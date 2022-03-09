GRTV News - Hollow Knight: Silksong knuser internett på lanseringsdagen

Den etterlengtede oppfølgeren førte til at butikkfrontene krasjet og leverte likevel en mega samtidig spillertopp på Steam.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag er det bare én ting vi kommer til å snakke om, og det er Hollow Knight Silksong.Nå har spillet blitt lansert, det kom i går, alle ville spille det, og det ødela internett."
"Jeg liker ikke å bruke det uttrykket så ofte, for jeg synes folk bruker det litt for fritt i disse dager.Men dette spillet ble lansert, og i det øyeblikket det ble lansert, gikk tre forskjellige butikker ned.Vel, jeg tror faktisk at alle gikk ned, Steam var den som ble mest berørt.Og det er fordi så mange mennesker ville spille dette spillet fordi Team Cherry, de publiserte det på en slik måte at alle ville kjøpe det på nøyaktig samme tid."
"Det var ingen forhåndsbestillinger, det var ikke noe sånt, så det var bare alle som strømmet til butikken og begynte å kjøpe spillet og ja, det forårsaket mye sorg rundt om i verden.Men da alt kom tilbake etter noen timer, begynte vi å se hvor mange som strømmet til for å spille Hollow Knight Silksong og det var mange, mange, mange, mange mennesker. Så ja, la oss dykke inn i det."
"Så ja, Hollow Knight Silksong nådde mer enn en halv million samtidige spillere på Steam på dag én.Vi kan trygt anta at dette allerede svært imponerende resultatet vil vokse i løpet av helgen.Så å si at Hollow Knight Silksong er svært ettertraktet, ville være en underdrivelse.Etter det fenomenale første spillet og alle de evige forsinkelsene, har hypen nådd vanvittige nivåer."
"Så mye at spillet krasjet både Steam og konsollbutikkene i går.Nå har de første tallene begynt å rulle inn via SteamDB, og det viser seg at spillet trengte omtrent et kvarter før det slo livstidsrekorden på Steam for antall samtidige spillere.Og så fortsatte det å øke i et raskt tempo."
"Når det gjelder skriving, har det vært maksimalt 535 213 samtidige Hollow Knight Silksong-spillere.Det er mer enn halvparten, det er mer enn alle tiders rekorder for hits som Among Us, Helldivers 2 og Valheim og bare marginalt mindre enn de høyeste tallene som er registrert for Apex Legends og Marvel Rivals.Det bør også huskes at spillet nettopp har blitt utgitt og helgen starter nå, så rekorden vil sannsynligvis øke betydelig de kommende dagene."
"Vi jobber for tiden med en anmeldelse. Har du begynt å spille Silksong selv, og hva synes du om den?Så ja, over en halv million spillere på Steam alene samtidig.Det er ikke totalt antall spillere, det er samtidig.Akkurat nå skal jeg vise SteamDBs diagrammer, slik at du kan få en god idé om hvor det er om et øyeblikk."
"Og det er for øyeblikket, du vet, de er for øyeblikket 314 000 spillere som spiller det akkurat nå, som er ganske store tall med tanke på at klokken er 7.52 om morgenen når dette spilles inn, som betyr at mange i Europa ikke vil spille den.Hvis vi bare går tilbake hit veldig raskt, så er dette SteamDB-listen over alle tiders spill, og Hollow Knight Silksong er på 18. plass."
"Og igjen, spillet har ikke engang vært ute i 24 timer når dette registreres.Det har gått omtrent, vel, litt over 18 timer faktisk, tror jeg.Nesten 18 timer, ikke engang 18 timer.Og ja, all-time topp på 535 213, med igjen rundt 314 000 som spiller den akkurat nå."
"Man skulle tro at det kommer til å eksplodere igjen i løpet av helgen, for det gjør det vanligvis.Normalt kommer spillene ut, og så slår de virkelig til på lørdagskveldene.Det er vanligvis da de når sitt høydepunkt.Og jeg prøver å komme på et spill som nylig gjorde det, et som vi fulgte med spenning."
"Monster Hunter Wilds, det skjedde på en måte med dem.Det lanserte veldig bra, og så eksploderte det.Og se på Monster Hunter nå, 10 000 spillere, så det er betydelig lavere.Spørsmålet er hvor langt det vil gå. Jeg ville ikke bli overrasket om det passerer en million."
"Interessen for dette spillet har vært så stor at det ikke ville overraske meg om det passerte en million i løpet av helgen.Og hvis den gjorde det, ville den hoppe opp på topp 10.Men noe høyere enn det ville virkelig overraske meg."
"Og det sier jeg av den enkle grunn at Hollow Knight 1, så populært som det har vært når det gjelder snakk, på Steam, var det faktisk ikke et så stort spill når vi snakker om samtidige spillere.Jeg tror det nådde en topp på 70 000 samtidige spillere.Og den toppen ble nådd veldig nylig, ettersom folk skriker etter spillet og gjør seg kjent med det på nytt på vei opp til Silksongs lansering."
"Så dette spillet har allerede gjort det nesten 10 ganger bedre enn det originale Hollow Knight noensinne gjorde i en samtidig spillerforstand.Så det viser bare at jeg ikke vet om det vil gjøre så mye mer enn å sprenge en million.Og det er allerede overraskende at den har gjort det så bra som den har.Jeg vet at folk er veldig begeistret for den, men jeg vet bare ikke hvor denne massive, utrolige begeistringen har kommet fra."
"For, igjen, hoppet i antall spillere fra denne første kampen til den andre kampen har vært astronomisk.Det er noe jeg aldri har opplevd før.Noe jeg aldri har sett før, dette enorme spranget i interesse.Men vi får se."
"Igjen, jeg tror det kommer til å slå noen rekorder i løpet av helgen.Det ville ikke overraske meg om den knuser en million.Det er en lang vei å gå, men når vi snakker tidlig på en fredag morgen, har det fortsatt en tredjedel av en million samtidige spillere."
"Å si at i helgen, når de fleste spiller videospill, at det vil passere én million samtidige spillere på Steam alene, er nok ikke en underdrivelse.Og i tillegg, som en siste bemerkning, forventer jeg at vi veldig, veldig, veldig, veldig, veldig snart vil se Team Sherry legge ut de typiske kunngjøringene.Hollow Knight Silksong har nå solgt for fem millioner eller noe sånt."
"Det har 500 000 samtidige spillere bare på Steam.Når du legger til Xbox, der det også er en Game Pass Day 1-lansering, og du legger til PlayStation, legger du til Nintendo-konsoller, å si at det sannsynligvis allerede har solgt, vel, det har sannsynligvis solgt et par millioner eksemplarer, og det har nok fem millioner spillere eller noe allerede, uten tvil."
"Men igjen, vi må følge med for å høre nøyaktig hvordan det går i de kommende dagene og timene.Men jeg vil anta at Team Sherry vil forberede seg på å fortelle oss alt om det i god tid.Men igjen, etter hvert som mer kommer ut, skal vi holde dere oppdatert.Og ellers er det all den tiden jeg har i dagens episode av GRTV News."
"Så vi sees i neste episode på mandag.Takk for at dere så på."