LIVE
HQ
| Borderlands 4
See in
Join Chat
Chat
X
😁
😁
😂
😃
😄
😅
😆
😇
😈
😉
😊
😋
😌
😍
😏
😐
😑
😒
😓
😔
😕
😖
😗
😘
😙
😚
😛
😜
😝
😞
😟
😠
😡
😢
😣
😤
😥
😦
😧
😨
😩
😪
😫
😬
😭
😮
😯
😰
😱
😲
😳
😴
😵
😶
😷
😸
😹
😺
😻
😼
😽
😾
😿
🙀
🙁
🙂
🙃
🙄
Send
AD
Fremhevet: Gamescom 2025-dekning
Nyheter
Forspill
Anmeldelser
Artikler
Hardware
Buyer's guide
Komponenter
TV-apparater
Bildskärmar
Bärbara datorer
Stationära datorer
Smartphones och bärbara produkter
Högtalare
Tangentbord
Hörlurar och in-ears
Möss
Smarta hem
Annan kringutrustning
Verdensnyheter
Sport
Bilar
Lifestyle
Guider
Esports
League
CSGO Tournament
Videoer
User TV
Shorts
Spilltrailere
Filmtrailere
Gameplay
Livestream
Forhåndstitt
Hardware
Intervjuer
Sponsored
Guides
Events
EV Hour
GDC - Game Developers Conference
GC - Gamescom
CES
Gamelab
Summer Events
E3 - Electronic Entertainment Expo
Tokyo Game Show
Esports
Anmeldelser
4K
League
Film
Series
Community
Blogger
Forum
Poll
Konkurranser
Medlemsanmeldelser
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Nederlands
中文
Indonesia
Polski
日本語
한국어
Čeština
Ελληνικά
Türkçe
Tiếng Việt
عربي
Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Mario Tennis Fever - Reveal Trailer
Mario Tennis Fever - Reveal Trailer video
Publisert 2025-09-12 16:03
Copied!
Copied!
Trailers
Pokopia - Reveal Trailer | Nintendo Direct
den 12 september 2025 klokken 16:09
Mario Tennis Fever - Reveal Trailer
den 12 september 2025 klokken 16:03
Yoshi and the Mysterious Book - Reveal Trailer
den 12 september 2025 klokken 16:02
Final Fantasy 7 Remake Intergrade - Switch Release Date Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:59
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy - Nintendo Switch Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:58
Metroid Prime 4: Beyond - Release Date Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:55
Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition - Direct Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:54
Dragon Quest VII Reimagined - Announcement Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:53
Yoshi and the Mysterious Book Reveal Trailer
den 12 september 2025 klokken 15:28
Cutout Village - Announcement Trailer
den 12 september 2025 klokken 14:07
Pokemon Legends: Z-A - Mega Malamar
den 12 september 2025 klokken 08:29
Mukti - Live-Action Reveal Trailer (PS5)
den 12 september 2025 klokken 08:29
Flere
Videoer
Counter-Strikes opprinnelige skaper deler sin mening om CS2
den 12 september 2025 klokken 15:54
Trucking Time! - Road Kings Gamescom 2025 intervju med Saber Interactive
den 12 september 2025 klokken 14:43
Atari har ikke til hensikt å utfordre Microsoft, Sony eller Nintendo i konsollavdelingen
den 12 september 2025 klokken 14:20
På vei mot versjon 1.0 - Pioneers of Pagonia Gamescom 2025 intervju med Volker Wertich
den 12 september 2025 klokken 12:52
Gjør sim-racing tilgjengelig - Asetek SimSports Gamescom 2025 intervju med André Eriksen
den 12 september 2025 klokken 12:45
GRTV News - Steam brukere er opprørt over Borderlands 4 ytelse på PC
den 12 september 2025 klokken 08:41
Racing Dreams: Nordschleife 2025 i Automobilista 2
den 12 september 2025 klokken 08:40
Følelsen av å være i kontakt med Exo-Rig - Intervju med Martin Hultberg fra Sharkmob om Exoborne
den 11 september 2025 klokken 17:53
Et kooperativt skytespill der hver kamp er annerledes - Rogue Point Intervju
den 11 september 2025 klokken 17:44
Alpha Response - Minh Le devcom-intervju
den 11 september 2025 klokken 16:34
Operasjon Stutter - Haron Younis devcom-intervju
den 11 september 2025 klokken 16:13
Retro Rebound - Atari Gamescom 2025 intervju med Wade Rosen
den 11 september 2025 klokken 15:26
Flere
Filmtrailere
The Super Mario Galaxy Movie - Official Title Announcement
den 12 september 2025 klokken 15:17
Christy - Official Trailer
den 11 september 2025 klokken 15:38
Culpa Nuestra (Our Fault) - Official Trailer (Prime Video)
den 11 september 2025 klokken 09:03
Cocaine Quarterback - Official Trailer (Prime Video)
den 11 september 2025 klokken 09:03
Cristela Alonzo: Upper Classy - Official Trailer (Netflix)
den 11 september 2025 klokken 09:02
Caramelo - Official Trailer (Netflix)
den 11 september 2025 klokken 09:02
The Rip - Official Teaser Trailer
den 10 september 2025 klokken 14:32
Dudes - Official Trailer (Netflix)
den 10 september 2025 klokken 08:44
Nero the Assassin - Official Trailer (Netflix)
den 10 september 2025 klokken 08:44
Hazbin Hotel - Season 2 Teaser Trailer (Prime Video)
den 10 september 2025 klokken 08:44
Nightmares of Nature - Official Trailer (Netflix)
den 10 september 2025 klokken 08:44
Nouvelle Vague - Official Trailer (Netflix)
den 10 september 2025 klokken 08:43
Flere
Events
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
We're attending Summer Games Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:52
MSIology RTX40-hendelse
den 3 mars 2023 klokken 13:48
MWC 2022 - Vuzix Shield - Sebastian Anjou Interview
den 10 mars 2022 klokken 18:27
MWC 2022 - CAT Bullitt - Pete Cunningham Interview
den 9 mars 2022 klokken 17:42
Flere