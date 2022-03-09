GRTV News - Rykte: Soul Calibur VII ertet for neste Nintendo Direct

Skal vi endelig få en ny Soul Calibur?
"I dag er en ganske dyster nyhetsdag, i hvert fall på det tidspunktet jeg spiller inn dette, vi har hatt et par små ting i løpet av helgen som har dukket opp opp, det er noen DCU-nyheter, det er noen små biter om utvidelsen av Cyrus Reborn, det er et stort intervju fra det der, men ikke noe virkelig banebrytende, ikke noe virkelig hvor Jeg tenkte at vi kunne snakke om dette og gjøre det til et verdifullt GRTV News, bortsett fra denne lille informasjonen, dette lille ryktet mot Soul Calibur 7 ertet for neste Nintendo Direct, så vi har ikke en dato for neste Nintendo Direct, men det er mange rykter om at det vil komme en ganske snart, jeg mener Metroid Prime 4 har ikke en utgivelsesdato, så til tross for at det er mange som insisterer på at det fortsatt kommer i 2025, er det mange ting Nintendo kan vise frem, de siste Directene har vært en massiv skuffelse for Nintendo for å si det mildt, i hvert fall for de fleste fans vil jeg si, de har blitt ganske slaktet, og hvis vi inkluderer Pokemon Direct i det også, så Jeg vil si at ja, stort sett ingenting av verdi har blitt vist frem på en god stund tid, bortsett fra ting for folk som liker 2.5D action-RPGer, som er en god del av folk, men uansett, Soul Calibur 7 har blitt ertet av en innsider, kjent som SwitchForce, etter at de sa at tallet 7 kommer til å være et stort fokus for 3 spill på neste Nintendo Direct, så internett tok det på en måte som Black Ops 7 som en selvfølge, med tanke på at Call of Duty er ment å komme til Nintendo-plattformer de neste 10 årene eller så, det var også Final Fantasy 7 Remake Integrate kastet der, deretter Dragon Quest 7 ble sett på som noe som også kunne være der, det er som du kan se i tweeten der, Ace Attorney 7 var også noe som ble nevnt, men SwitchForce sa ikke en soul har gjettet riktig kombinasjon ennå, hva er dine valg? Så bruken av soul og combo, det er litt av et sprang, men bruken av soul og combo blir sett på som en tease for Soul Calibur 7, er det ikke så langt hentet med tanke på at Soul Calibur 2 ble ganske mye kastet ut av ingenting for Nintendo Switch Online Gamecube-utvidelsen, som også hadde Link som en slags crossover-karakter, så det blir interessant å se om dette blir noe av. Hvis det gjør det, vil vi sannsynligvis se en annen Nintendo-karakter crossover igjen, kan det være Samus? Det kan være interessant, kan det være Link igjen, dette denne gangen med en slags Breath of the Wild-look for en Tears of the Kingdom-look, vi får se må se, men siden dette er et rykte, ta det med en klype salt, vi vet ikke engang har ikke engang en dato for neste Nintendo Switch Direct, men jeg må si at det burde være en som kommer snart, med tanke på at vi avslutter året i løpet av de neste par måneder. Men ja, gi meg beskjed, ville du gledet deg til å se Soul Calibur 7, tror du det er en stor nok kunngjøring til å på en måte innløse Switch Direct i det siste? Hvis ikke, hva tror du?gi meg beskjed, så ser jeg deg i morgen for flere GRTV-nyheter."