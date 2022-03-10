AD
Fremhevet: Gamescom 2025-dekning
Nyheter
Forspill
Anmeldelser
Artikler
Hardware
Buyer's guide
Komponenter
TV-apparater
Bildskärmar
Bärbara datorer
Stationära datorer
Smartphones och bärbara produkter
Högtalare
Tangentbord
Hörlurar och in-ears
Möss
Smarta hem
Annan kringutrustning
Verdensnyheter
Sport
Bilar
Lifestyle
Guider
Esports
League
CSGO Tournament
Videoer
User TV
Shorts
Spilltrailere
Filmtrailere
Gameplay
Livestream
Forhåndstitt
Hardware
Intervjuer
Sponsored
Guides
Events
EV Hour
GDC - Game Developers Conference
GC - Gamescom
CES
Gamelab
Summer Events
E3 - Electronic Entertainment Expo
Tokyo Game Show
Esports
Anmeldelser
4K
League
Film
Series
Community
Blogger
Forum
Poll
Konkurranser
Medlemsanmeldelser
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Nederlands
中文
Indonesia
Polski
日本語
한국어
Čeština
Ελληνικά
Türkçe
Tiếng Việt
عربي
Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Switch 2 har nå solgt to millioner enheter bare i Japan
Oppfølgersystemet viser seg å være en suksess for Nintendo.
Publisert 2025-09-19 13:11
Copied!
Copied!
GR Misc
Counter-Strikes opprinnelige skaper deler sin mening om CS2
den 12 september 2025 klokken 15:54
Battlefield 6 - På besøk i Los Angeles for å se den kommende skytteren
den 6 august 2025 klokken 15:54
Tainted Grail: The Fall of Avalon Collector's Edition - Unboxing
den 17 juli 2025 klokken 14:56
Hvordan perfeksjonerte The Gang andrepersonsperspektivet i Out of Sight?
den 10 mai 2025 klokken 13:50
Akira kommer tilbake for spin-offen John Wick Caine
den 10 mai 2025 klokken 11:04
Nintendo Switch 2 - Nærbilde av tilbehør
den 3 april 2025 klokken 15:10
Nintendo Switch 2 - Nærbilde av maskinvare fra forhåndsvisningen i Paris
den 3 april 2025 klokken 15:03
Nintendo Switch 2 - Hva er i esken fra forhåndsvisningen i Paris
den 3 april 2025 klokken 15:03
Nintendo Switch 2 - Full maskinvarerotasjon fra forhåndsvisningen i Paris
den 3 april 2025 klokken 15:03
Assassin's Creed Shadows - Collector's Edition Unboxing
den 28 mars 2025 klokken 12:17
Nick Frost er utpekt til å ta over Hagrid-oppgaver i HBOs Harry Potter-reboot
den 27 mars 2025 klokken 16:42
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vil nå lanseres i oktober
den 27 mars 2025 klokken 13:42
Flere
Videoer
Overlevelse tilbake i overlevelsesskrekk - Crisol: Theater of Idols Gamescom 25-intervju
den 19 september 2025 klokken 14:30
GRTV News - Tencent tar til motmæle mot Sony for påstanden om at Light of Motiram er en Horizon "klone"
den 19 september 2025 klokken 13:40
Sjakk møter endeløse løpere - ZugZwang intervju på IFA 2025
den 19 september 2025 klokken 12:10
Taktikk for flislegging - Obergenie intervju på IFA 2025
den 19 september 2025 klokken 12:08
Gjødseldilemmaer - Dung Slinger intervju på IFA 2025
den 19 september 2025 klokken 12:06
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
GRTV News - Sliter salget på Switch 2?
den 19 september 2025 klokken 09:07
Skate (Gameplay) - Makulering i San Van
den 18 september 2025 klokken 16:12
GRTV News - Gearbox uttaler seg om Borderlands 4
den 18 september 2025 klokken 13:38
Be a Badass! Six Reasons Why Borderlands 4 is a Must-Play Game this September (Sponsored)
den 18 september 2025 klokken 09:00
GRTV News - Sonic Racing: Crossworlds vil ha rikelig med støtte etter lanseringen
den 18 september 2025 klokken 08:56
Skate - Livestream-gjentakelse
den 17 september 2025 klokken 19:11
Flere
Filmtrailere
The Chair Company - Official Trailer
den 19 september 2025 klokken 10:37
Now You See Me: Now You Don't - Official Trailer 2
den 19 september 2025 klokken 09:08
The Diplomat: Season 3 - Official Trailer (Netflix)
den 19 september 2025 klokken 08:54
True Haunting - Official Trailer (Netflix)
den 19 september 2025 klokken 08:54
Mrs Playmen - Official Teaser (Netflix)
den 19 september 2025 klokken 08:53
The Last Frontier - Official Trailer
den 18 september 2025 klokken 22:48
The Lost Bus - Official Trailer 2
den 18 september 2025 klokken 21:06
Frieren: Beyond Journey's End - Official Trailer
den 18 september 2025 klokken 13:51
Victoria Beckham - Official Trailer (Netflix)
den 18 september 2025 klokken 08:22
One Piece: Season 2 - Sneak Peek (Netflix)
den 18 september 2025 klokken 08:20
Vicious - Trailer (Paramount+)
den 18 september 2025 klokken 08:18
Ozzy: No Escape From Now - Official Trailer (Paramount+)
den 18 september 2025 klokken 08:18
Flere
Trailers
Outlaws + Handful of Missions: Remaster - Announcement Trailer
den 20 september 2025 klokken 14:33
Absolum - Gameplay Trailer
den 19 september 2025 klokken 09:38
Platypus Reclayed - Out Now Trailer (PS5 & PS4)
den 19 september 2025 klokken 09:12
skate. - Live Action Trailer
den 19 september 2025 klokken 09:11
Rainbow Six: Siege X: Operation High Stakes - CGI Trailer
den 19 september 2025 klokken 09:10
Yooka-Replaylee - Demo Trailer (PS5)
den 19 september 2025 klokken 09:10
Fortnite - The Power of Megazord - Battle Royale Gameplay Trailer (PS5 & PS4)
den 19 september 2025 klokken 09:09
Towa and the Guardians of the Sacred Tree - Launch Trailer (PS5)
den 19 september 2025 klokken 09:09
The Lonesome Guild - Preorder Now (PS5)
den 19 september 2025 klokken 09:09
Labyrinthine Console Edition - Launch Trailer (PS5)
den 19 september 2025 klokken 09:08
The Jackbox Party Pack 11 - Gameplay Trailer (PS5 & PS4)
den 19 september 2025 klokken 09:08
Formula Legends - Launch Trailer (PS5)
den 19 september 2025 klokken 09:07
Flere
Events
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
We're attending Summer Games Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:52
MSIology RTX40-hendelse
den 3 mars 2023 klokken 13:48
MWC 2022 - Vuzix Shield - Sebastian Anjou Interview
den 10 mars 2022 klokken 18:27
Flere