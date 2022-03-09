Den mest detaljerte storstrategien noensinne? - Europa Universalis V Intervju på Gamescom 2025

Vi satte oss ned med Markus Hofmann på Paradox for å diskutere alt som har med Europa Universalis V å gjøre.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor. Vi har nettopp sjekket ut EU5.Jeg traff akkurat viften med stolen min, så jeg skal flytte meg litt tilbake. Jeg er her med Markus.Markus, EU5, dere hevdet det med en gang, er det mest komplekse storstrategispillet."
"Jeg tror fansen vil bli veldig glad for å høre det. Hva har dere gjort for å øke kompleksiteten?Vi har lagt inn mange detaljer i selve kartet. Det er mange steder, det er tusenvis av land som er spillbare i starten av spillet.Vi har simulert hele befolkningen på 1300-tallet, i 1337, i det kartet og forsøkt å gi den mest komplekse opplevelsen du kan få i et storstrategispill."
"Det går også 500 år opp, tar jeg feil i det?Dere har planlagt historien til alle disse landene for den tidsperioden.Ja, det fortsetter i 500 år, det slutter i 1837, og det er ikke planlagt, den er veldig fleksibel i hvordan den kan utfolde seg. Vi har visse drivkrefter i den historien, som situasjoner, som katastrofer, som vil lede deg gjennom tidsperioden med en fortelling som prøver å gi deg mål og ideer om hvordan du kan tilnærme deg den tidsperioden."
"Men selv med det historiske elementet, jeg mener, vi snakket om det før, Hvis du spiller en fraksjon fra den nye verden og du blir angrepet av europeere, det kommer til å få konsekvenser, men du kan på en måte også påvirke historien, ikke sant?Du kan bestemme kursen til landet ditt?Ja, du kan velge din destinasjon, ditt store mål på slutten, helt uavhengig av alt annet."
"Og du kan prøve å nærme deg dette fra mange forskjellige vinkler på grunn av kompleksiteten.Hvis du ønsker å være en økonomisk makt, vil du kanskje gjøre dette gjennom handel eller produksjon, og det vil føre til svært ulike måter å spille spillet på.Så jeg forstår at EU-fansen er mange, og de vil bli veldig glade for å se EU5, tror jeg, men det kan være mange som kommer til å være interessert i Grand Strategy, og kanskje vil ha dette som sin første EU-opplevelse."
"Hva vil du si til folk som er det, og hvordan kommer dette spillet folk til gode som er helt nye i serien?Unnskyld, kan du gjenta, er du snill?Ja, ikke noe problem."
"Jeg sa bare at det nok kommer til å være mange nye folk som er interessert i dette spillet.Dere har på en måte blitt veldig kjent for, ikke bare veldig komplekse, men veldig engasjerende strategiopplevelser, og hvordan kommer dette spillet til å sjarmere både nye og gamle fans?Vel, det vil sjarmere både nye og gamle fans, både med kompleksiteten."
"Vi har lagt inn mange detaljer i hele verdenen, og det vil forhåpentligvis gi mange den rette inspirasjonen til hvordan de skal tilnærme seg dette spillet.Og selv for nye folk har vi lagt mye arbeid i onboarding-systemet vårt med hint og automatisering som vil hjelpe nye spillere med å forstå spillet, forstå systemene og hvordan de henger sammen med hverandre."
"Hvor mye research og hvor mye rådgivning måtte du gjøre for dette spillet på forhånd?Fordi jeg oppdaget min egen hjemby Chester, til og med som et arvestykke som du kan spille som.Hvordan var detaljnivået på konsulentarbeidet i dette spillet?Vi har et forskerteam som ledes av en doktor i middelalderhistorie, som selvfølgelig hjelper oss mye med å finne kilder og samle kilder, lese gjennom kilder, og deretter sette dette inn i detaljene."
"Kan du fortelle litt mer om automatiseringssystemene?Hvor dypt går de? Hva kan du automatisere med dem?Og er de noe du forplikter deg til helt og holdent?eller vil du kunne slå dem av og på underveis?Automatiseringssystemet er altså delt opp i flere ulike konsepter."
"Du kan for eksempel automatisere bygninger og oppføring av bygninger.Du kan automatisere forskningen. Du trenger ikke å gjøre alt dette på en gang.Du kan gjøre dette uavhengig av hverandre, og du kan også slå det av og på basert på hva du velger for øyeblikket i et hvilket som helst spill."
"Noe som jeg synes må være interessant med franchiser som disse er at de er så elsket av så mange mennesker, og dere er så kjent for å gjøre noe, som å gjøre storstrategi på en spesifikk måte."
"Er det en utfordring når du kommer til et spill som EU5, fem spill, å innovere uten samtidig å forlate hva er det som har gjort serien så stor?Vi prøver å opprettholde mye av det som gjør franchisen unik samtidig som vi øker kompleksiteten og detaljene vi ønsker å legge inn i den."
"Vi har mange historiske hendelser som skjer i løpet av spillet som vi ønsker å representere på forskjellige måter, som vi representerer dem med situasjoner.Vi kan representere ting som den katolske kirke som en internasjonal organisasjon, eller Det hellige romerske riket som en internasjonal organisasjon, som gir mange detaljer og forskjeller i hvordan man kan tilnærme seg spillet."
"Med de historiske hendelsene også, hvor mye kan spillere være en innflytelsesrik faktor, og hvor mye blir disse tingene sett på som guddommelige handlinger i spillet?For eksempel store kriger mellom store land, kan du bli involvert i dem, og kan du avgjøre dem på forskjellige måter og omskrive historien på din egen måte?En av de store krigene vi dekker i løpet av spillet, er for eksempel er 100-årskrigen, og den vil begynne ganske tidlig i spillet, ganske mye i startåret."
"Og selvfølgelig er alle land som ligger omtrent i samme område som både England og Frankrike, som er involvert i det, de kan slutte seg til, de kan prøve å sikre seg en allianse med hvilken som helst av maktene, de kan prøve å følge sin egen vei og på egen hånd prøve å tjene penger på situasjonen."
"Mens vi presenterer historiens utfordringer, vil vi kan du fortsatt velge din egen vei når som helst.Marcus, jeg tror tiden er ute, så kan du fortelle meg når folk kan forvente å se deg igjen?Kan du fortelle meg når folk kan forvente å se Europa Universalis V?Europa Universalis V kommer ut den 4. november i år."
"Vi gleder oss veldig til å se deg få tak i det.Perfekt. Marcus, tusen takk for at du tok deg tid.Takk, Marcus."