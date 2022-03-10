Rettssaken fortsetter, og Tencent nekter å gi seg på Light of Motiram.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra.For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre i dag snakker vi om Horizon-klonen, Light of Motiram tror jeg navnet er, det er en ti cent spill som i utgangspunktet hvis du ser på det, hvis du googler det, hvis du ser gameplayet traileren her som vi har, vil du se at det tar kraftig inspirasjon det ser ut til å være fra Sonys Horizon-serien med en slags fremtid hvor menneskeheten har gått tilbake til en slags stamme eller en, jeg antar man kan si en slags forhistorisk tilstand, og det finnes robotdyr som truer deres liv, men som også eksisterer sammen med dem."
"I alle fall, i henhold til spillinnlegget og som Ben har skrevet her, er det rapportert at Tencent, som har blitt saksøkt av Sony for brudd på opphavsretten og for å ha kopiert deres idé, at Tencent ikke kommer til å ta denne rettssaken med ro, de kommer til å å slå tilbake på Sonys søksmål med den begrunnelse at det i bunn og grunn, og jeg siterer, det er ikke er rettet mot å bekjempe piratkopiering, plagiering eller noen reell trussel mot intellektuell eiendom, det er et utilbørlig forsøk på å inngjerde et velbrukt hjørne av populærkulturen og erklære det Sonys eksklusive domene. Tencent hevder også at ingen fiktiv verden som er skapt før eller siden, og blir faktisk blankt motsagt av Sonys egne utviklere, for ikke å nevne lang historie med videospill som inneholder de samme elementene som Sony søker å monopolisere gjennom dette søksmålet. Så i bunn og grunn sier Tencent at, ja, vi kopierer kanskje Sony men det er ikke som om Sony ikke har kopiert noen på forhånd, det er ikke som om Horizon er en helt helt ny IP eller en helt original idé, jeg mener det er en ny IP fra Sony da de først skapte det, og du kan si at ideen er uansett original, men du vurderte det ikke subjektivt på det punktet, men Tencent argumenterer i bunn og grunn for at, du vet, postapokalyptisk har vært gjort før, dinosaurer som, beklager ikke dinosaurer, roboter som dyr har blitt gjort før, dette, det og det andre. I tilsvaret forklares det også at Sonys klage på talende vis ignorerer disse faktaene, i stedet forsøker den å forvandle allestedsnærværende sjangeringredienser til proprietære eiendeler ved å saksøke over et uutgitt prosjekt som bare benytter seg av de samme velkjente tropene som en mengde andre spill utgitt både før og etter Horizon, som Enslaved, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, Outer Wilds, Biomutant og mange flere, søker Sony et utillatelig monopol på sjangerforebygging. Nå, på den ene siden Jeg kan absolutt være enig, hvis vi går helt subjektivt til verks på dette punktet, på den ene siden Jeg kan definitivt være enig i Tencents motargument her, nemlig at det egentlig bare er en idé til et spill, og på hvilket punkt begynner vi å si at ideer anses som kopiering, spillet er ikke engang ute ennå, det er ikke slik at det tydeligvis har vært hevdet, vi kjenner ikke historien og slike ting, ikke sant? Men når man ser på spillet, og ser på dette coveret, er det veldig tydelig at det er direkte likheter mellom Sonys Horizon-IP og Light of Matoran. Det er ikke som for eksempel med Breath of the Wild som et eksempel, eller til og med som Biomutant, Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, noen av disse eksempler, mange av dem har veldig, veldig tydelige forskjeller mellom Horizon og for eksempel Far Cry Primal. Far Cry Primal foregår i den faktiske forhistorien, for eksempel er dyrene er ekte, våpnene du bruker er ikke liksom futuristiske, som de futuristiske buene og sånne ting, de er primitive våpen og spyd og sånne ting. Zelda Pust of the Wild foregår i en fantasiverden og har igjen veldig forskjellige spillestiler."
"Light of Matoran ser først og fremst ut som et overlevelsesspill, men det ser definitivt som om det har sterkt inspirerte verdensaspekter. Vi får se hvordan dette utvikler seg.Hvilken side faller du på? Er du på Tencents side? Er du på Sonys side?Bryr du deg ikke? La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi neste uke for litt flere GRTV-nyheter."