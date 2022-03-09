Operasjon Stutter - Haron Younis devcom-intervju

Hovedkunstner Haron Younis møtte oss på Indie Showcase på devcom for å fortelle oss alt om det nylanserte psykologiske skrekkspillet.
"Hei venner, det er helt på slutten av dag én av devcom, det er veldig høyt fordi devcom-prisen skjer i bakgrunnen men jeg tok meg tid til å ta en titt på et av de veldig interessante indiespillene som ble vist frem her som heter Operation Stutter, og jeg er her sammen med Haron Så, dette ser bra ut, både grafisk, men også bakgrunnen for spillet er interessant Så, hva kan du fortelle meg er heiskassen for Operation Stutter?Ja, Operation Stutter er et psykologisk skrekkspill, det er i bunn og grunn noe hvis du tenker på Outlast, Still Wakes the Deep, MADiSON Det er fortellingsdrevet, med stort fokus på historien, det er mange gåter, og en av kjernemekanikkene i spillet er du har et filmkamera, men bruker det som en lommelykt som gjør at du kan se ting som dine blotte øyne ikke kan se Så det er som å blande de spillene du nevnte med Fatal Frame eller noe sånt Hva vil få det til å skille seg ut fra de mange, du vet, denne sjangeren har blitt mer og mer konkurransedyktig i det siste Hva vil du si er det spesielle? Kanskje den bakgrunnen?Ja, så vi kommer fra et veldig interessant sted, vi kommer fra Kurdistan som ligger i Midtøsten Vi har ingen eksisterende industri, så vi er de eneste indie-studioene derfra Så dette er vårt debutprosjekt, og det vil bli offisielt avslørt med IGN i løpet av denne uken, Gamescom-uken og det er en milepæl for oss fordi vi sannsynligvis er det eneste selskapet som har vært her og allerede nå får vi interesse fra våre målforlag, noe som også er veldig interessant Det forteller oss at vi gjør noe riktig Vi mener at spillet i seg selv har mange unike elementer, for bortsett fra det du nettopp nevnte du vet, vi har, vi bruker noe veldig interessant i spillet som er å forvirre spilleren med denne orienteringen Når du ikke ser etter, forandrer omgivelsene seg, ting forandrer seg rundt deg og dette er i bunn og grunn for å prøve å skape en følelse av frykt og forvirring, og folk er ikke sikre på Hallusinerer jeg? Så jeg dette riktig? Har ting forandret seg mens jeg ikke har sett det, eller husker jeg bare dårlig?Så, ja, vi tror det er et bra, jeg mener, unikt spill som kan stå på egne ben Det er også en stift fra Silent Hill, å gjøre deg forvirret på den måten Så, hva er det som skjer her? Du starter spillet, hva skjer?Ja, så dette blir den offisielle avsløringen av spillet Dette er første gang vi viser det offentlig Og, ja, vi har en playtest klar, og vi kommer definitivt til å snakke mer om det Vi kommer til å jobbe med influencere for å spille spillet, og vi tenker på tidlig tilgang neste år Så i første kvartal neste år Akkurat nå er det tilgjengelig for ønskelister på Steam Men vi sikter også mot Steam Next Fest i februar Så ja, det er mye spennende på gang Vi tenker på GDC, kanskje Gamescom Latam i Brasil Så, ja, vi promoterer bare spillet, viser det til folk Men jeg mente mer, jeg forsto og jeg setter pris på svaret ditt, men jeg mente mer i spillet Hva er det som skjer?Du begynner, så lenge du kan fortelle meg det, ok?Du begynner, hva er greia her?Ja, den beste, jeg skal gjøre mitt beste for ikke å ødelegge spillet Men i bunn og grunn våkner du opp i et nesten surrealistisk hemmelig atomanlegg i USA Du vet ikke hvorfor du er her, du vet ikke hvem du er Og du vet ikke hva din forbindelse er med en hemmelig operasjon, Operasjon Stutter."
"Så du prøver å finne en vei ut Men samtidig oppdager du mer og mer gjennom gåter, notater, opptak Du lærer mer om denne beryktede eller hemmelige operasjonen som du er en del av Men du vet ikke nøyaktig hvordan Og i bunn og grunn er hensikten med spillet at hovedpersonen vår skal finne ut hvem han er Og også hvordan han skal komme seg ut av dette stedet Og er det en kobling til deg som studio og til landet ditt i alt dette?Ikke direkte, så det er selvfølgelig mange av oss som enkeltpersoner inne i spillet Fordi vi kommer fra en bakgrunn av, du vet, egentlig, vi vokste opp med spill som ligner på dette Vi elsker film, vi er cinefile Så dette er noe du definitivt kan gjenspeile i spillet Men som vårt første spill ønsket vi å gå for en historie som er mye mer global Vårt neste spill, som vi allerede er i tidlig forproduksjon Vi har skrevet noen manus Det er en mer kurdisk historie, som foregår i Kurdistan Og det er også et skrekkspill, fordi vår kulturarv har mange falske historier som er veldig skumle Veldig, veldig skumle Så vi vil bringe det til et globalt publikum Men vi ønsker å starte med noe som folk allerede er mer kjent med Ok, vi kan ikke snakke om tilbakemeldinger fordi dette ikke har blitt avduket ennå Men hva er forventningene dine?Hvor ligger forventningene dine per nå?Er dette nøkkelen for deg til å finne et forlag?Hvis du ikke finner et forlag eller den responsen du forventer, vil du heller Vil du heller publisere på egen hånd?Hva kan du fortelle om det?Ja, vi har definitivt noen ruter, noen planer foran oss Den første er at vi alltid har tenkt at vi skal utgi spillet selv For eksempel på Steam Men samtidig er vi også definitivt på utkikk etter utgivere Vi har allerede vært i samtaler med noen av forlagene vi ønsker å nå Det er flott, de har kontaktet oss Og vi sa: "Ok, så det betyr at spillet allerede har nådd målet Det tiltrekker seg de rette menneskene Og vi er veldig sikre på at vi vil finne en god forlegger At vi selvfølgelig kan samarbeide basert på vår felles visjon Fordi vi ønsker et forlag som forstår denne sjangeren Som har jobbet med psykologiske skrekkspill Fordi vi tror det vil maksimere spillets rekkevidde og potensial Men la oss si at hvis vi ikke finner en utgiver Da har vi også en egen plan om å selvpublisere det på Steam og andre plattformer Kanskje VR også, siden det er i første person Ja, da vi startet spillet tenkte vi at dette er en perfekt tittel for VR Det er psykologisk skrekk Så ingenting er mer skummelt enn å leve seg helt inn i denne verdenen Som i en VR-setting Så VR kommer definitivt på et tidspunkt for Operation Stutter Ok, lykke til med avsløringen Når du ser dette nå, betyr det at traileren har gått live Vi gleder oss til å lære mer om dette Og de andre prosjektene dere har Tusen takk for at dere tok dere tid God fornøyelse med showet Tusen takk, jeg setter pris på det Thank you"