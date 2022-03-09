Maintaining the Masquerade - Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Gamescom 2025 Intervju

Vi tar en prat med Jason Carl, Brand Marketing Manager for White Wolf, og Ian Thomas, Narrative Director hos The Chinese Room om det etterlengtede kommende vampyrrollespillet.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex, jeg er her på Gamescom. Jeg har nettopp sjekket ut Vampire The Masquerade Bloodlines 2.Det er veldig, veldig spennende som spill, spesielt å endelig se utgivelsesdatoen som dere viste frem på O&L.Hvordan var det å endelig få den datoen, og hvordan har mottakelsen vært siden?Mottakelsen har vært fantastisk. Jeg tror alle føler, som oss selv, en enorm begeistring og stolthet, kanskje litt lettelse over at utgivelsesdatoen endelig er over oss, for vi har ventet på dette så lenge."
"Og det er fantastisk å se folk glede seg over det og bli begeistret og forutse moroa de kommer til å ha med Fire the Vampire.Og det er det vi alle er med for. Jeg mener, vi har åpenbart testet dette massivt.Men å se det ute i naturen og la det gå fritt uten å kunne se hvilke feil som skjer, og bare se ansiktene til folk og se folk glise og le og løpe vekk, det har vært fantastisk."
"Jeg var veldig interessert i spesielt detektivstilen som dere har valgt.Jeg synes det er veldig interessant og unikt, spesielt med de, på en måte, doble hovedpersonene.Hvordan fungerer det fra et spillperspektiv, og hva var designbeslutningen fra det narrative perspektivet også?Ian, jeg tror du er den beste personen til å svare på det."
"Så det som skjedde var at Fire, hovedkarakteren, alltid hadde hatt en slags sidekick-karakter i hodet sitt.Og under utviklingen fungerte det ikke helt. Vi klarte ikke å få de to.Det var en mye yngre vampyr. Den ble også kalt Fabian.Og det var et punkt der vi tenkte: Hvordan får vi deg til å ville tilbringe tid med disse menneskene og nyte dem?Og vi hadde lenge hatt ideen om denne gumshoot-detektiven."
"Malkavian. Malkavian er en litt merkelig klan av vampyrer som ser verden fra en annen synsvinkel.En slags 30- og 50-tallsdetektiv.Og noen rundt bordet sa: "Hva om det var stemmen i hodet?Og det åpnet opp for så mange forskjellige ting vi kunne gjøre når det gjaldt historiefortelling, når det gjelder å fortelle mer av Seattles historie, når det gjelder å fortelle historien om vampyrene i Seattle, og gir oss det nesten merkelige parforholdet."
"For du har en veldig gammel vampyr som er hovedpersonen.Og så har du en gammel vampyr, men mye, mye yngre.Og han er fra Seattle.Og han er fascinert av menneskeheten og gåter og teknologien og hvordan ting fungerer og konspirasjonsteorier."
"Han er veldig interessert i konspirasjonsteorier, for han hadde en gang en konspirasjonsteori om at vampyrer fantes.Og det ble bevist at han hadde rett.Og så har vi dette litt merkelige paret.Og det fungerte bare så mye bedre."
"Veldig bekreftende, antar jeg. Hvis du får til én konspirasjon, tror du sikkert at alt er borte.Ja, han skanner himmelen etter UFOer og sånne ting.Det jeg elsker med dette designkonseptet, er at det så vakkert gjenspeiler historien og omgivelsene i bordspillet Vampire the Masquerade, som selvfølgelig er grunnlaget for Bloodlines 2."
"Alt Fabian og Fire går gjennom sammen er tro mot bordspillet, noe som gjør meg veldig glad.Når vi snakker om bordspillet, så tror jeg faktisk at det kommer til å være noen som kanskje ikke er så kjent med det.Hvordan får du dem ombord? For det er mye å sette seg inn i.Det er et veldig klassisk og velkjent bordrollespill."
"Men det kommer til å være mange spillere som vil være vampyrer, som vil gjøre alle de kule tingene, som kanskje ikke vet så mye om det. Hvordan balanserer du den innføringen?Det finnes et par teknikker som er i bruk.Den ene er kodeksen i spillet, som hjelper deg."
"Det er et slags metabibliotek med informasjon som du kan slå opp i når som helst i løpet av spillet hvis du vil lære mer om historien, verdenen, klanene og hvordan ting fungerer.Og noen spillere liker den tilnærmingen, mens andre foretrekker å lære ved å gjøre.Som du vet, våkner Fire opp etter en lang søvn."
"De er en eldre slekt, men de er kanskje ikke i toppform ennå.Derfor må Ild oppleve en oppvåkning og bli kjent med sine egne krefter på nytt, verden rundt dem, maktstrukturen i Seattle, hvem som bestemmer her, og hva alt dette betyr.Og spilleren lærer etter hvert som Fire gjør det."
"Og Fabian er der for å hjelpe deg videre og gi informasjon om det slik at det ikke blir en vanskelig onboarding, men veldig smidig og organisk.Og forhåpentligvis leverer vi, gjennom Fire- og Fabian-samtalene, det du trenger å vite nå.Ganske tidlig i spillet sier Fire for eksempel: "Hør her, jeg er nyankommet til denne byen."
"Er det fortsatt slik det pleide å være?Fordi det pleide å være slik at vi måtte gå og møte prinsen av byen, og Fabian bekrefter det.Og vi har nettopp lært spilleren at dette er en ting.Byer har prinser, det er slik vampyrer fungerer."
"Og du må gå og si: "Hei, kan jeg bo i byen din?Så vi dryppfôrer det etter behov, forhåpentligvis.Det er fint. Jeg måtte ta noen store avgjørelser om klanen min og om hvilken Fire jeg skulle spille.Hvilke systemer finnes det for å spore spillerens fortelling?Fordi dette er et ekte rollespill."
"Det har kamp, det har stealth, men det er mer et tradisjonelt rollespill.Du får mye innflytelse.Hva er det i bakgrunnen og i forgrunnen for spillerbeslutninger?Jeg skal gi deg et veldig raskt svar, og så tror jeg Ian vil gi deg et mye mer fullstendig svar fra designperspektivet."
"Det er så sømløst at du ikke engang er klar over at det skjer.Og jeg elsker øyeblikket når spilleren skjønner at det er det som skjer.Det er slik rollespillet fungerer.Men Ian kan forklare den faktiske bakgrunnen for det."
"Så det er et par ting du kan forvente.Du tar noen store beslutninger, og det påvirker alt.Vi er vant til sånt.Men det vi har gjort, hvis du går tilbake til noe som Mass Effect og Paragon Renegade, verden har en mening om den hovedpersonen."
"I vårt spill har hver karakter en mening om hovedkarakteren.Så hvis du for eksempel behandler en vampyr som om du er den virkelig tøffe eldste og bør respektere min autoritet, så vil de kanskje reagere på en måte som sier, ok, jeg gir meg foran deg.Eller de kan bli skikkelig forbanna og mislike deg."
"Det er altså karakterens mening.Og så snakker du med en annen karakter, og de kan ha en helt annen reaksjon på det du gjør.Så du må behandle alle litt med silkehansker.Det er et politisk spill."
"Du kan rollespille "Jeg kommer til å slå ned foten og banke alle sammen"-versjonen.Eller du kan være kameleonen og prøve å smiske med folk, smigre dem, hva som helst.Så disse reaksjonene bygger seg opp, og disse karakterene har meninger om deg og de tingene de snakker med deg om og som du gjør og dialogvalgene og hvordan de behandler deg i spillet, endrer seg derfor."
"Og det betyr også at hvis, som i flere tilfeller, ...du er i et rom med en gjeng vampyrer og de stiller deg et spørsmål.., hva er din mening om dette?Og du sier: "Å, hva skal jeg velge?Hvis jeg velger den, vil de to personene bli veldig imponert over det jeg sier."
"Men den ene vil hate meg.Er det det jeg vil gjøre?Så det er et politisk sjongleringsspill som går gjennom hele greia.Det er veldig spennende."
"Spesielt, som jeg sa, vi har utgivelsesdatoen nå.Dette er et spill som mange har ventet på.Noen har ventet i flere tiår.Og den har også hatt sin egen utviklingssyklus som har pågått en stund."
"Hva er presset som følger med å vende tilbake til en kultklassiker som denne?Og hvordan har dere taklet det gjennom denne utviklingsfasen?Vel, det har vært en lang utviklingssyklus, som du sa.Og jeg tror nøkkelen til det for oss var å forstå at Vampire the Masquerade er et veldig stort spill."
"Og det er mange måter å tilnærme seg det på, og mange måter å spille det på.Den opprinnelige blodlinjen viser oss én måte.Den nyankomne, reisen gjennom natten for å forstå Los Angeles og beslutninger som påvirker disse resultatene."
"Det er én historie i Vampire the Masquerade.Våre partnere på den kinesiske strømmen, selvfølgelig, hadde en veldig spesifikk historie de ønsket å fortelle.Så vi jobbet alle sammen for å sørge for det, Ja, dette er en Vampire the Masquerade-historie."
"Ja, dette er en Bloodline-historie.Men selve historien er nesten det motsatte av den opprinnelige.Du sitter fortsatt fast i en råtten situasjon som du ikke selv har valgt.Du ba ikke om dette."
"Men nå må du ta konsekvensene.Men du håndterer det fra standpunktet og gjennom linsen av en eldre slektning, et mye eldre monster.I stedet for en ung neonatorunge som bare er tenåring som er ny i natten."
"Så vi får begge perspektivene, som begge er veldig viktige i Vampire the Masquerade.Gapet mellom eldre og yngre karakter er noe du kan utforske i bordspillet."
"Og jeg elsker at vi faktisk får se det utspille seg nå.Og vi har sydd sammen, jeg mener, vi er åpenbart fans av originalen og har hentet mye inspirasjon fra ting som atmosfæren, følelsen av å gå inn i byen og kunne utforske den og slik jeg har sagt det, er det åpenbart ikke realisme."
"Fordi Vampire ikke driver med realisme.Avhengig av historiefortelleren, for å være ærlig, forskjellige kampanjer kjøres på forskjellige måter.Men originalen er absolutt ikke realistisk."
"Jeg ser på det mer som en teaterkulisse.Den delen av LA du ser i det originale spillet.Og vi gjør det samme.Vi kopierer ikke Seattle bygning for bygning."
"Vi gjør en teaterversjon av Seattle og det er settingen og scenen for historien vår.Du vil finne ekko fra det originale spillet.Du vil finne ekko av musikken."
"Du finner mange små easter eggs som binder det hele sammen.Så jeg håper at folk som har satt seg inn i originalen vil finne mange små tilbakeblikk.Selv om det ikke er en direkte forbindelse til handlingen, eller er det."
"Så ja, vi er, men som Jason sa, ...vi bygger i den større verdenen av Vampire the Masquerade...som er mye mer enn bare dataspill.Og vi har selvsagt tilgang til alle hjernene hos White Wolf og Paradox som vi kan si: "Jeg vil gjøre dette med historien."
"Og de kan si: "Det funker ikke for vampyrer.Men jeg skjønner hva du prøver å gjøre.Hva om du gjør dette? Eller dette skjedde i 1582.Kanskje vi kan referere til det."
"Så det har vært veldig mye, det har ikke vært vi går bort og skriver en historie og så signerer de den.Det har vært en organisk utvikling hele veien mellom oss alle.Det føles som om vampyrer er tilbake i stor stil."
"Vi har sett Nosferatu, vi har sett Last Voyage of the Demeter og nå ser vi Vampire the Masquerade Bloodlines.De har gått fra noe dere refererte til ganske tidlig i spillet som er en slags glitter-æra, antar jeg."
"Hva tror du har ført vampyrene tilbake til den tøffere, slemmere fasen?Jeg tror at vampyrmyten, eller legenden, eller er de en legende, er veldig viktig for å forstå vår egen menneskelighet.De tvinger oss til å konfrontere ting ved oss selv som kan gjøre oss ukomfortable og de tvinger oss til å se på verden rundt oss på måter som også kan være ubehagelige."
"Historien om Vampire the Masquerade, i sin kjerne, er historien om menneskeheten mot udyret.Hvordan beholder jeg meg selv og ikke mister det selv om dette udyret vil at jeg skal gjøre forferdelige ting som å jakte på mennesker for blod, delta i forferdelige, udøde, globale konspirasjoner."
"Og den kampen, den spenningen, tror jeg faktisk har mye å si om oss som mennesker.Og vampyrhistorien nå, slik vi ser den i media, og ikke bare i filmer, men også i TV-serier, tegneserier og grafiske romaner, brettspill, oppslukende opplevelser, Jeg tror dette er forskjellige måter å se på den dramatiske spenningen på."
"og det sentrale spørsmålet om hva det vil si å være menneske, spesielt når vi konfronteres med et udyr.Ja, en sekundær ting, som jeg tror spiller inn i andre former for media som ligner, er ideen om fantasien om handlekraft."
"Mange av oss føler oss maktesløse, ute av stand til å påvirke ting, ute av stand til å gjøre en forskjell i folks liv, og derfor vender folk seg til fantasien.Men greia med vampyrfantasy og Vampire the Masquerade er at det foregår i den virkelige verden, i teorien."
"Og er det ikke interessant å vite at jeg kjenner hemmeligheten i den virkelige verden?De tingene jeg gjør, har faktisk en viss effekt på verden og de forandrer verden.Og det er noe vampyrer kan gjøre, men vi kan ikke nødvendigvis gjøre det i våre egne liv."
"Så det er en viss, jeg liker ikke å kalle det en maktfantasi, for det er ikke nødvendigvis det.Det er mer evnen til å gjøre en endring.Så det er en byråfantasi."
"Dere, et siste spørsmål til dere.Når kan folk, bare som en påminnelse, Når kan folk se Vampire the Masquerade Bloodlines 2 og hva kan de få det på?Den er tilgjengelig den 21. oktober."
"Og de kan få det på favorittkonsollen sin og på PC.Strålende.Si det på samme måte.21. oktober, mørkets måned.Jeg liker hvordan vi fikk de britiske og amerikanske datoene bare for å være sikker."
"21. oktober, 21. oktober.Strålende. Tusen takk, gutter.Takk for at jeg fikk komme.Takk skal dere ha."