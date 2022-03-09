GRTV News - Hollow Knight: Silksong fikk 5 millioner spillere på tre dager

Silksong fortsetter å vise sin dominans.
Hollow Knight Silksong, for hva annet skulle vi egentlig snakke om bortsett fra denne massive lanseringen som skjedde i forrige uke, du vet, i løpet av de siste årene innen gaming, har mange mennesker spurt etter tre ting tror jeg, GTA 6, Hollow Knight Silksong og Bloodborne 2 eller slash Bloodborne på PC, mer Bloodborne i utgangspunktet tror jeg det er rettferdig å slå alle disse tingene sammen på en gang, og vi har endelig fått en av dem, Hollow Knight Silksong, bare som en personlig side, det er ikke personlig min greie for gaming, men Jeg er veldig veldig glad for å se at mange mennesker, 5 millioner mennesker som du kan se i denne nyheten her, har hatt glede av Hollow Knight Silksong i dagene etter lanseringen, så jeg tror ting som Team Cherry gjorde her var veldig smarte, som at de ikke tillot forhåndsbestillinger, de holdt stille om spillet til veldig nærme lanseringen, det er smart, men det er heller ikke veldig tilgivende overfor fansen vil jeg si, så du må veie de to alternativene opp mot hverandre, men jeg tror det fortsatt er veldig, fra et forretningsmessig synspunkt, det har skapt masse hype og tillatt spillet til å gå massivt utover hva du ville forvente fra mange andre indie kjære oppfølgere, som skrevet her av Alenia Insight, ble det solgt 3 millioner eksemplarer på Steam alene av disse 5 millionene, noe som viser PC-markedets dominans når det kommer til ting som Hollow Knight og PC-boblen som faktisk er veldig effektiv, fordi 50 millioner dollar i inntekter bare gjennom Steam, en million spillere hoppet på Game Pass via konsoll, noe som nok kommer til å være litt skuffende kanskje hvis du er Team Cherry, fordi du bare får betalt, du får ikke nye solgte kopier for det, men igjen viser det at Game Pass ikke nødvendigvis skader andre salg på andre plattformer fordi folk liker å kjøpe det de liker å kjøpe, men ja, 587 000 samtidige toppnoteringer spillerantall på Steam som vi så i helgen, og det var spennende fordi det betydde at Hollow Knight Silksong falt inn på topp 20 av de mest spilte spillene samtidig på Steam noensinne, noe som er veldig spennende, jeg er ikke sikker på at vi vil se det vokse mye, men det er sannsynligvis på grunn av den første lanseringshypen at vi har sett en så massiv bølge av folk komme inn på dette, men ja, den siste millionen der, hvis det er 3 millioner på Steam, 1 million på Xbox Game Pass, så tar PlayStation og Nintendo den siste millionen, som du sannsynligvis vil se i forskjellige ting. Team Cherry har forresten ikke kommentert dette ennå, noe som er interessant å merke seg, fordi utviklere vanligvis når de får så stor innvirkning så raskt, de skriker om det, men Team Cherry har alltid vært en, tror jeg, som ikke egentlig snakke så mye til publikum, og egentlig ikke snakke så mye generelt, så, du vet, vi bare hørte om omformuleringen et par uker i forveien, men ja, nå har vi bare må vi bare krysse av Bloodborne 2 og GTA 6 på ønskelistene våre, og så kan vi avslutte gaming som helhet, tror jeg, nei, jeg bare tuller.