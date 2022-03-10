Taktikk for flislegging - Obergenie intervju på IFA 2025

Vi tok en prat med administrerende direktør Benjamin Scharff på Sparrow Games for å lære mer om prosjektet som de for tiden utvikler prototyper av.
"Vi er her med et nytt indiespill, og det er et puslespillspill.Kan du begynne med å introdusere deg selv og konseptet?Ja, jeg er Benjamin, en indie fra Tyskland, som bor i Berlin og har laget spill i 15 år."
"Og dette er vårt nye spill, Obergenie.Obergenie er et tysk ordspill.Obergene er et tysk ord for aubergine.Og ober er som et mestergeni."
"Og spillet er en blanding av cookie clicker.Kjenner du til cookie clickers?Du må klikke på cookies for å få valuta, for å kjøpe bygninger, for å få flere cookies.Og spillet vårt er også et puslespill, der du må løse mange gåter."
"Vi har over 200 gåter.Og når du løser gåtene, får du stjerner.Og med stjernene får du mer valuta, småkaker.Og i den gale byen vår er det et område der du kan kjøpe nye bygninger for valutaen."
"Og med bygningene får du flere gåter, og med gåtene får du flere kaker.Ja, og det var det.Og for hver gåte du løser, får du et sprøtt, ekte videoklipp.Hvorfor bestemte du deg for å gå for denne helt sprø kunststilen?Ja, dette er en veldig morsom historie."
"I begynnelsen hadde vi penger, fordi vi hadde en investor.Og vi fikk mye penger.Det er en lang historie.Men etter et halvt år forlot investoren selskapet vårt."
"Så vi hadde ikke penger til å fullføre spillet.Og det var to måter.Den første var at vi brukte kunstig intelligens til å fullføre spillet, fordi mange av ressursene ikke var ferdige.Men vi vil ikke bruke kunstig intelligens."
"Så vi bestemte oss for å slette alt og lage noe nytt selv.Og dette er resultatet av denne prosessen.Først var det bare en idé for å redde prosjektet.Men akkurat nå elsker alle testspillerne denne nye, sprø indiestilen."
"Og så er spillet på et nytt nivå av kjærlighet.Så når det gjelder gåtene, er de alle håndlagde eller er de automatisk generert?Hvert nivå er håndlaget av vår nivådesigner Daniel Kluber.Og alle nivåer har et konsept, en idé."
"Og de første åtte nivåene i denne demoen er veldig enkle.Ikke lett, men enkelt.Men de neste hundrevis av nivåer vil det være mer mekanikk, som en fiende.Og du må plassere kortene dine, og så begynner fiendens tur."
"Og når fienden kan spille et kort, taper du.Og det finnes noen andre korttyper, som kors eller spesielle ting.Og målet i puslespillet vårt er å plassere alle håndkortene.Og det finnes mange, tusenvis, millioner av andre rørlignende spill der du må fullføre alle rørene."
"Men i vårt spill må du ikke fullføre rørene.Du kan, men du må ikke.Her er målet å plassere alle håndkortene.Bli kvitt hendene dine."
"Når tror du spillet vil bli utgitt?Jeg tror utgivelsen blir i oktober eller november.Akkurat nå har vi så mange ideer for dette spillet.Det kan bli en måned senere, så kanskje i november."
"Og det er en veldig stor sak at vi ikke har investert.Vi har ingen utgiver.Det er alt vi gjør selv.Så vi har ingen interessenter."
"Og når vi for eksempel sier at vi vil lansere i desember, er det ingen som kan være sinte på oss.Ja, og når vi ser...Dette er Crazy Town.Og på Crazy Town, når du klikker på spørsmålstegnene, fungerer det noen ganger ikke fordi det er en demo."
"Da kan du kjøpe den, og du kan også bla.Den blir veldig stor.Vår idé er hundrevis av bygninger og hundrevis av forskjellige mekanikker.Og med bygninger får du flere gåter eller flere ting for å få mer valuta."
"Takk for at du forklarte om spillet.Takk skal du ha."