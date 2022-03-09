GRTV News - Steven Spielberg ville lage Call of Duty -filmen, men Activision takket nei

I hvilken verden takker du nei til Spielberg?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Uten videre om og men i dag hopper vi inn i en litt interessant sak om Steven Spielberg potensielt regisserer en COD-film, vel, han kunne ha gjort det i gamle dager, men han kommer ikke til å gjøre det nå."
"Det har vært en ganske travel nyhetsdag tror jeg faktisk, vi hadde noen nyheter om graven Raider Netflix-serien blir kansellert etter den andre sesongen, vi hadde noen nyheter om GTA 6 blir ansett som et femdobbelt A-spill, noe som er sprøtt å snakke om, men jeg trodde vi ville fokusere på dette med tanke på de tidligere nyhetene i denne uken om at Call of Duty og Paramount jobber sammen om en Call of Duty-film."
"Adaptasjoner fortsetter å skinne i denne nye æraen av filmskaping, og det ser ut til at Call of Duty vil være et av de siste store prosjektene som kommer ut.Men den kunne ha hatt Steven Spielberg som regissør, som sannsynligvis er et av de største navnene som du kan knytte til en videospillfilmatisering, om ikke det største navnet som kan knyttes til en videospillfilmatisering."
"spillfilmatisering.Spielberg gjorde som kjent Ready Player One, som ikke falt i smak hos alle, men den virket å være en nøyaktig skildring av romanen.I følge Puck News, som Ben skriver her, skal Spielberg ha foreslått en Call of Duty-film til Activision, men problemet var at han ville ha full kreativ kontroll over den."
"Han hadde det han kalte Spielberg-avtalen, som betydde at han ville ha hatt full økonomisk støtte, full godkjenning av det endelige klippet og en hånd med i produksjonen og markedsføringen også.Dette var noe Activision ikke var særlig begeistret for, ettersom de ønsket å ha en hånd i det kreative også, Activision er selvfølgelig utgiveren av Call of Duty og i bunn og grunn den styrende hånden for serien i hele dens levetid."
"Så du kan forestille deg hvorfor de er litt beskyttende over det, men på den annen side, Steven Spielberg er Steven Spielberg.Activision nektet Spielberg å regissere og har i stedet valgt Paramount og vil trolig annonsere en ny regissør i nær fremtid."
"Det høres kanskje rart ut å snakke om Steven Spielberg i en Call of Duty-film og ha det ikke høres ut som en 30 Rock Cutaway-gag, men Steven Spielberg er en stor gamer.Hvis du ikke visste det fra Ready Player One, så spiller han ofte PC-spill, spesielt og sønnen Max er tilsynelatende alltid på jakt etter nye skytespill som han kan spille, så det er en ganske hyggelig liten sunn detalj om Spielberg egentlig."
"Han har alltid blitt sett på som en stor filmnerd og en stor filminteressert, men jeg tror han er litt av en gamer også.Call of Duty-filmen er for øyeblikket med svært få detaljer i øyeblikket, da den bare er blitt annonsert av Activision og Paramount."
"Det er spennende å se hva som kommer ut av dette samarbeidet, spesielt fordi Paramount har allerede laget Top Gun-filmene, så de er ganske godt bevandret i militæret slags action.Det blir interessant å se om de vil bruke noen av de allerede eksisterende COD-historiene eller om de vil prøve å lage sin helt egen, og om de på en måte vil knytte det til noen av de eksisterende franchisene."
"Vil de gå til 2. verdenskrig?Vil de gå til en slags avansert futuristisk krigføring?Vil de holde seg til moderne krigføring?Kommer de til å gå til Black Ops?Kommer de til å gå til noe annet?Vi må vente og se, men ja, følg med for flere detaljer om Call of Duty filmen, og vi ses neste uke for flere GRCV-nyheter."
"Farvel og på gjensyn."