GRTV News - Pokémon har nå patent på å tilkalle og kjempe mot karakterer

Har The Pokémon Company nettopp gjort seg selv til den eksklusive skaperen av skapningskamper?
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om Pokemon og et nytt mønster som kan påvirke mange spill fremover.Så Pokemon har patent på å tilkalle og kjempe mot figurer, og det høres kanskje ganske et bredt mønster, men vi vil komme inn på spesifikke detaljer om et øyeblikk, i hovedsak dette kommer fra en patentanmeldelse fra 2023 som Pokemon, Pokemon-selskapet gjorde som gikk gjennom uten problemer som retter seg mot mekanikk som at karakterer kan tilkalle underkarakterer som i Pokemon-spillene, karakterer som går rundt i et simulert miljø, karakterer som interagerer med figurer og automatisk blir invitert til kamp når en underfigur møter en karakter, alle de tingene du forventer fra Pokemon-spill, det kommer her, og det ser ut til at dette kan bli brukt i den juridiske tvisten som for tiden pågår mot Pocket Pair, folkene som laget Power World for brudd på opphavsretten til Pokemon's IP."
"Da Power World først kom ut, var det en stor greie som var rettet mot Power World og pekte på at mange mennesker prøvde å få Pokemon-selskapet til å saksøke Power World World for brudd på opphavsretten, enten du mener at Power World er skyldig i brudd på opphavsretten eller ikke, var det et faktum at folk på den tiden snakket veldig mye med Pokemon-selskapet og prøvde å gjøre dem oppmerksomme på spillet slik at de kunne kanskje forfølge ting lovlig."
"Det så først ut til at Pokemon-selskapet ikke kom til å gå videre med saken, men så etter hvert som tiden har gått har de nå gått inn i en rettssak, Pocket Pair kommer til å kjempe den rettssaken, og likevel kan patenter som disse gjøre det litt vanskeligere, spesielt i fremtiden for ting som ser ut som Power World eller Pokemon eller noen form for skapningskamper i det hele tatt kan komme ut fordi vi snakker her andre IP-er som Digimon for eksempel bruker kamp og påkalling av underskapninger og underkarakterer."
"Så det er veldig interessant å se at dette kommer ut og at det går uten problemer fordi det kan påvirke mange spill, det er også mange indiespill der ute som prøver å utnytte Pokemon-sjangeren og -formelen, og den formelen med skapningskamper spesielt for å selge seg selv til et bredere publikum, se på Cassette Beasts er for eksempel et godt eksempel på et spill som har fått mye skryt for sitt bygger på Pokemon-formelen, men det er vanskelig å si at det er helt forskjellig fra noe som Pokemon."
"Så vi må se hvordan dette påvirker spillingen fremover, for dette patentet kan virkelig gjøre mye, det føles omtrent like stort som et patent for Warner Bros som patenterer Nemesis på en måte som vi kanskje ikke vil se en hel undersjanger av funksjoner og mekanikk nå fordi dette patentet eies av Pokemon Company, noe som betyr at du kanskje ikke vil se skapninger slåss så mye og spill med skapninger i dem ikke blir tilkalt på visse måter men vi må vente og se hvor mye dette kommer til å påvirke ting, det kan bare være at Pokemon Company bruker dette patentet først og fremst for sitt juridiske kampspill Power World og ser ikke ut til å bruke det så mye i fremtiden, men ja, la meg få vite hva du synes om Pokemon Company patenterer karakterer som tilkaller og kjemper, tror du det er greit nok med tanke på at de har laget Pocket Monsters, eller synes du det er et skritt for langt og begrenser andre utviklere for mye, gi meg beskjed, så ser jeg deg snart for litt mer GRT-nyheter, farvel."