GRTV Nyheter - Rykte: Assassin's Creed IV: Black Flag nyinnspilling dropper moderne tid og legger til flere RPG-elementer

Store endringer kan være på vei i den ennå ikke annonserte nyinnspillingen.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid på ettermiddagene, det siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Uten videre om og men, i dag snakker vi om rykter som ennå offisielt, ikke offisielt bekreftet Assassin's Creed 4 Black Flag nyinnspilling, og vi har fått noen nye potensielle detaljer om dette spillet som igjen ennå ikke er offisielt bekreftet av Ubisoft, men vi har hatt en stemme skuespiller som sier at det er i arbeid, vi har hatt mange innsiderapporter som sier at det er i arbeidet, og nå har vi en annen rapport som sier at den ikke bare er i arbeid, men at den kommer fra det franske magasinet Jeux Video, som i bunn og grunn forteller oss at de kommer til å være gjøre noen ganske store spillendringer i denne Assassin's Creed 4 Black Flag-remaken."
"Igjen som alltid med disse tingene sier jeg alltid ta en klype salt fordi de ikke er helt bekreftet, og vi har ikke engang bekreftelse på at dette spillet er i fungerer, men mange tegn peker på det, og det er derfor vi rapporterer om det og hvorfor vi rapporterer om slike ting, spesielt når de kommer fra ganske pålitelige kilder og er bekreftet av andre medier samtidig."
"Uansett kommer vi til å se mye mer av Edward Kenways historie, ettersom vi kommer til å droppe den moderne historien som kommer fra Assassin's Creed 4 Black Flag. Hvis du spilte det originale Assassin's Creed 4 Black Flag, vil du sannsynligvis vite at den moderne historien i det spillet er den første uten en Desmond Miles, og i stedet er helt og holdent fokusert på en ikke navngitt karakter som du har et førstepersonsperspektiv. Det finnes hint til Desmond Miles-historien med noen av karakterene du møter i den moderne historien, men det var definitivt, tror jeg en slags bro mellom det Ubisoft ønsket å gjøre med for eksempel de nyere, mer RPG-lignende struktur i den moderne historien også."
"Apropos den moderne RPG-strukturen som vi har sett i nyere Assassin's Creed spill, vil det tilsynelatende også være med i spillet. Det vil være mindre koreografert kamp, og det vil være mer fokus på å skaffe utstyr som du kan utstyre Edward Kenway med etter hvert som du går gjennom eventyret. Vi kan nok også tenke oss at skipstilpasningen ville fått en liten oppgradering da også, men det er ikke nevnt her, da det bare fokuserer på først og fremst på ting som utstyr og utstyr og det å kunne ikke nødvendigvis ta alle fiendene dine i ett slag. Dette vil definitivt være en splittende endring hvis det viser seg å være sant, fordi mange liker det gamle Assassin's Creed hvor du virkelig følte deg som en tøffing som gikk løs på 20 menn på en gang i en kamp."
"med dine skjulte kniver eller sverd eller hva du ellers hadde med de kule koreograferbare motbevegelser som ville drept de fleste normale fiender øyeblikkelig. Men de siste årene har vi sett med Odyssey, Valhalla, Origins og nå sist Assassin's Creed Shadows at motbevegelsene kampene har fått en mye mer stødig RPG-lignende tilnærming, slik som her, der fiender har større helsestenger, og du kan bare drepe visse fiender på avstand og i skjul og du kan ikke bare kontre deg til seier. Det er opp til deg og hva du synes er den beste formelen, men det er klart at Assassin's Creed har vært spesielt de siste årene fokusert på sistnevnte. Disse endringene er på en måte mer de viktigste splittende endringene jeg ville si. Andre ting som tilsynelatende kommer inn, er tettere øyer med flere sideaktiviteter for deg å gjøre, innhold som blir lagt til, men kartet vil stort sett forbli det samme når det gjelder av den totale størrelsen. Det vil heller ikke være lasteskjermer mellom det å gå om bord i båten og det å av båten og opp på land, noe som er fint for mange. Så i bunn og grunn virker det som det er mange forbedringer som kommer til spillet, men det Ubisoft kanskje anser som forbedringer vil noen fans kanskje se på som forringelser av den opprinnelige opplevelsen. Er du begeistret til å se disse funksjonene komme til Assassin's Creed 4 Remake? Hvis det blir bekreftet, la meg så ser jeg deg i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det bra."