Når vil Rockstar avsløre den nye plattformen for sitt vestlige epos?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, gjennom ettermiddagene, siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, Husk å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Før vi gjør det videre i dag, snakker vi om Red Dead Redemption 2, det var ikke der på Switch 2 Direct forrige fredag, men hvor er det?Vel, vi har kanskje en idé fra en innsider, så du vil sannsynligvis vite fra Gamereactor at vi gjør krav på det faktum at Red Dead Redemption 2 faktisk kommer til Nintendo Switch 2, og etter hvert som månedene har gått, tenker du kanskje, hvor er den?Og det kan vi absolutt være enige med deg i, men Insider KiwiTalks har nylig snakket om dette og har sagt at 8 forskjellige utviklere har fortalt dem at Red Dead Redemption 2 kommer til Switch 2, det er bare et spørsmål om når, og det kan være tilfelle at det er ikke blir annonsert på Nintendo-arrangementer fordi Rockstar ønsker å håndtere det."
"Det er også verdt å nevne at Rockstar tidligere selv har annonsert Nintendo Switch-porteringer av Red Dead Redemption og Grand Theft Auto-trilogien, så man kan tenke seg at dette igjen ville være en kunngjøring som kommer fra Rockstar selv snarere enn Nintendo Directs eller noe sånt."
"De vil kanskje ikke være en del av et annet stort show og spille for overskrifter med noe som for eksempel en Resident Evil-annonsering på Nintendo Switch 2, som vi så i forrige uke.Men uansett, som vi har sagt her, som Alberto sa her, var vi blant de første til å si at Rockstar planla å lansere Red Dead Redemption 2 på Nintendo Switch 2 og det gir på en måte mening at vi ville se det på spillet med tanke på det faktum at Rockstar har allerede lansert et Red Dead Redemption-spill på Switch 1, og Switch 2 er en mye kraftigere maskin som kan kjøre Cyberpunk 2077, og jeg føler at hvis den kan kjøre det, er det kan definitivt kjøre Red Dead Redemption 2, selv om det er et ganske krevende spill på PC som så vel som på konsoll."
"Men vi må vente og se om det blir kunngjort for det, for jeg tror at det egentlig er et spørsmål om når, ikke om.Som vi har rapportert, ser det ut til at dette spillet kommer til Nintendo Switch 2, men vi må bare sørge for at vi holder øye med ting fordi Rockstar har det, Jeg vet ikke om du vet dette, men Rockstar har et annet stort spill som kommer ut neste Grand Theft Auto 6, og det virker som om det er mulighet for en Red Dead Redemption 2 kunngjøring for å gjøre et stort inntrykk passerer oss sakte mens vi kommer nærmere og nærmere lanseringsdatoen i mai 2026."
"Hvorvidt utgivelsesdatoen i mai 2026 vil bli overholdt, er helt ukjent, og kanskje er dette er ren spekulasjon, men kanskje ville det være noe som kunne forringe Forsinkelsesoverskrifter hvis Rockstar trenger å forsinke spillet, hvis de sa, hei forresten, men vi har Red Dead Redemption 2 ute på Switch 2, så ikke gråt like mye over GTA 6 fordi vi har et annet spill som kommer til en annen plattform."
"Det er ren spekulasjon, men det kan være noe Rockstar tenker på i tillegg til de nærmer seg utgivelsesdatoen i 2026 og sannsynligvis det mest etterlengtede spillet i gjennom tidene.Ikke noe press da, Rockstar."
"Hva tror du kommer til å skje med Red Dead Redemption 2 på Switch 2?Tror du det kommer?Tror du det kommer til å bli litt forsinket?Tror du det blir neste år, i år?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter."