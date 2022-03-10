GRTV News - Mulig handling og nye karakterer i The Super Mario Galaxy Movie lekket ut

Bowser Jr. bekreftet?!
"Hei og velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra.For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre i dag snakker vi om Super Mario Galaxy-filmen og noen mulige plottlekkasjer fra den."
"Nå er det verdt å merke seg at for det første kan det være spoilere her, og for det andre forteller jeg allerede ta dette med en klype salt, for vanligvis skjer slike ting ofte, men vi har en ganske nær utgivelsesdato, noe som betyr at det sannsynligvis vil komme et sammendrag av handlingen eller selve handlingen allerede er fastlagt, slik tilfellet er med animasjonsfilm, da det ofte tar flere år før den er helt ferdig, men handlingsreferatet som Alberto har funnet på nettet her og har rapportert fra denne typen funnet plot-synopsis på nettet, er som følger."
"Etter å ha mottatt nøkkelen til byen for å ha reddet hjemmet sitt i Brooklyn, nyter Mario og Luigi et liv som helter for første gang, men feiringen tiltrekker seg snart en gammel bekjent.Wario, en tidligere kollega som er forblindet av grådighet, er villig til å gjøre hva som helst for å stjele deres ære."
"Det som begynner som en feide på jorden, blir snart forbundet med en større fare.Bowser jr.Bowsers sønn har i all hemmelighet dukket opp og tatt kontroll over universets mystiske sentrum med en plan som truer med å utvide Koopa-imperiet langt utenfor Soppriket."
"For å stoppe ham legger brødrene ut på en reise gjennom usannsynlige verdener sammen med Peach, Yoshi og prinsesse Rosalina, som må beskytte sine Loomers før de blir fortært av mørket.Hvert skritt avslører flere farlige prøvelser, og et svart marked med forbudte stjerner vil bringe dem ansikt til ansikt med sannheter de aldri hadde forestilt seg."
"Men alt er ikke i deres hender, syv elite Koopa-jegere har blitt sluppet fri, en for hvert hjørne av galaksen, og oppdraget deres er enkelt, sørg for at ingen kan utfordre den nye ordenen som Bowser Jr. har til hensikt å opprette.Så det er mye for en film som kommer til å være ganske kort."
"Den originale Mario-filmen tror jeg er rundt 90 minutter lang, ikke så mye lenger enn det.Og det er også mye å være rettferdig med denne typen Mario og Luigi som er virkelige rørleggere som flytter til et sopprike eller finner soppriket gjennom et merkelig rør, og må forsvare det mot Bowser."
"Det som er interessant å legge merke til her, og som mange har lagt merke til når det gjelder kanskje som beviser at dette ikke er helt 100 % ekte, er at Bowser selv ikke er nevnt her, noe som er interessant med tanke på at i Nintendo Direct vi fikk for et par uker siden for å feire Marios 40-årsjubileum, ble Bowser reintrodusert med en stemme av Jack Black."
"Nå kunne han hatt en mindre rolle i denne filmen, men det ville vært rart å ikke ha ham med ettersom han i utgangspunktet var et av de viktigste trekkplastrene for folk i det originale Super Mario Bros-filmen.Men ja, bortsett fra det ville det nok vært fornuftig å introdusere en karakter som Bowser Jr som en ny trussel."
"Wario er noe som folk vil se mye av, og selv om det kanskje er for mye for en film å sjonglere med, noe som en Wario-introduksjon, hadde vi jo Donkey Kong, og vi hadde mange andre figurer, inkludert Peach, inkludert Toad, inkludert Bowser, inkludert Kamek, inkludert mange andre Koopas rundt i den andre eller i den første filmen også."
"Så det er sannsynlig at vi kan få se mye av dette også, inkludert Rosalina, inkludert Yoshi, inkludert de andre Koopa-barna.Vi får se hvordan det går, men det virker i alle fall som det man kunne forvente kanskje for filmen."
"Det virker som om en fan kan ha skrevet dette, men det kan også være en offisiell fra et studio fordi vi vet at Super Mario Bros-filmen ønsket å inkludere mange ting opprinnelig, og man skulle tro at oppfølgeren også ville gjøre det.Vi får se hvor mye av det som ender opp i selve filmen når den slippes i april neste år."
"Vil du at dette skal være handlingen i Super Mario Galaxy-filmen?Vil du at noe annet skal skje?La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere JRPG-nyheter.Farvel og på gjensyn."