Inkluderende spill - Stefan Wilhelm devcom 2025 Intervju

Inclusive Gaming utvikler og kobler sammen dataspill for blinde og svaksynte, og Stefan var glad for å kunne fortelle oss alt om prosjektet deres i Köln.
"Hei venner, jeg er på DevCon 2025 i Köln, og for å starte ting av vi er skal snakke om inkludering, inkludering. Tusen takk for at du ble med oss, Stefan.Vi fikk høre om et spill som het Harmonium, som var for døve på Summer Game Fest for to år siden, tror jeg, og nå er du her for å snakke om spill for blinde og svaksynte, noe som jeg synes er en veldig interessant tema, veldig nødvendig å snakke om dette. Så først og fremst, fortell meg om selskapet ditt, prosjektet ditt og hva dere gjør akkurat nå."
"Takk, David. Hei, jeg er Stefan fra Inclusive Gaming. Jeg er en av de tre grunnleggerne, og vi utvikler videospill som også er tilgjengelige for blinde og synshemmede mennesker. Akkurat nå utvikler vi vårt nyeste spill, Zoo Chaos, søker etter utgivere også, og det vil være et spill om tre dyr som har en band sammen. De drar til planeten Mars for Wonders-konserten, og der må de kjempe mot roboter og musikkbattles. Hvordan fungerer det mekanisk? Så, hvis jeg er fortalte du meg før vi avtalte dette intervjuet at det også er en perfekt fint vanlig spill, som et vanlig spill for spillere, men så har du noen funksjoner for å gjøre det mulig for blinde eller svaksynte å spille. Så.., fortell meg om mekanikken og funksjonene. Akkurat, det fungerer mye med skjermleserutdata. Blinde bruker skjermlesere som gjør telefoner og datamaskiner tilgjengelige for dem. Så hvis det er en e-post eller et nettsted, kan de bruker de skjermleseren som leser det høyt. Og vanligvis gjør de det i, ofte i mye mer, ganske ofte gjør de det i mye raskere tempo. Så skjermen leser det opp i ti ganger så høy hastighet eller noe sånt. Fordi, selvfølgelig, i stedet for har den visuelle kanalen, trenger de lydkanalen å jobbe med, og de trenger å få informasjonen ganske raskt. Så vi overfører informasjon til skjermen leseren. Og på den andre siden bruker vi stereolyd og romlig lyd, som selvfølgelig hjelper deg med å finne veien i spillet. Ja, det er de mest viktigste mekanikkene. Og så er det haptisk tilbakemelding, som også er veldig viktig. Og for synshemmede, selvfølgelig. Og for svaksynte synshemmede finnes det selvfølgelig høy kontrast og andre alternativer de kan velge mellom. Tilgjengelighetsalternativer, som vi heldigvis ser mer og mer av, for det siste tiåret. Og det er fantastisk. Og hvis jeg har rett, er du ikke synshemmet selv. Hvordan kom du inn i dette? Fortell meg hvor det kom fra, og hvordan forsto du egentlig hva som ligger i å spille spill for synshemmede? Akkurat, det er det spørsmålet jeg ofte blir spurt om."
"For, ja, folk lurer stadig på hvordan man kommer seg dit når du ikke er blind selv. Det var faktisk en slags tilfeldighet. Da jeg var ferdig med mastergraden min, ville jeg gjøre noe innen spillutvikling, noe innovativt og sosialt. Og så hørte jeg en podkast fra Gamestar. Og det var en som heter Christian, og han er en blind spiller. Og så snakket han om hvordan han prøver å tilnærme seg spill som ikke akkurat er laget for blinde. Så for prøvde han for eksempel å spille Super Mario. Og så gikk han og brukte ...lille lyden du har i Super Mario og bruke den til å orientere seg."
"Og så gikk han til enden av en plattform. Så ville han mislykkes fordi han ikke kan høre hvor plattformen slutter. Og så prøver han igjen og mislykkes igjen.og prøver igjen til han fullfører spillet. Så det er litt som når du er og øver på en speedrun eller noe sånt. Og jeg ble veldig fascinert av dette. Jeg tenkte at hvis noen legger så mye innsats i å spille et spill som ikke er laget for blinde."
"mennesker, men han vil likevel spille det fordi alle andre spiller det, så er det verdt å grunnlegge et selskap for. Og jeg antar at det er noe av det du deler med publikum senere i dag i panelet ditt. Hva annet skal du, du vet, dele med publikum her på DEF CON? Ja, akkurat. For meg er det også veldig viktig å lære utviklerne her på DEF CON, for det første, at det ikke er, at alle kan legge inn litt tilgjengelighet i spillene sine. Du kan for eksempel ha en liten begynne å legge inn noen funksjoner. Du trenger ikke å gjøre spillet fullt tilgjengelig for alle hele tiden. Men det finnes noen små funksjoner som allerede hjelper."
"Lyden har allerede hjulpet fyren med å fullføre Super Mario. Så det er en veldig viktig lærdom. Så forteller jeg en anekdote som viser hvor viktig det er faktisk er å jobbe med menneskene selv, selvfølgelig. Det som med skjermleseren, er at du kan simulere blindhet selv, selvfølgelig, og ved å lukke øynene når du spiller spillet. Men forskjellen er.., etterpå åpner du øynene igjen, og så ser du igjen. Mens blinde personen selvfølgelig lever med tilstanden og alltid må gjøre det. Så de har andre verktøy og andre måter å jobbe med det på. Og så vil det også være en liten del om AI, for AI stoppet selvfølgelig ikke ved tilgjengelighet."
"Og det er mange muligheter som jeg ser i fremtiden for AI, for blinde mennesker. Det er interessant. Til slutt, fortell meg om virksomheten din, studioet ditt.Så du lager ikke bare spill. Du prøver også å koble utviklere, utgivere og aktører som ønsker å prøve å legge til mer inkludering i gaming. Og du har base i Leipzig, der det hele startet. For unge seerne her, de vet det ikke, men faktisk Gamescom, som skjer, av i Köln i mange år nå. Før i tiden ble det kalt Game Convention, og det var i Leipzig på det vakre konferansesenteret de hadde der. Du fortalte meg at det blir mer og mer et knutepunkt for unge mennesker og utviklere osv. Fortell meg om begge deler, din virksomhet og det å være basert i Leipzig. Ja, jeg bestemte meg for å grunnlegge selskapet i Leipzig, fordi det er mye som skjer. Det er mange unge mennesker som kommer dit, og jeg tror at spillene industrien der sakte begynner å bli større. Så jeg og medgrunnleggerne mine er basert i Leipzig. Og vi samarbeider med mange nettverk. Det finnes mange foreninger for blinde og svaksynte, også i Leipzig, lokalt, også i hele Tyskland, og også nettverket for tilgjengelige spill, Netzwerk Bayerfreies Gaming, som er i hele Dach-regionen. Så det er mange nettverk der vi prøver å knytte folk sammen. På den annen side er jeg også med Games and XR Association of Central Germany, som forbinder Sachsen, hvor Leipzig ligger, og andre sentraltyske delstater, og forsøker å styrke spillutviklingsmiljøet der. Det er interessant. Gleder meg til å se, og ikke også se, men også spille uten å se noen av prosjektene dine i nær fremtid."
"Lykke til med panelet senere i dag, og det har vært veldig hyggelig å treffe deg, Stefan. Takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Det var hyggelig å treffe deg også."