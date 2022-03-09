GRTV News - Battlefield 6 kjører bedre på konsoller takket være Xbox Series S

Ved å optimalisere spillet for plattformen har alle andre dratt nytte av det.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Battlefield fordi vi har lært litt mer om spillet og spesielt om hvorfor spillet faktisk kjører ganske bra."
"Det føles rart å si det, for spill burde kjøre bra, men det gjør de ofte ikke og for Battlefields del ser det ut til å være en veldig sentral grunn til hvorfor det er tilfelle.Hovedsakelig det faktum at Battlefield Studios har bygget spillet fra grunnen av eller optimalisert spillet med tanke på å få det til å kjøre godt på Xbox Series S-konsoller."
"Så uansett, la oss dykke ned i det.Så ja, Xbox Series S-optimaliseringer førte til at Battlefield 6 kjørte bedre på alle plattformer.Vi vet at ikke alle elsker den billigere Xboxen, men selv kritikerne vil dra nytte av den i den neste Battlefield-tittelen.Så ja, helt siden den ble kunngjort og til og med i dag, fortsetter Xbox Series S å være et kontroversielt tema."
"Noen vil se den som en billigere konsoll som gjør det lettere å komme inn i den nåværende generasjonen mens andre ser på det som en hindring for utviklingen.Uansett hvilken side du er enig med, er det tydelig at selv den sistnevnte gruppen drar nytte av den billigere Xboxen.I et intervju med Kotaku sa Battlefield Studios tekniske direktør Christian Boulle forklarer at selv om Series S har vært en utfordring, har det ført til at spillet nå kjører bedre på både PlayStation 5 og Xbox Series X takket være optimalisering."
"Jeg vil si at det største vi gjorde, var en utfordring for oss, var å håndtere konsollens begrensede minne.Xbox Series S har mindre minne enn selv vår mellomstore PC og det var et punkt, jeg vil si for 6 til 12 måneder siden, hvor vi innså at mange av nivåene våre krasjet på Xbox Series S."
"Dette måtte åpenbart løses, og de identifiserte problemene og klarte å løse dem.Vi gjorde så mye testing, og vi samlet inn så mye data, når vi på en måte begynte å kjøre alle nivåene våre gjennom det og vi kunne se hvor problemene var, etter en måned eller to hadde vi på en måte løst alle minneproblemene våre på Series S."
"Som et resultat av dette er hele spillet bedre og mer stabilt og Battlefield 6 kjører nå med 60 superstabile bilder per sekund, selv på Xbox Series S.Nå er 10. oktober utgivelsesdatoen for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S og X.Vi krysser fingrene for at det til slutt finner veien til Switch 2, men ingenting er bekreftet."
"Så ja, Battlefield 6 kjører bedre på konsoller på grunn av det faktum at DICE og Battlefield Studios gjorde sitt ytterste for å sørge for at det kjører bra på den svakere konsollen.Det er noe vi ikke, jeg vil ikke nødvendigvis si at vi ser mange utviklere gjøre.Mange utviklere designer spillene sine for PlayStation 5 og Xbox Series X og så får de spillet til å fungere brukbart på Series S."
"Som jeg ikke tror det nødvendigvis er, du kan ikke kritisere folk for å gjøre det for jeg tror at Series S holder denne generasjonen litt tilbake.Hvis det var en enormt populær konsoll hvor det for hver Series X i verden fantes en Series S, ville jeg forstått det, men det er ikke akkurat en så populær konsoll."
"Det er mange enheter der ute, men det er ikke slik at den er en hit over hele verden.Så jeg kan forstå hvorfor utviklere gjør det.Men når det er sagt, hvis Battlefield 6, som er et spill som er ganske krevende på mange måter når du ser på det visuelt, med all ødeleggelsesfysikken, alle de intrikate elementene som inngår, omfanget av noen av flerspillertilbudene og så videre."
"Hvis Battlefield 6 kan kjøre bra på Xbox Series S, må du se på det og si kanskje det er mye optimaliseringsarbeid som kan gjøres med andre spill for å få dem til å kjøre bedre på Series S også.Og igjen, hvis Series S er plausibel, er kanskje Switch 2 plausibel."
"Selv om det nok er litt forskjell på hvordan spill kjører mellom disse to plattformene.Men uansett, interessant likevel.Du kan takke Xbox Series S for at Battlefield 6 kjører bedre på konsollene dine.Men ja, igjen, dere vet alle hvordan det spiller nå."
"I beta-helgen var det mange som sjekket det ut, så dere vet alle hvordan det fungerer.Og ja, det ser ut til at EA og Battlefield Studios har funnet en vinner når dette spillet lanseres 10. oktober.Men ja, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News, men vi ses i morgen for ukens neste episode."
