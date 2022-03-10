Sjakk møter endeløse løpere - ZugZwang intervju på IFA 2025

Vi møtte Yunus Krüger, student ved S4G School for Games på IFA 2025 for å lære mer om det kommende mobilstrategispillet deres.
"Hei og velkommen til IFA 2025.Denne konferansen handler selvfølgelig om teknologi og innovasjon.Mange morsomme produkter, for eksempel støvsugere som kan gå under vann og roboter som kan plukke opp skoene dine og sånne ting."
"Men det er også et lite hjørne for noen videospill, som selvfølgelig er det vi er mest interessert i.Og ja, et av spillene er dette.Det er et mobilspill, og det er utviklet av noen spillstudenter."
"Kan du presentere deg selv og spillet ditt?Hei, jeg heter Yunus. Jeg er fra School for Games.Og vi lagde dette spillet på 10 uker for et skoleprosjekt.Og vi ønsker å gjøre litt av en utfordring, ikke gjøre som et vanlig PC-spill."
"Vi vil faktisk også gi ut i Google Play og gjøre alt det, jeg vet ikke, ting, hva du trenger å gjøre for å komme på markedet, gjøre ting.Og ja, jeg kan snakke litt om spillet.Det er som sjakk, men med et endeløst løpesystem."
"Så du har sjakkfigurene, og de går automatisk.Og du må sveipe på brikkene for å ikke dø.Og ja, det går raskere over tid. Sånn er spillet.Ja, så det er klart at spillutvikling vanligvis tar ganske mye tid og ressurser."
"Og du studerer, og du har begrenset med tid.Hvordan er utviklingsprosessen når du må gjøre alt så raskt?Hva er noen av utfordringene?Så vi er for det meste 9 personer i det hele tatt."
"Og planlegging er mye arbeid i denne typen prosjekter.Og vi hadde en slags pre-produksjon, som var å planlegge alt, ideen.Vi hadde flere spill vi kunne velge mellom.Og å koordinere dette med Scrum, for eksempel, som prosjektledelse."
"Prosjektledelse var vel det vanskeligste.Og så det å ha utgivelsesdatoer, som liksom er hugget i stein.Og vi må matche hva som er mulig og hva som har høyest prioritet.Og hva vi får mest ut av spillet på denne tiden."
"Ja, og hvorfor valgte dere å lage et mobilspill på denne vertikale skjermen?Hvorfor valgte dere å gjøre det på den måten?Så jeg er ikke koderen direkte. Her er koderen bak kameraet.Men for det meste bruker vi Unity til det."
"Og det var litt vanskelig fordi vi først gjorde WebGL, som for web.Og så gikk vi over til APK-er, til Android.Og i Codemist har vi gjort, jeg vet ikke, mange...Jeg vet ikke hvordan det heter, som å laste."
"Vi hadde noen ideer, dette objektet trakk vi for å få ytelsen riktig.Ytelsen var et stort problem for mobiler, med så mange enheter.Også dynamisk skalering av skjermen for knapper, brukergrensesnitt.Alt dette var kodeproblemer, antar jeg."
"Kan du vise oss spillet og hvordan det spilles?Ja, og samtidig forklare litt om det.Ja, ja, ja, ja, ja.Så jeg kan begynne med det."
"Så først av alt... Jeg burde faktisk begynne i opplæringen.Start opplæringen.Her kan du se flisene.Du kan sveipe, eller radene er de samme."
"Og nå har vi et tårn, som bare hopper én brikke.Og når du sveiper, begynner den å bevege seg automatisk.Og ja, du kan justere den når den er på.Du kan vel forhåndsflytte."
"Og det er også litt samleobjekter for poeng for høyeste poengsum.Målet er faktisk bare highscore i dette spillet.Ja, og nå har vi to figurer, og det er litt...Beveger figurene seg som ekte sjakkbrikker?Ja, ja, ja, ja."
"Så springeren hopper også som en sjakkbrikke.Og så må du justere slik at den har en vei gjennom nivået.Og den blir raskere over tid.Hvor mange nivåer har du klart å lage på så kort tid?Ja, jeg tror det er rundt 40 segmenter."
"Og ett segment er 16 rader, tror jeg.Og de er også dynamisk spawnet, så tilfeldig.Jeg tror vi hadde litt mer, men vi reduserte det til bare å ha kvalitetssegmentene.Men det er som et bedre arbeid med spilldesignet, eller nivådesignet i dette tilfellet."
"Kommer spillet til å bli utgitt slik at alle kan laste det ned, eller er det bare et internt prosjekt?Det er på en måte et internt prosjekt, men vi har gitt det ut på Google Play.Du kan laste det ned på Android, og også spille det på nettet på itch-siden.Takk for at du viste oss spillet, og lykke til med videre studier."
"Takk, takk for intervjuet."