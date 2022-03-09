GRTV News - Square Enix gir en oppdatering på Final Fantasy VII Remake og Kingdom Hearts 4

Begge spillene sies å utvikle seg jevnt og trutt, med en avsløringsplan på plass for førstnevnte.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Square Enix.Og jeg sier Square Enix fordi vi faktisk snakker om to titler, hovedsakelig to veldig, veldig, veldig, veldig store kommende titler i Final Fantasy VII Remake Part 3, som vi faktisk ikke har en offisiell tittel på ennå."
"Det kan være Requiem, det kan være Resolution, det kan være hva som helst.Og også Kingdom Hearts 4.Begge disse spillene er svært etterlengtede.Final Fantasy er litt annerledes fordi vi relativt nylig har fått Rebirth."
"Så vi er på en måte komfortable med å vente på at det kapittelet av spillet skal komme.Kingdom Hearts 4, veldig annerledes, veldig, veldig annerledes.Vi er ganske uvitende om det, og det er noe vi har ventet lenge på.Men Square Enix har nylig snakket litt om disse spillene og hvordan utviklingen av dem skrider frem."
"Så la oss dykke ned i det.Square Enix Final Fantasy VII Remake Part 3 og Kingdom Hearts 4-utviklingen går virkelig knirkefritt.Tetsuya Nomura, så ja, ting går veldig bra, og utgivelsestidspunktet er allerede bestemt.Så hvis det er én ting Square Enix-fans vet, så er det at veteranen Tetsuya Nomura ikke jobber raskt."
"Arbeidet med Kingdom Hearts 2 begynte altså i 2005, før det endelig ble utgitt i 2019.Jeg tror det egentlig skal stå Kingdom Hearts 3.Og Final Fantasy 15 begynte i 2006 og hadde premiere i 2016.Og dette er bare to eksempler der arbeidet tok evigheter."
"Noe som tok så lang tid at prosjektene måtte overlates til andre.Så betyr det at vi bør forberede oss på å ha en engels tålmodighet for hans kommende titler, Kingdom Hearts 4 og Final Fantasy VII Remake Part 3?Nei, ikke nødvendigvis.Under en strømming kalt Final Fantasy VII Ever Crisis Second Anniversary, som ble sendt i helgen, benyttet Nomura anledningen til å gi noen nyheter om sine pågående prosjekter."
"Når det gjelder nyinnspillingen, sa han at ting går veldig greit.Jeg kan egentlig ikke si noe mer. Jeg kan ikke si noe mer.Hvis jeg gikk, hvis jeg plutselig gikk, vel, faktisk, alle ville bli veldig overrasket.Så, ja, ting går veldig greit, og utgivelsestidspunktet er allerede bestemt."
"Vi går fremover i henhold til den tidsplanen akkurat nå.Så vær beroliget og vær tålmodig.Han hadde også positive nyheter om de neste Kingdom Hearts-spillene, inkludert Kingdom Hearts 4.Det går også jevnt og trutt fremover i henhold til tidsplanen."
"Så vennligst se frem til det.Vi bør nok ikke forvente å lansere den med det første, men det høres absolutt lovende ut.Og forhåpentligvis får vi glede av begge deler i løpet av noen år.Nå må jeg innrømme at den uttalelsen ikke gir meg så veldig mye ekstra tro på Kingdom Hearts 4."
"Det gir meg derimot stor tro på Final Fantasy VII Remake Part 3.Hovedsakelig fordi du ville, vi hadde mange rapporter om at de i utgangspunktet hadde skrevet ut alt av spillet og det var klart til å gå inn i produksjonsfasen ganske snart etter lanseringen av Rebirth, som er det vi forventer, ikke sant?Det var det som skjedde med Remake. Remake ble lansert, og de hoppet ganske raskt over til Rebirth."
"Det tok dem omtrent fire år, og så kom Rebirth ut.Og det ville ikke overraske meg om denne del 3 følger samme tidsplan, kanskje litt raskere, fordi de kan begynne å strømlinjeforme prosessen, du vet, fordi det er den tredje de har gjort.Men det får vi se."
"Igjen, jeg tror ikke vi får se det spillet før 2023, 2027 uansett.Så det kommer til å ta en stund.Når det gjelder Kingdom Hearts 4, er jeg ikke helt sikker på hva som skjer der.Igjen, det er et spill vi har ventet lenge på."
"Og hver gang de snakker om det, er det alltid som om det går bra.Det går bra, men vi ser aldri noe vesentlig om det.Så jeg er ikke så sikker på hva som vil skje med Kingdom Hearts 4.Det virker for meg som et av de spillene som kommer ut av intet, det blir bare sånn, her er det, forresten, det kommer neste år. Og vi vil være som, whoa, Kingdom Hearts 4."
"Men den gode nyheten er at de snakker om det, og de lukker ikke ned spørsmål om det.De er også aktivt villige til å svare på spørsmål om spillet.Så jeg forventer oppdateringer på begge disse spillene, spesielt Final Fantasy 7 Remake Part 3 neste år.Men man vet aldri, kanskje Square Enix kommer i forkant."
"Uansett, følg med for mer. Og etter hvert som informasjon om disse to spillene kommer ut, vil vi sørge for å rapportere det på din lokale Game Reactor-region.Så takk for at dere ble med, og vi sees på neste gang."