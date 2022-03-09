GRTV News - Borderlands 4 sies allerede å være en to-millioners selger

Det ser ut til at Gearbox' nyeste spill har vært en stor hit.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om et av septembers største spill, nok en gang, nemlig Borderlands. Vanligvis når vi har snakket om Borderlands siden lanseringen, har det vært på en nesten negativ måte du vet, når vi snakker om optimaliseringer, når vi snakker om noe som Randy Pitchford har sagt, men denne gangen kommer vi til å snakke om det fordi det er noe positivt å si. I utgangspunktet har det blitt avslørt at Borderlands 2 er litt av en suksess allerede, da jeg ikke tror noen ville ha forventet noe mindre for å være ærlig."
"Men i utgangspunktet har et dataanalysefirma kommet ut og sagt at Borderlands 4 nå har flyttet to millioner kopier og at det har generert rundt 150 millioner dollar i inntekter allerede, noe som er gode nyheter for Gearbox over hele linja.Så ja, Borderlands 4 er intet mindre enn en stor hit, med to millioner solgte eksemplarer siden lanseringen. Til tross for hard kritikk og klager på ytelsen, er Borderlands 4 allerede en suksess, med en omsetning på over 150 millioner dollar og en franchise som har passert 100 millioner dollar millioner dollar i livstidssalg. Så ja, sinte spillere og skarp kritikk over spillets dårlige optimaliseringen ser ikke ut til å ha bremset Borderlands 4s enorme suksess. Ikke engang en rekke overskriftsskapende bemerkninger fra Gearbox-sjef Randy Pitchford kan avspore momentum, ettersom ferske tall fra LNA Analytics avslørte at plyndringsskytespillet allerede har inn over 150 millioner dollar og solgt rundt to millioner eksemplarer, mer enn halvparten av disse på Steam. Milepælen betyr også at Borderlands-serien nå har passert magiske 100 millioner dollar i salg siden det aller første spillet ble lansert for mange år siden. Det er en imponerende rekord som befester Borderlands som en av de mest suksessrike action-RPG-seriene gjennom tidene, og turen er langt fra over. Neste måned kommer Borderlands 4 til Switch også, en utgivelse som nesten helt sikkert vil gi salget et nytt stort løft. Så hatten av til Gearbox, ettersom Borderlands 4 er intet mindre enn en kjempehit."
"Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om Borderlands 4 vil bli en salgssuksess på Switch også, fordi jeg ser på ytelsen som spillet har levert på spesielt konsoller.PC-ytelsen er ujevn, og jeg tror du kan peke på det faktum at det finnes en rekke tilgjengelig maskinvare på PC. Jeg prøver ikke å unnskylde optimaliseringen av spillets ytelse, den er ikke bra i det hele tatt. Men du vet, PC-plattformen er et helt annet dyr, for du kan ha noen som spiller på et GTX 10-kort og noen som spiller på et kort i RTX 50-serien. På konsoll er det betydelig mindre tilgivelig fordi du ikke kan gi noen unnskyldninger om forskjellige typer maskinvare. Alle som spiller på konsoll spiller enten på en Xbox Series X, en Xbox Series S, en PlayStation 5 eller en PlayStation 5 Pro, og det er alt. Det finnes ingen andre varianter av den, og det er ikke som spillet kjører som en drøm på PlayStation 5 Pro og er forferdelig på PlayStation 5. Det er ikke at det kjører forferdelig på Xbox Series S, men kjører bra på Xbox Series X, det gjør det bare ikke kjører bra på noen av plattformene. Og hvis det sliter på disse plattformene, spesielt Xbox Series X og PlayStation 5, så vet jeg ikke hvordan det kommer til å ha mye av en sjanse på Switch 2. Og jeg lurer på om Switch 2-eierne ser på ytelsen på konsollen og tenker: "Kanskje vi bare venter litt med det. Så jeg ikke så sikker på at det kommer til å bli en liten økning i salget. Det vil bli en tilstrømning av salg, men jeg tror ikke det kommer til å bli en enorm tilstrømning av salg når den lanseres på Switch 2. Spesielt med tanke på at det i den informasjonen står at mer enn halvparten av eksemplarene som ble solgt siden lanseringen var på Steam, noe som tyder på at, du vet, Borderlands-publikummet nå er stadig mer populært på PC-plattformen i stedet for på konsollplattformene. Men igjen, vi holder oss oppdatert og ser mer. Dette er ikke en offisiell informasjon eller offisiell kunngjøring fra Gearbox, så jeg antar at vi vil høre om salg statistikk om spillet relativt snart. Uansett, men det er all den tiden jeg har i dagens episode av GRTV News. Jeg kommer tilbake i morgen for ukens neste, så takk for at dere ble med meg. Vi ses i neste episode."