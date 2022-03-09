Tuning av bandet med Wan Hazmer - No Straight Roads 2 Gamescom 2025-intervju

Vi tar en prat med regissøren av No Straight Roads 2 om alle måtene denne funky oppfølgeren skrur opp volumet til elleve.
"Hei alle sammen, jeg er her på Gamescom, jeg er her med Haz. Vi har nettopp sjekket ut No Straight Roads 2.Haz, for folk som kanskje ikke er kjent med No Straight Roads, eller som kanskje har spilt det originale spillet og de vil vite hva som skjer i oppfølgeren, hva kan du fortelle dem for å begeistre dem umiddelbart?For det første, hvis du virkelig elsker musikken i No Straight Roads 1, så vil det være mye mer i No Straight Roads 2."
"Det kan være veldig spennende i No Straight Roads 1.For det andre: Hvis du har spilt No Straight Roads 1, vil du oppleve mange flere musikksjangre.Så vi spilte bare rock versus EDM, selvfølgelig spilte vi litt klassisk der inne, men nå er vi mer frie til å åpne opp sjangeren til langt flere forskjellige akser, antar jeg."
"Og også, du vet, nå skal du på en road trip, så for folk som er store fans av historien, de vil få vite mer om hvordan Vinyl City ble født, og hvordan Vinyl City er knyttet til andre byer også.Så ja, det ser jeg frem til.Og, å ja, beklager, en ting til, det er flere karakterer å kontrollere."
"Jeg skulle akkurat til å spørre deg om det, det er en strålende overgang, du har lest tankene mine.De to nye karakterene, de to nye bandmedlemmene, hva kan du fortelle meg om dem?hvordan kommer de til å samhandle med de gamle bandmedlemmene våre?og hvordan kommer spillerne til å kunne få et nytt syn på musikken gjennom dem?Ok, så jeg kan ikke si så mye, for vi kommer til å avsløre mye mer senere, men alle karakterene vil spille veldig forskjellig, og det er mange, mange segmenter, som puslespillsegmenter, der dere alle må, alle de fire karakterene må jobbe sammen for å klare navigasjonsgåtene, og noen ganger kan sjefskampene bli enklere hvis man samarbeider på ulike måter."
"Så ja, vi prøver å åpne det Nostalria 1 ikke hadde, som er, du vet, noen folk nevnte at de har laget den, og den spilles på samme måte.Ja, så vi prøver også å se hva vi kan gjøre annerledes for alle de fire forskjellige karakterene.Så det er også, som du har snakket om før, den åpne verdensstilen i dette spillet, ...å dra ut på veien, dra på turné."
"Hvordan kommer det til å endre spillet?Kommer det til å være bilsegmenter?Kommer det til å være måter spillerne kan oppleve den reisen og følelsen av å være fri og på farten?Så den første kampen, fordi det var vår første kamp, vår første kamp på Metronomic, så vi ville spille sikkert."
"Så vi valgte en veldig lineær vei.Noen nevnte at det var et boss-rush med litt fangehull før det.Men for denne, fordi du er fri til å reise, så det er mange sidefangehull, for eksempel, og mange sidereiser også."
"I tillegg vil vi også oppfordre deg til å gå tilbake, for å spille visse sjefskamper igjen, men i en annen remiks, for eksempel.Så det er mye mer utforskende denne gangen.Og vi vil også at du skal ha det gøy med varebilen, så du kan faktisk tilpasse varebilen din."
"Det finnes visse oppgraderinger du kan gjøre på varebilen din for å få tilgang til andre deler av verden som du ikke hadde tilgang til før.Fordi jeg har bakgrunn fra Final Fantasy-utvikling, så du vet at vi elsker å gjøre slike ting med kjøretøyene våre, hvis du skjønner hva jeg mener."
"Strålende. Jeg hadde tenkt å spørre deg om sjefene også, faktisk, for jeg synes de er veldig fascinerende, og jeg synes måten dere designer dem på er veldig, veldig interessant.Når dere ser på hvordan dere skal lage dem, går dere inn med en slags musikk-først-tankegang, eller har du en idé om en karakter, og så lager du veien rundt dem?Å, det er et veldig godt spørsmål."
"Min fetter og medgrunnlegger, Daim, som også er kreativ leder, så måten han designer sjefene på, kan selvsagt være inspirert av sjangeren, men den viktigste delen er faktisk hvorfor en artist spiller musikk i utgangspunktet?Vi hadde for eksempel DJ-en Subatomic Sir Punova tidligere, så det var mer et uttrykk for å prøve å vise frem musikken din."
"Så han var i sentrum av universet, ifølge ham selv, selvfølgelig, Det var derfor hele sjefskampen handlet om planeter og solsystemet og alt det der.Så vi vil ikke endre den retningen for Nostradamus II også, så vi vil vurdere hver enkelt artist, hvorfor de fremfører musikk, og hva som er viktig for dem når det gjelder musikk og alt det der, og så vil vi representere det visuelt."
"Jeg tror vår styrke er visuell historiefortelling.Vi nevner ikke hver eneste bit og forklarer hver eneste ting.Vi sørger for at konseptet er grunnen til at de spiller musikk, og når du spiller sjefskampen, vil du oppleve hele reisen til den sjefen."
"Takk, strålende svar.Det er også noe i spillingen som jeg har lagt merke til er det faktum at du beveger deg mot, jeg antar kanskje, hvordan formulerer jeg dette riktig?Mer utforskning, som vi har snakket om før, og mye av det er gjennom, som du sier, å være modigere med mekanikken og spillingen, og ikke minst ved å legge til en essens av kultur."
"Jeg lurte på om du kunne snakke litt mer om kulturen du bringer inn og om hvordan du har blitt inspirert av den.Som jeg nettopp nevnte, la vi inn litt kultur i det første spillet.Bare for å gi dere litt bakgrunnshistorie, ba vi stemmeskuespillerne våre om å bruke sin naturlige aksent, fordi begge er malaysiske."
"Da teamet vårt hørte den for første gang, likte de den ikke.Så vi malaysiere har et problem med at når vi hører våre egne lokale ting, eller vi ser lokale ting, sier vi på en måte at, nei, det er lavere kvalitet."
"Fordi de er så vant til å spille vestlige og japanske spill.Men med utgivelsen av den første, og se alle reaksjonene på spillet, for eksempel hadde vi til og med en haug med streamere som ikke var malaysiere som ropte malaysiske ord i strømmen."
"Det ga oss mye selvtillit til å faktisk legge mer kultur inn i vår egen kultur.Så det første vi vurderte var for alle byene og til og med oververdenen der du kan kjøre, vil vi vurdere hvordan vi kan gjøre det mer malaysisk."
"Så hvert år, for eksempel, Jeg pleide å kjøre med foreldrene mine hjem til besteforeldrene mine.Jeg pleide å kjøre i ni timer til hjembyen.Så, alle de kjente stedene og bakgrunnen og alt det der, vil vi også legge det inn i oververdenen."
"Så det føles ikke bare som en vestlig, middelaldersk, eller amerikansk road trip.Vi vil sørge for at det er veldig malaysisk.Og til og med alle byene, til og med musikksjangrene også, vi vil prøve å se hvordan vi kan tilføre vår kultur til det slik at det føles veldig annerledes enn andre spill."
"Så det er hovedprioriteten vår i Metronomic.Jeg kan tenke meg at det også har stor innflytelse på den visuelle stilen.Jeg elsker utseendet på dette spillet.Jeg synes det ser veldig, veldig unikt og veldig, veldig spennende ut når du ser på noe og det bare sprenger deg av begeistring og du vil spille det."
"Hva er inspirasjonen til den visuelle stilen?Hvordan forsterker du det også, med et lite ordspill ment, på oppfølgeren?Så det er en kombinasjon av mange ting.For inspirasjon ser vi selvsagt på vår egen kultur, men samtidig ser vi også på mange MTV-er."
"Vi ser på mange MTV-er.Vi har studert mange intervjuer med enkelte artister, hva som driver dem til å lage musikken sin og alt det der, og så prøver vi å se hvor vi kan hente inspirasjon fra og kombinere dem."
"Som du nevnte nå, når du ser på det, føles det allerede spennende, ikke sant?Så for den sørger vi for at konseptkunstnerne våre, de bryr seg litt om teknologien, men samtidig ber vi dem om ikke å bry seg for mye."
"Så bare tegn ut fra hva du føler er riktig.Og etter det, 3D-artistene våre, tech-artistene våre, de er virkelig strålende folk i Metronomic.Så de ser på konseptkunsten og gjør sitt beste å følge så mye som mulig, og det er derfor jeg kan fortelle alle at det noen ganger er vanskeligere å lage stilistiske spill enn å lage noe realistisk fordi det ikke finnes noe referansepunkt bortsett fra konseptkunst."
"Så, med all den belysningen, skyggeleggerne, for å sikre at det stemmer overens med konseptkunst, er noe jeg tror teamet vårt gjør veldig, veldig bra.Så det er både konseptkunsten og 3D-modelleringen og teksturarbeidet og alt det der."
"Perfekt. Haz, jeg har bare ett spørsmål til.Når kan folk se mer av No Straight Roads 2 og hva kan de se den på?Vi har kjøpt utstillingen på Tokyo Game Show og mange andre fremtidige spillutstillinger."
"Så følg med på våre sosiale kanaler også for mer nyheter og dekning.Haz, tusen takk for at du tok deg tid.Takk, Haz."