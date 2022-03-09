War Legends - Sergey Pugochov Devcom 2025-intervju

War Legends har som mål å bringe all dybden og moroa fra stasjonære RTS-spill som Warcraft og Starcraft til mobilformatet, og i Köln tok vi en prat med CMO-en for å lære alt om det.
"Hei Gamereactor-venner, som dere kan se er jeg på Indie Showcase-området på devcom, dagene før gamescom og jeg er her sammen med Sergio, takk så mye for at du blir med oss, som forteller meg om et veldig interessant spill vi kan si at det er et indiespill, men det har en viss skala, men ikke når det gjelder skjermen det har en veldig stor skala, men for en veldig liten skjerm og jeg vet at det er mange RTS-fans på Gamereactor, spesielt i Tyskland og andre land i Norden også så hva kan du fortelle meg at dere har gjort for å konvertere desktop RTS-opplevelsen som Warcraft eller Starcraft til mobilformatet med War Legends først og fremst er vi virkelig en stor fan av Starcraft, Warcraft og så videre og vi spiller mye i disse spillene og gir de beste trekkene, den beste måten hvordan brukeren kan spille i spillet og på denne måten bruker vi bare vår erfaring fra mobil og blander det sammen for å lage et av de beste RTS, sanntidsstrategispillene for mobiltelefoner all right og selvfølgelig når det kommer til mobilformat lurer hardcore spillere alltid på kontroller så hva slags kontrollalternativer kommer du til å tilby her?hvordan kan de få alle sine enheter og tropper og ting i gang via berøringsskjerm vi tar vare på dette punktet og vi forbereder et fullstendig akademi for å lære våre brukere hvordan de kan begynne med de enkle trekkene som en finger, to fingre og deretter bli som flerfingerspiller og det er et potensial for hardcore-spillere, selvfølgelig for eSport fordi vi i teamet vårt er alle fans av eSport, og det finnes mer enn 10 forskjellige måter hvordan du kontrollerer enhetene dine, basen din, hvordan du kan angripe, forsvare hvordan du kan holde spesifikt hver bueskytter, ridder eller som en drage som hva som helst og selvfølgelig de spesifikke trekkene for heltene som evner som i MOVA-spillene har du prøvd spillet på flerspiller allerede?selvfølgelig er det en flerspiller akkurat nå er 3x3 og det er en som en stor kamp der ute som en side orker, gobliner og udøde mot alver, mennesker og dverger så det er imponerende hva mer kan du fortelle meg om historien til spillet, selvfølgelig har vi nevnt Warcraft Jeg vet ikke om dere har latt dere inspirere av Warcraft eller andre rollespill og RTSer der ute Hvordan skal vi bry oss om det som skjer på skjermen?det er et vanskelig spørsmål fordi det er veldig vanskelig å forstå hvorfor de onde kjemper mot de gode så akkurat nå kan jeg bare si at vi selvfølgelig ble inspirert av Warcraft og League of Legends og vi prøver å finne en slags middelvei mellom disse sidene, og selvfølgelig ønsker vi å fortelle vår historie om orkene og hvorfor de er så sinte på menneskene, og det er en slags fantasy-sjanger noen vitser til og med fra Ringenes Herre, noen vitser fra Witcher og vi prøver å blande det inn i frasene og stemmene til enhetene i historiene og det er som en global fantasy sanntidsstrategi, ikke bare som et Warcraft som et globalt som Ringenes Herre, Witcher og så videre alt det vi alle elsker snakk venn og skriv inn noe sånt så du nevnte League of Legends, er det noen slags MOBA-komponent i det eller en spesifikk modus som er banebasert?eller vurderer du det for den nye fremtiden?den 1. april publiserte vi en video der vi sier at vi skaper en spesifikk modus som MOBA som tre linjer og så videre, og spillerne våre var veldig begeistret for at det er ekte eller ikke?Jeg vet ikke, men det var som en spøk fra utviklerlaget men i spillet kan du som helter gjøre en forskjell på slagmarken de kan virkelig gjøre en forskjell, og selvfølgelig hvis du er en virkelig stor fan om League of Legends dine ferdigheter fra disse spillene vil hjelpe deg å slå motstanderen din helt sikkert det var en aprilsnarr med en viss mening den ligger fortsatt på YouTube, og du kan sjekke den ut så hvem vet, kanskje vi litt etter lanseringen vil lage noe som dette vi får se ok, så nå som du nevnte lanseringen, hva er status for prosjektet akkurat nå?kommer det til å bli lansert i år? hva er planen? hvordan ser veikartet ut?den beste planen som vi håper, så det blir november i år det verste scenariet kanskje januar neste år men helt sikkert den gamle metaen fra spillet balansen vi er allerede i myk lansering om to år allerede kan du forestille deg?så vi er allerede forberedt, men vi ønsker å dobbeltsjekke alt dobbeltsjekke stemmene akkurat nå spør vi samfunnet vårt om stemmene til noen enheter og de har noen ideer, så vi ønsker å inkludere dem som i cyberpunk du vet, vi vil gjerne ta med noe innhold fra spillerne så akkurat nå er det som en finpussing av alle disse tingene og selvfølgelig sjekke situasjonen der alle kan spille hvis du ikke vil kjøpe noen ting i spillet, ikke noe problem hvis du vil vokse opp raskt, er det et alternativ for deg er det kommer til å lanseres som et gratisspill, og så kan du vurdere om du vil investere og så ser det for meg ut som et PC-spill, så det sier mye om prosjektet antar jeg vurderer du allerede å ta det opp til PC-plattformen, jeg vet ikke konsoller?hvem vet hva som vil skje i fremtiden, men for øyeblikket er all funksjonalitet tilpasset mobiltelefoner men noen spillere bruker en slags emuleringsmodeller du vet for å spille det som vanligvis som med mus men poenget er at spillerne som ikke spiller med mus kan spille raskere enn til og med spillerne på PC-en så det er poenget ok og den siste du fortalte meg at du er basert i Portugal, du kommer fra Ukraina så hva kan du fortelle meg om teamet og hva dere gjør og føler laget vårt er selvfølgelig internasjonalt, for eksempel bor jeg i Portugal og all kommunikasjon fra selskapet går gjennom meg og akkurat nå er vi et lite team i Portugal men i De forente arabiske emirater er vi flere noen gutter også fra Ukraina og fra andre land så vi prøver på en måte å spre oss selv i land som Armenia eller Tyrkia det er noen av våre arbeidsgivere, og vi jobber alle for en bedre fremtid for Verdenslegendene ser frem til å lære mer om World Legends og kanskje vi kan møtes i Portugal for Defqon, hvem vet det vil være i nærheten så tusen takk for at du tok deg tid Sergio, nyt showet thank you"