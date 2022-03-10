Gjødseldilemmaer - Dung Slinger intervju på IFA 2025

Vi har snakket med indieutvikleren Ashe Foltin fra Bold Beetle Games for å lære mer om deres kommende fysikkbaserte plattformspill.
"Hei og velkommen tilbake til IFA. Vi ser selvfølgelig på mye teknologi i dag, men som du vet handler alt om spillene, og spillet vi ser på nå er veldig interessant fordi det ser litt ut som Hollow Knight Silksong. Er det en for stor sammenligning å trekke, vil du si?Det er alltid en herlig sammenligning, bare det å vokse opp med Silksong eller Hollow Knight, det er bare veldig kult at folk tenker at dette spillet minner meg om det, og på en positiv måte, så jeg håper at vi kan strebe etter de store høydene."
"Ja, men det er selvfølgelig ikke en karbonkopi på noen måte, så kan du forklare litt om selve konseptet til spillet ditt?Så den grunnleggende ideen er at du er lenket til en gigantisk ball av dritt, og du har en golfkølle, og du er en liten møkkbille som slår møkka rundt fordi du har blitt lenket til ballen din, og du vil ta hevn, du vil ha friheten din tilbake, og nå må du mestre kunsten å kaste møkk for å treffe ballen, overvinne hindringer og beseire fiendene dine og gjenvinne friheten din.Hvordan fungerer det egentlig å ha en ball lenket til deg hele tiden? Hvordan påvirker det bevegelsene dine?Den påvirker bevegelsene dine på alle måter. Helt i begynnelsen av spillet er ballen en konstant kamp. Du må hele tiden forholde deg til at du er lenket til ballen, du kan ikke bevege deg fritt og du må holde den, men mot slutten av spillet lærer du virkelig hvordan du kan bruke ballen til din fordel, slik at du kan løpe i fart gjennom hele spillet, nesten uten å røre gulvet, og alltid fly rundt, og det er det som er hele kjernen, den morsomme delen."
"Så på slutten er det egentlig mindre som et plattformspill og mer som et kampspill der du bare sjonglerer med en ball i luften.Så ja, når og hvordan kom du på det ganske unike konseptet med spillet?Jeg var i klassen og spilte Binding of Isaac, og i Binding of Isaac er det et element hvor du har en ball lenket til deg, og det elementet er dårlig, og jeg liker det ikke, og jeg tenkte hvordan kan jeg gjøre dette mer interessant?Og jeg tenkte hva om i stedet for at du drar ballen rundt, så drar ballen deg rundt, og det var slik hele den mekaniske ideen startet, og så trengte vi en maskot, og noen i teamet foreslo åh, hvorfor bruker vi ikke en møkkbille og en gigantisk drittball, og jeg sa umiddelbart nei."
"Men ideen festet seg, og nå er den lille møkkbillen maskoten vår.Hvordan har tilbakemeldingene vært så langt fra de som har prøvd spillet deres?Tilbakemeldingene har vært veldig, veldig gode.Folk liker å se noe nytt, de liker det unike ved det hele, og det minner dem om Hollow Knight på en positiv måte."
"Og du vet at det er mange problemer som må løses, spesielt når du har med et nytt bevegelsessystem å gjøre.Du kan lage noe som er altfor vanskelig, og noen ganger hvis jeg ikke er forsiktig, lager jeg nivåer som spiller som å komme over det.Men vi justerer vanskelighetsgraden og lærer slik at vi kan rette opp disse feilene og gjøre det mer som et Celeste."
"Hva har vært den største utfordringen for dere når det gjelder utviklingen?Jeg kan tenke meg at ballen som spiller også er en utfordring for deg.Ja, det er mange ting, men ballen og kjettingen krevde mye arbeid og finjustering, for å få ting riktig og sørge for at man ikke setter seg fast overalt.Og nå fungerer det, men det krever mye ytelse, så det må vi fortsatt finne ut av."
"Og det er også bare det at vi startet som et studentprosjekt, og når du starter som et studentprosjekt er det mange ting du ikke vet.Du vet ikke hvordan en full produksjonspipeline fungerer, du vet ikke hvordan effektive og optimaliserte spill fungerer.Så vi har lært alt dette på egen hånd, og det har vært gøy.Og nå tror jeg vi er på et punkt der vi har et godt spill som vi kan selge til folk."
"Og når det gjelder utgivelse, hvor nær er dere en utgivelse eller en demo eller noe sånt, en offentlig demo?Vi holder på med spilltester på Discord-serveren vår.Så veldig tidlige konsepter, og vi er stadig på arrangementer.Han likte det. Han kom til slutten. Han var veldig stolt av det."
"Men ja, vi gjør playtester på små arrangementer, men vi har fortsatt ikke startet fulltidsproduksjon.Så vi ser på ett år med utvikling fortsatt.Men i mellomtiden planlegger vi å gjøre en Kickstarter og se hva folk liker.Vi vil jobbe med lokalsamfunnet, få tilbakemeldinger og så se hva mer vi kan gjøre og hvor langt vi kan ta det."
"For vi la tidlig merke til at noen på Discord-serveren vår foreslo Hei, dere burde gjøre lokalt samarbeid, og jeg har en veldig kul idé om hvordan jeg ville gjort det.Og jeg tenkte: "Herregud, dette var genialt.Det er tospillersamarbeid, men de to møkkaballene er lenket sammen."
"Så du er tvunget til å samarbeide.Og det var veldig spennende, og det var bare så kult å jobbe med folk, se hva de er begeistret for og bringe det inn i spillet.Og det er det vi ønsker å gjøre mer av."
"Når det gjelder visjonen din for hele spillet, hva slags progresjon ser du for deg?Er det med nye læringsferdigheter eller å få nye evner som i et Metroidvania?Eller er det mer som et Mario-aktig plattformspill med kontinuerlige nivåer?Det er ærlig talt mye mer Mario."
"Hvis du ser på spillet, tenker du kanskje at det er et typisk Metroidvania-spill.Men med det raske gameplayet passer det ikke så godt å fortsette å utforske nivåer på nytt og spille dem om igjen.Så i stedet fokuserer vi på lineære baner på en sonisk måte med forgrenede stier som du kan utforske.Og forskjellige mekanikker som endrer møkkaballen eller interaksjonene."
"Så i noen stadier ønsker vi å ha puffballer som løvetann.Og hvis du går inn i dem, fester de små frøene seg til møkkaballen din, og du flyter litt.Så vi vil bare leke med morsomme mekanikker som endrer hvordan kjernespillet fungerer.Og så holde det friskt over en lang tidsperiode."
"Og så supplerer vi med møkkskinn.Du kan samle forskjellige skinn til møkkballen din, og de gjør alle forskjellige ting.Så du har et påskeegg eller en kube, og de har forskjellige former.Eller du kan ha en tyngre ball eller en lettere ball."
"Og det gjør at du kan spille nivåene om igjen med et helt nytt strøk maling.Tusen takk for at du viste frem og forklarte om spillet ditt, og nyt resten av showet.Takk, ha en god en også."