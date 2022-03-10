A Multiplayer Masterclass: From Battlefield 1942 to Battlefield 6 (Sponsored)

Vi ser tilbake på historien til Battlefield -serien, og dykker ned i noen av de mange spillene som bidro til å forme denne serien til det action-eposet for flere spillere som vi kjenner den som i dag.
"Oktober kommer til å bli en stor begivenhet for flerspiller-FPS-fans, ettersom Battlefield Studios lanserer neste kapittel i den berømte serien. Dette prosjektet, kjent som Battlefield 6, vender tilbake til et moderne krigsteater, men bygger på erfaringene og lærdommene fra tidligere utgaver for å skape det beste kapittelet til dags dato. Battlefield 6 debuterer på PC, PS5 og Xbox Series X og S den 10. oktober, bruker vi den kommende lanseringen som en sjanse til å se tilbake på Battlefield gjennom årene."
"Det er 23 år siden Battlefield ble en realitet for første gang. Året er 2002, og Digital Illusion CE, som senere vil bli bedre kjent som DICE, lanserer Battlefield 1942 på PC, som byr på en intens actionopplevelse fra andre verdenskrig. Dette var forløperen til det som ble mer populært, og la grunnlaget for fremtidige utgaver og med noen få ikoniske kart som gir gjenklang hos fansen selv den dag i dag, det være seg Iwo Jima eller El Alamein."
"Basert på suksessen med Battlefield 1942, leverte DICE noen år senere, i 2005 en fullverdig oppfølger som også kom til PS2- og Xbox-hjemmekonsollene i det moderne kampspillet versjon. Selv om det teknisk sett er den tredje hoveddelen i serien etter Battlefield Vietnam, så Battlefield 2 ut til å katapultere serien fremover med enda større vekt på på flerspilleraction som fortsatte å være i drift i et tiår."
"Etter å ha tilbrakt litt tid på tidligere og moderne krigsskueplasser, tar DICE serien inn i fremtiden for første gang i en ambisiøs hovedserie som fungerer som en av de mest de siste hurraene for Refractor-motoren. Lanseres eksklusivt for PC i 2006, Battlefield 2142 skapte rom for at konsollspillere kunne velsignes med det første kapittelet i Bad Company-serien."
"Et av de mest innflytelsesrike øyeblikkene i Battlefield-historien, 2008, var ankomsten av Battlefield Bad Company, en eksklusiv PS3- og Xbox 360-tittel som var bygget på den imponerende Frostbite-motoren. Dette verktøyet gjorde det mulig for DICE å øke innlevelsen og den destruktive kaoset til nye høyder, og levere en opplevelse som mange husker med glede den dag i dag."
"Etter at Battlefield Bad Company stjal rampelyset for FPS-fans, bestemte DICE seg for å utvikle en oppfølger med en gang, og til slutt kom Battlefield Bad Company 2 til PC og konsoll kort tid etter i 2010. Denne direkte oppfølgeren ble utviklet på en oppgradert Frostbite-motor, og tok den intense til nye høyder og bød på en slående flerspillerdel som kombinerte en til å gjøre dette til en av seriens stjerner selv 15 år senere."
"Det er lenge siden Battlefield har hatt en skikkelig ny nummerert utgave, og i 2011 fikk vi dette med det tidløse Battlefield 3. Med en flerspillerpakke som fortsatt skiller seg ut som forut for sin tid takket være den videreutviklede Frostbite 2.0-motoren, Battlefield 3 er en moderne klassiker som inkluderer en rekke ikoniske kart og moduser som har forblitt fanfavoritter den dag i dag."
"Battlefield 4 fra 2013 ble drevet av Frostbite 3.0, og inneholdt enda større og mer ødeleggende ødeleggelser, samtidig som den samme karakteristiske "boots on the ground"-actionen som fansen forventer fra Battlefield-serien.Visceral Games lanserte i 2015 det mest unike Battlefield-spillet til dags dato, og egen vri på DICEs elskede serie, og banet vei for Battlefield Hardline. Dette kapittelet fjernet det globale, militariserte krigselementet som serien hadde vært kjent for, for i stedet å dreide seg om kriminalitet, ran og politiarbeid, selv om det fortsatt bød på intense flerspiller-action."
"Så mens Visceral Games tok serien ned en mer unik vei, vendte DICE tilbake til all out krigføring, samtidig som de gikk nye veier ved å levere seriens prequel. Battlefield 1 utspilte seg i den tidligste krigsskueplassen til dags dato, 1. verdenskrig, og brukte den store krigen som grunnlaget for det mest eksplosive og dystre kapittelet i serien til nå."
"Et par år senere, i 2018, kommer DICE tilbake med nok en historisk setting, denne gangen 2. verdenskrig, en krigsskueplass som utvikleren er godt kjent med, og som har sine røtter basert i. Battlefield 5 så ut til å trives med sin enda mer grusomme og realistiske med nye elementer for spillertilpasning og til og med krydret action med litt mer moderne moduser som Battle Royale i Firestorm."
"Deretter kom et av de mer polariserende kapitlene i serien, da Battlefield på begynnelsen av 2020-tallet 2042 ankom og så DICE gå til et semi-futuristisk oppsett, mens de lekte seg med en skifer av nye ideer, og mange av dem fant et hjem i fellesskapet, inkludert den kreative og Portal-modusen som spenner over flere epoker. Selv om Battlefield 2042 hadde en vanskelig debut, har det utviklet seg, forbedret og vokst gjennom årene, og har opplevd en enorm økning i antall spillere i takt med Veien til Battlefield 6 tie-in oppdatering."
"Fire år etter at Battlefield 2042 kom, i oktober 2025 vil DICE lansere Battlefield 6, en utgave som har til hensikt å være en tilbakevending til formen, og gjenerobre kjærligheten som så mange fans har til denne serien. Med en moderne setting, mer rotfestet og jordnær action, klassebasert krigføring og massevis av signaturødeleggelser, ser dette kapittelet ut til å bli årets FPS-gigant, en tittel der fans på tvers av PC, PS5 og Xbox Series X og S kan forenes og nok en gang oppdage de mange grunnene til at Battlefield har overlevd tidens tann og fortsetter å være en dominerende kraft i skytespillsjangeren."
"Dette er bare et raskt glimt inn i fortiden til Battlefield-serien. Igjen, ikke glem ikke å sjekke ut Battlefield 6 når det lanseres 10. oktober på PC, PS5 og Xbox Series X og S, og inkluderer til og med Portal-modus som åpner døren for å oppleve utdrag av av de tre epokene som serien har utspilt seg i gjennom historien."