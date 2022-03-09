Retro Rebound - Atari Gamescom 2025 intervju med Wade Rosen

Vi snakket med Ataris administrerende direktør Wade Rosen for å diskutere hva fremtiden bringer for selskapet, og også hva vi kan forvente oss av mange av de siste kunngjøringene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.I dag, vel, du kan sikkert skjønne, du kan sikkert slutte deg til hvor jeg er akkurat nå.Jeg er i Atari-standen sammen med CEO Wade Rosen."
"Fortell meg litt om Atari og hvor de er i dag.For det er klart, du vet, Atari pleide å være et av de største spillselskapene i verden.Det er på en måte, du vet, som små ting går, du vet, det er på en måte opp og ned, opp og ned.Og nå er det på vei opp igjen, ikke sant?Ja, det er et minutt siden den var en av de største."
"Jeg vil si, du vet, for oss, det var omtrent fire år siden jeg kom om bord og mange av medarbeiderne har kommet til siden da.Vi har virkelig prøvd å skape oss et navn innen retrospill.Vi prøver å være det beste retrospillselskapet i verden."
"Maskinvare er én komponent av det, og Digital Eclipse Studio er en annen, Night Dive er en annen, og så originale spill som Bubsy og noen andre overraskelser i år.Det, ja, det er det vi jobber med.Vi kommer til Bubsy om et øyeblikk, for det er åpenbart noe alle tenker på akkurat nå."
"Så vi kommer til det om et øyeblikk.Ja, sjokkerende.Så i det siste har dere gjort mye for å gå tilbake til og ta og utvide den skatten av IP som Atari representerer, ikke sant?Så hva har gått inn i den prosessen, alle disse tingene som andre kanskje overser, vi skal hente dem inn og gi dem liv igjen."
"Ja, så vi gjør mye med vår egen IP, men vi gjør også mye med tredjeparts IP.Og jeg tror det egentlig begynte med at jeg elsket retrospill, og ville vite selv hva vi ønsket å se, og vite at det ikke er nok å putte spill i en boks."
"Du må virkelig gjøre mer enn det.Du må forbedre spillet, gjøre det slik folk husker det, ikke akkurat slik de er, som Night Dive er kjent for å si.Og jeg tror at det å gå utover det også er å gi kontekst."
"Du vet, du spiller et spill uten kontekst, er det ikke på langt nær like virkningsfullt som da spillet først kom ut.Digital Eclipse gjør en veldig god jobb med å gi den konteksten.Og så bygger de verktøy og ressurser for å tilby alle disse tingene rundt spillene og samarbeide med gode tredjepartspartnere for å gi liv til det."
"Hvordan finner du balansen mellom å produsere all denne kvalitetsprogramvaren, men også produsere all denne kvalitetsmaskinvaren?Ja, vi har mange gode partnere.Vi jobber med PlayOn på 2600+, samt Pac-Man 2600+."
"Når det gjelder noen av IP-prosjektene vi jobber med, så er det jobber vi med gode partnere som Disney, Warner Brothers og Universal.Så samarbeider vi på tvers av utviklingsteamene, men de er også veldig forskjellige."
"Digital Eclipse er Digital Eclipse, Night Dive er Night Dive, men de jobber sammen, de spiller hverandres spill.Vi spiller alle sammen, så alle prøver å hjelpe det andre laget.Det er egentlig ingen konkurranse og nettverksbygging, Vi har mange fellestjenester og annen hjelp som vi tilbyr på tvers av disse driftsgruppene."
"Så dere har åpenbart alle disse IP-ene som dere ønsker å fortsette å representere og fortsette å støtte, men det finnes også muligheter til å lansere noen nye ting.Som for eksempel Pubsy, så fortell meg litt om dette.Er du overrasket over mottakelsen den fikk?Ja, jeg mener, vi tar alltid et par shots, ikke sant?Kanskje "svingninger" er et bedre ord, for.., ...det er spill som du kommer til å gi ut, som Mortal Kombat, som vi er ganske sikre på at kommer til å gjøre det bra."
"Vi vet at det er en av de mest ikoniske IP-ene gjennom tidene, sammen med et fantastisk studio som Digital Eclipse.Det er så nær en sikker sak som det går an å komme.Og så prøver du bare spill. Det er ikke den første."
"Yars Rising kom ut i fjor, og Missile Command Delta nylig.Og så kaster vi ofte - vi tar på en måte disse innledende kjerne-IP-ene og så ser vi på dem og gjenoppfinner dem på en ny måte, gjør et originalt arbeid.Bubsy, fordi den er litt nyere enn noen av de andre, sannsynligvis var - vi, du vet, kunne lene oss på noe mer moderne gameplay og noe mer - men det var fortsatt først og fremst SNES, Genesis, PlayStation, hvis du vil telle med Bubsy 3D."
"Men målet er å finne den best mulige utvikleren.Så ja, det er en overraskelse. Det er alltid en overraskelse når Bubsy - folk elsker Bubsy, noen ironisk, men mange uten ironi.Og mange gjør det ikke, men elsker også Bubbys beryktelse."
"Og så når det blir det nest mest twitrede spillet på Gamescom, er det alltid litt overraskende for meg.Du nevnte Yars Rising, som faktisk var en veldig interessant fordi den på en måte definerte bransjen på et tidspunkt da den kom ut, ikke sant?Det var et veldig generasjonsspill. Det skapte presedens for ting som skulle komme."
"Bubsy er litt annerledes, men det er fortsatt veldig populært.Kan vi forvente at dere vil følge denne veien i fremtiden og hele tiden se på - Jeg vil ikke bare si at vi skal ta vare på de eldre klassikerne, men gi dem nytt liv, slik du gjør med de andre?Ja... Det var en fin oppslag. Takk."
"Jeg kan ikke se noen fremtid, i hvert fall ikke i overskuelig fremtid, hvor vi ikke tar noen sjanser på originale spill.Og det betyr vanligvis å ta kjernen og så finne en ny måte å gi den liv på.Jeg kan ikke si noe om hvilke det vil være, men det vil komme nye."
"Det er en balanse. Det er en balanse mellom det de interne utviklingsteamene våre gjør, hva våre eksterne utviklingspartnere jobber med.Og noen ganger kommer det også opp fordi vi får en god pitch, og vi ser på den og tenker ja, det er verdt et forsøk. La oss ta den sjansen."
"Men, ja, nei, det er en veldig gjennomtenkt beslutning.Og det vil komme flere. Og jeg tror Atari-fellesskapet og forhåpentligvis videospillmiljøet generelt vil bli veldig begeistret for det vi har på trappene."
"Så dere lager selvsagt mye maskinvare også, retroinspirert maskinvare, selvfølgelig.Ser du på det i det hele tatt, og synes du at maskinvareområdet er spesielt interessant?og konsollmarkedet, de tre største produsentene.Ser du noen gang på det og tenker at vi kanskje kunne prøve oss på det?Absolutt ikke. Absolutt ikke. Nei, jeg vil se rett inn i kameraet og være veldig ærlig."
"Definitivt ikke. Vi konkurrerer ikke på noen måte med Microsoft, Nintendo eller Sony.Gode partnere. Nei, jeg mener, vi samarbeider med dem på mange prosjekter.Jeg er alltid veldig nøye med å gjøre det klart.Nei, vi elsker virkelig å bo her."
"Jeg tror måten vi ser på det på, er at mange av disse klassiske konsollene blir sett på som døde konsoller.De blir sett på som eldre maskinvare.Og det jeg innså bare fra meg selv, men også før jeg kom til Atari og hit, ...at folk fortsatt lager spill for 2600 og 7800 og, du vet.., Genesis og Nintendo og Game Boy."
"Jeg mener, du kan gå til nesten alle, til og med Jaguaren og Lynx få nye spill laget for dem.Er dette døde konsoller eller levende økosystemer?Og det var egentlig det vi ønsket."
"For det første å gi fansen en måte å spille klassiske vogner på som ikke involverer.., du vet, en CRT-TV eller mye modding og retro-ting for å få dette inn i en digital-TV, men å finne en enkel måte å komme tilbake til ting de elsker, til handlekurver de har, og deretter å gi samfunnet flere muligheter til å selge sine, spillene de lager, for å få dem ut på markedet, for å ha en større spillerbase å appellere til."
"Så ja, vi behandler det som et levende økosystem.Og jeg tror det er, jeg tenker på alle de store spillselskapene som har hatt maskinvare opp gjennom årene, ...det er nok innovasjonen der, å innse at disse gamle systemene ikke er det, faktisk ikke er døde i det hele tatt, men at de er levende økosystemer."
"Og hvis vi vil, kan vi bringe dem tilbake og få dem til å fortsette å fungere.Og jeg tror de har en plass i det moderne samfunnet. Ja, det har de.Jeg vil si i økende grad, faktisk, i den senere tid.Du har sett at mange ønsker å gå tilbake til retro-greiene."
"Så jeg tror det er et veldig solid trekk i så måte.Igjen, Bubsy er på vei, og masse ny maskinvare kommer ut.Hva er det du virkelig gleder deg til at fansen skal få vite om Atari?Vel, i tillegg til Mortal Kombat og Outlaws som kommer fra Nightdive."
"Jøss... Du traff noen store der.Jeg, du vet, jeg vil bare spørre, spesielt for fans i videospillområdet, ikke sant?Jeg tror Atari fortsatt er relevant i popkulturen.Det er mye kjærlighet fra samfunnet."
"Jeg vet at folk i videospillbransjen har hatt sine opp- og nedturer med Atari.Og da jeg først tok jobben, var det mange som sa: "Hei, det høres bra ut.Kanskje vi snakkes om et år, når du har bevist at du kommer til å være her.Vi har gjort dette i fire år."
"Og jeg tror vi har lagt mye lidenskap, omsorg og omtanke i det, ...til det, og jeg antar at vi kommer til å være her en stund.Og, og, og, og å ta den holdningen at denne Atari er den ekte Atari og den har sannsynligvis mest til felles med den opprinnelige Atari-kjernen av alle iterasjonene så langt."
"Jeg har et siste spørsmål og en liten overraskelse, men du nevnte for et minutt siden om, du vet, alle disse andre selskapene som gjør ting.Videospillfilmatiseringer blir stadig mer populære og Atari har alle disse utrolige IPene."
"Ser du noen gang på det og tenker at det finnes muligheter der?Ja, helt klart. Det gjør vi definitivt.Jeg kan ikke si noe mer enn det, men ja, det er helt klart mange muligheter på det området."
"Jeg tror at når vi er på utsiden og ser.., sesongen av the last of us eller en film kommer ut, så er det som, å ja, som om den er ute.Det må ha blitt godkjent for 12 måneder siden.Disse tingene er vanligvis under utvikling i et halvt tiår."
"Så det eneste jeg vil si er at det er en lang prosess.Det er mye som ligger bak, men absolutt.Vi, du vet, det er en side av huset som betyr mye for oss og som jeg bryr meg om personlig."
"Det er mye å se frem til med Atari.Ja, takk skal du ha.Fire år i jobben allerede. Skål for fire til.Følg med for mer om Atari."
"40 til.40 til. Ikke fire, 40 til.Så ja, for mer om Atari, følg med på din lokale Game Reactor-region."