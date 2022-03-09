GRTV News - Steam brukere er opprørt over Borderlands 4 ytelse på PC

Fans har gitt uttrykk for sine tanker om den "forferdelige optimaliseringen".
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, vi skal avslutte uken ved å snakke om hva som har vært ukens største lansering og også hva som sannsynligvis er en av årets største lanseringer i Borderlands 4."
"Nå kom anmeldelsene ut i går, ganske sterke anmeldelser over hele linja, jeg ville ikke nødvendigvis si årets spill sterk, men noe under 7 var ganske sjeldent vil jeg si.Og så er det åpenbart at på grunn av måten utgivelsestidspunktet fungerer på, fikk mange spillere en sjanse til å hoppe inn i spillet fra og med i går, vanligvis gjennom Steam fordi de kunne låse opp spillet tidlig, avhengig av hvor du befinner deg i verden."
"Og nå som Steam-versjonen er spillbar, har vi sett noen fans komme ut og dele sine meninger om spillet og spesielt PC-versjonen, og de er ikke veldig gode fordi av det faktum at spillet ikke er veldig godt optimalisert.Så la oss dykke inn og se hva som skjer, og så kommer vi tilbake til det."
"Så ja, Steam bruker Slam Borderlands 4 for forferdelig optimalisering, Borderlands 4 har endelig Borderlands 4 er en av årets mest hypede utgivelser, men selv om kritikerne stort sett er begeistret, PC-spillere og Steam er langt mindre imponert.Borderlands 4 er endelig lansert, et av årets mest etterlengtede spill, men til tross for overveldende positive anmeldelser, er stemningen blant Steam-spillerne langt dystrere, og mange klager over elendig optimalisering og rapporterer om bugs og krasj."
"En spiller skriver at han skrudde ned til lav grafikkinnstilling og klarte ikke 60 bilder per sekund selv med FSR oppskalering på mitt RX 6900 XT.En annen som kjører et RTX 3080 Ti, rapporterer 30 bilder per sekund på middels høye innstillinger ved 1440p og sier det ser verre ut enn Borderlands 3."
"Gearbox har ennå ikke kommentert situasjonen offisielt, og det er ingen melding om ytterligere hotfixes på Steam.Problemene vil forhåpentligvis bli løst i løpet av de kommende dagene, men per nå er Borderlands 4 ut til å være en krevende hodepine på PC, selv for avanserte rigger."
"Spiller du Borderlands 4, og har du støtt på tekniske problemer?Og her er bare en titt på noen av anmeldelsene.Ikke anbefalt, ikke anbefalt, ikke anbefalt, ikke anbefalt, ikke anbefalt, ikke anbefalt, ikke anbefalt, anbefales ikke."
"Mange av dem sier forferdelig optimalisering, forferdelig, forferdelig ytelse, vent på bedre optimalisering, uoptimalisert, osv. osv.Nå skal det sies at Steam-anmeldelsene for øyeblikket faktisk gjenspeiler noe hvor de kritiske anmeldelsene befinner seg."
"Jeg tar den med tilbake hit nå.Dette er Steam-brukeranmeldelser-siden, som faktisk er satt til blandet.Så selv om det er mange negative ting, snakker vi om at 60 % av anmeldelsene er positive."
"Så det er ikke snakk om et overveldende negativt spill her, og du kan se, en annen ting du også kan se er at anmeldelsene, de varierer mye.Så poenget er at det ikke har blitt den suksessen som jeg tror Gearbox hadde håpet på, men det er mye positivt og mye negativt akkurat nå."
"Det jeg vil si, basert på noen som har, tror jeg i løpet av den tiden jeg har brukt på å gjennomgå Borderlands 4, har jeg sannsynligvis klokket inn nærmere 50 timer av spillet, og jeg vil si at Jeg bruker en rimelig kraftig PC, men ikke noe utrolig kraftig med dagens teknologi standarder."
"Og jeg la merke til at ytelsen ikke var så bra, spesielt når du går rundt åpne verdenen og du reiser til og fra steder ganske raskt, det er da det slår og det virkelig tøffer av gårde og sliter virkelig og stiller store krav til på PC-en og komponentene dine."
"Når du kommer inn i trangere områder, eller når du er i ett område over lengre tid, vil ytelsen er vanligvis bedre, men den bruker mye tid på å kompilere shaders og alt det gode ting, og igjen, det er ikke det beste av spill når det kommer til optimalisering, det er definitivt noe jeg har lagt merke til."
"Men visuelt sett ser det fortsatt ut som et Borderlands-spill, det ser fortsatt bra ut, det er bare ytelsen Det er bare ytelsen som ikke er så bra akkurat nå.Så jeg frykter virkelig for alle som bruker noe mindre enn, i Nvidia-termer, noe mindre enn et grafikkort i 30-serien, fordi jeg tror ikke du får spillet til å kjøre på noen form for brukbar grad."
"Men vi må se mer, jeg mener igjen, i dag er lanseringsdagen, så dette var anmeldelser som startet i går, som teknisk sett er dagen før lanseringen.Ingen tvil om at Gearbox har mye planlagt, og de sa, Randy har sagt at dag én oppdateringen gjorde mye, og jeg så før og etter den første oppdateringen, og jeg vil si at gjorde noe, men kanskje ikke mye."
"Vi får se om Gearbox har andre ting planlagt, for jeg vil anta at de er kommer til å snakke om disse tingene relativt snart.Det vi imidlertid ikke har hørt så mye fra konsollfolkene for øyeblikket, fordi det ikke ble delt ut noen konsollkoder i forkant av lanseringen, så vi må se hva konsollfolkene fansen synes om Borderlands 4."
"Så med det sagt, det er all den tiden vi har på denne episoden av GRTV News, uten tvil vi kommer til å snakke mer om Borderlands 4 i fremtiden, sannsynligvis noe i retning av salgstall osv. osv., men inntil da, igjen, det er all den tiden jeg har, så jeg ser dere alle på neste GRTV News, som kommer på mandag, så ja, håper dere ha en fin fredag og helg, så ses vi på den andre siden."