som ga oss en oss en titt på James Bonds nye eventyr og ga oss en lanseringsdato 26. mars, jeg tror, så neste PlayStation State of Play kan sannsynligvis komme ganske snart, Jeg vil si, vi får disse tingene hvis og når de kommer, og de går ofte over et par av spill i stedet for bare ett spesifikt fokus, vi hadde en tidligere i år for Borderlands og nå har vi hatt en som jeg nevnte for 007 First Light, så det ser ikke ut til at denne kommer til å handle spesifikt om Wolverine, men innsidekilder peker på at det kommer en mot slutten av denne måneden, og at den har en trailer for Insomniac Games' Wolverine-spill, som vi ikke har sett offisielt siden 2021, jeg sier offisielt der fordi det for et par år siden var et stort hack hos Insomniac som resulterte i mange av lekket gameplay for Marvel's Wolverine samt lekkede ting for det planlagte Spider-Verse spill som siden ble kansellert sammen med en haug med andre ting som i utgangspunktet bare betydde, noe som var veldig skadelig, jeg vil si at det på en måte ikke var på samme nivå av skala som GTA 6-lekkasjen som skjedde for et par år siden, men definitivt noe lignende når det gjelder hvor mye det føltes som om det virkelig satte sitt preg på Insomniac da de fortsatte å jobbe med noe som Wolverine. Så selv om det viste frem gameplay var det vanskelig å si hvor nøyaktig det var med tanke på hva som ville skje.
"Insomniac jobber opp til, spesielt nå med tanke på at lekkasjen er veldig mye i fortiden.Uansett er det ingen offisiell kommentar til dette, så det er verdt å ta den vanlige klypen salt fra den foreskrevne herr Salt her borte, men jeg vil si at det virker som om på tide at vi hører noe om dette spillet. Spider-Man 2 er to år gammelt i år, Insomniac har vanligvis en ganske solid utgivelsesplan når det kommer til å gi ut spill, jeg mener vi hadde Ratchet and Clank Rift Apart tror jeg det heter, mellom Spider-Man 1 og 2, vi hadde også Spider-Man Miles Morales mellom disse spillene, og så Wolverine som kom to år etter Spider-Man 2, eller å ha noen nyheter om det to år etter Spider-Man 2, gjør ikke virker ikke så usannsynlig, spesielt ikke hvis vi kunne få litt gameplay, spesielt ikke hvis vi kunne få et slags utgivelsesvindu. Vi har ingen utgivelsesinformasjon for Marvel's Wolverine akkurat nå, men hvis jeg måtte våge en gjetning med tanke på at den ble avslørt for lenge siden i 2021, kan jeg ikke se for meg at den er så langt unna akkurat nå, 2026, 2027, hvis den var et sted i 2028 ville jeg på en måte blitt ganske skremt, for jeg ville lurt på hvorfor de avslørte det i utgangspunktet i 2021, spesielt for Insomniac, et studio som du egentlig ikke ville trenger å tenke, eller du ville ikke tro at de har et behov for å vise frem hva de er jobber med, med tanke på at du bare ser for deg Spider-Man eller Ratchet and Clank. Men uansett, vi må vente til slutten av måneden for å se om denne PlayStation State of Play gjør skje, og hvis det gjør det, om Marvels Wolverine vil bli avslørt. Hva vil du se i en annen Marvel's Wolverine avsløring, når tror du det vil komme ut, la meg få vite det alt det og mer, og jeg ser deg i morgen for noen flere JRPG-nyheter, farvel."