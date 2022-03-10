GRTV News - Stemmeskuespiller antyder at Mafia: The Old Country får en oppfølger

Kvinnen som ga liv til Isabella Torrisi hevder at en oppfølger har fått grønt lys.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om noe som faktisk er litt overraskende.Det er relatert til Mafia som serie, spesielt Mafia The Old Country, for selv om det ikke har kommet noen offisiell informasjon fra 2K eller Hangar 13, en av stemmeskuespillerne som var involvert i Mafia The Old Country, en av de viktigste stemmeskuespillerne, har nylig gått ut og sagt at et nytt prosjekt har fått grønt lys."
"Grunnen til at dette er interessant, er at hvis denne stemmeskuespilleren har den innsikten som de hevder å ha, så er det sannsynligvis relatert til karakteren som de legger stemme til, noe som vil gjøre det til en oppfølger til Mafia The Old Country.Så uansett, la oss dykke inn i det.Så ja, får Mafia The Old Country allerede en oppfølger?Stemmeskuespiller Karina Conti avslørte nylig under en livestream at et nytt Mafia-spill har fått grønt lys, selv om detaljene fortsatt er knappe."
"Nå er The Old Country ikke engang to måneder gammel, men det ser ikke ut til å stoppe Hangar 13 fra å allerede jobbe på spreng med oppfølgeren, skal vi tro de siste ryktene.Under en livestream fortalte Karina Conti, stemmeskuespilleren bak Isabella Teresi i The Old Country, avslørte hun at en ny Mafia-tittel allerede har fått grønt lys."
"Ingen ytterligere detaljer ble delt, og det store spørsmålet er om det blir en direkte fortsettelse eller om neste Mafia vil dykke ned i en helt annen tidsperiode.The Old Country ble, som mange nå vet, en av augusts mest lønnsomme utgivelser, en sårt tiltrengt suksess for utviklerne."
"Denne prestasjonen spilte utvilsomt en rolle i beslutningsprosessen bak fortsettelsen av serien, så uansett hvilken retning Hangar 13 velger for neste Mafia, er det absolutt gode nyheter for fansen.Hvilken tidsepoke håper du neste Mafia vil utforske?Og igjen, jeg kommer ikke til å spille det her, men hvis du vil sjekke ut videoen der hun nevner det, den er her inne."
"Så ja, jeg skal ikke røpe det hvis du ikke har spilt Mafia The Old Country, men la oss bare si at Isabella Teresis rollefigur blir nesten hovedpersonen mot slutten av historien.Og igjen, hvis Karina er involvert i dette kommende prosjektet, som igjen, vi har ikke fått noen offisiell informasjon fra Hangar 13 eller 2K, men det er offisielt i arbeid, ...så kan man anta at Isabella kommer til å bli involvert igjen, og den vil sannsynligvis ikke utspille seg i gamlelandet på grunn av det."
"Men ja, det hadde vært interessant å se om dette er tilfelle.Jeg syntes Mafia The Old Country var et morsomt spill.Jeg syntes det minnet mye om videospill fra nesten ti år tilbake, kanskje lenger.Det føltes egentlig som et spill fra 2010, som et videospill fra slutten av Xbox 360- og begynnelsen av Xbox One-tiden."
"Det føles litt malplassert på en måte, men det var gøy.Jeg likte det likevel.Når det gjelder salgsinformasjonen, tror jeg ikke de noen gang har delt så mye om den, men det slår meg ikke som et spill som ville ha kostet mye penger å lage."
"Det er et ganske fokusert prosjekt.Det er et prosjekt som ikke tar så mye av tiden din, så jeg kan ikke tenke meg at det var et veldig dyrt spill å lage.Hvis det har solgt et par millioner eksemplarer siden lanseringen, er det sannsynligvis allerede lønnsomt."
"Men igjen, vi venter på offisielle nyheter og informasjon fra 2K og Hangar 13 om hvorvidt dette faktisk kommer til å skje, om det er en oppfølger til Mafia The Old Country under utvikling, men Karina Conte ser definitivt ut til å tro at det er en, og hvis det er tilfelle, så forvent at Isabella Teresi er involvert på en eller annen måte."
"Men ja, det er all tiden vi har.Jeg kommer tilbake med neste GRT News i morgen.Så takk for at dere så på i dag, og vi ses på neste sending.Ha det bra."