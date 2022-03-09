GRTV News - Hell is Us kreativ direktør avslører effekten av Hollow Knight: Silksongs lansering

Hollow Knight: Silksongs utgivelse var flott for mange, ikke så bra for noen.
"Hei og velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Men uten videre i dag snakker vi om en interessant nyhet om Hollow Knight Silksong, vel ikke spesifikt Hollow Knight Silksong om jeg må si det, fordi vi snakker mer om lanseringen av Silksong og innvirkningen den hadde."
"Så vi vet at mange spill faktisk unngikk å lanseres i samme periode som Hollow Knight Silksong fordi det ble på en måte annonsert under Gamescom at vi kom til å få en utgivelsesdato, og utgivelsesdatoen var den 4. september, som var datoen som Hell er oss også ble lansert."
"Hell is Us trakk seg ikke, den flyttet seg ikke fra lanseringsdatoen, men den erkjente gjennom sin kreative direktør Jonathan Jacques-Balotet at det er mange andre faktorer som kan spille inn, så det er klart at du kanskje tenker at hvis han beskriver det slik han gjør i denne artikkelen her som indies GTA 6, så vil du kanskje komme deg ut av veien men problemet var at vi var så sent på dagen, Hollow Knight Silksong's utgivelsesdato ble avslørt omtrent 2 uker før den faktisk ble lansert, så selv om det ikke var en direkte skyggedråpe, føltes det på en måte slik for mange, spesielt Jacques-Balotet som han sa i Skillops Friends Per Second-podkast der han snakket om den uheldige situasjon som Road Factor, utvikleren av Hell is Us, befant seg i da de hadde lanseres samtidig med Silksong."
"Så han sa her, når du vet at du er så stor, tror jeg et skyggefall er litt som wow, som GTA 6 av indie til shadow drop noe som dette er et lite palass.Han sa også at det definitivt påvirket salget av Hell is Us, han fikk ikke spesifikk tall på det, men han vil si at det definitivt hindret den lanseringen, og det er ikke overraskende at det er tilfelle, med tanke på at Hollow Knight Silksong igjen skapte en enorm buzz om den 4. september, fordi det ikke hadde noen forhåndsbestillinger, det hadde ikke avansert tilgang, den hadde ikke engang anmeldelser, så den eneste måten å få et inntrykk av spillet var ved å kjøpe det og ved å spille det, noe som betydde at alle åpenbart kommer til å kjøpe det og spille det fordi det var så mye hype rundt det."
"Han sa også litt om selve utgivelsesdatoen, at han ikke ville flytte den fordi det ville ha betydd å refundere alle de som hadde forhåndsbestilt spillet, og det var noe som Nacon, utgiveren av spillet, heller ikke ønsket å gjøre, men det var samtaler om å flytte utgivelsesdatoen."
"Det er også verdt å merke seg at Hell is Us hadde låst lanseringsdatoen ganske tidlig i år når det gjelder å sørge for at september-datoen ble tatt, men på samtidig er Jack Spilletette, selv om han helt klart er litt plaget av det faktum at Silksong overtok en slags hype rundt Hell is Us eller den potensielle for at den skal skyte i været og bli noe helt annet, bemerker han at det er vanskelig å bare lansere et spill når som helst i dagens klima, med tanke på hvor tettpakket lanseringskalenderen er."
"Han sa, og jeg siterer, det er det som er greia nå for tiden, ærlig talt, å få et vindu hvor du er ganske mye alene er nesten umulig, for 15 år siden var midten av sommeren alltid en død periode, men det er det ikke lenger, det er bare konstant galskap.Det er sant, desember og januar er fortsatt de lyse månedene, tror jeg, men bortsett fra disse, vil stort sett hver eneste måned i spillkalenderen være enormt populær med september og oktober som de viktigste månedene nå for tiden."
"I år har vi også sett mange kamper i mars og april, så det ser ut til å være en veldig veldig populær tid, og dessverre slo det tilbake på Hell is Us.Synes du kritikken mot Hollow Knight Silksong er fortjent av Hell is Us' kreative regissør?Synes du de burde ha flyttet datoen i stedet?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen med flere TRTV-nyheter."