GRTV News - Metroid Prime 4: Beyond's ryktede produksjonsbudsjett har blitt delt

Spillet blir en av Nintendos dyrere satsinger.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om om et av de mest etterlengtede spillene senere i år, nemlig Metro Prime 4 Beyond.Grunnen til at vi snakker om spillet i dag, er et rykte som har begynt å gå som i utgangspunktet ser på hvor mye det har kostet Nintendo å lage dette spillet. Og mens det kan virke ganske bratt, er tallet, spesielt for et Nintendo-spill, jeg tror det faktisk er sannsynligvis noe nøyaktig med tanke på hvor lenge Metro Prime 4 Beyond har vært i produksjon. Så uansett, la oss dykke ned i det."
"Metro Prime 4 Beyond er estimert til å ha kostet 100 millioner dollar å utvikle. Etter åtte lange år med forsinkelser og omstarter, vil Metro Prime 4 endelig komme den 4. desember.Så ja, åtte år har gått siden Metro Prime 4 Beyond først ble annonsert. Så at spillet nå endelig har en fast lanseringsdato, den 4. desember, føles nesten uvirkelig. Men det reiser også det åpenbare spørsmålet, hvor mye har utviklingen av dette problemet problemfylte tittelen egentlig kostet? Ifølge ryktene er det ikke småpenger det er snakk om, snarere i nærheten opp mot 100 millioner dollar. Dette tallet kommer fra kilder kontaktet av YouTuber Kiwi Talks, som også hevder Nintendo må selge nesten 5 millioner eksemplarer av spillet bare for å gå i null."
"Det er en heftig investering. For Nintendo er budskapet klart. Metro Prime 4 må selge utrolig bra. Historisk sett har Metroid-serien aldri vært en kommersiell suksess.hit med rundt 3 millioner solgte eksemplarer av Metroid Dread og i underkant av en million for Prime Remastered.Så selv om 5 millioner enheter absolutt er mulig, kommer det til å bli en utfordring. Hva tror du tror du? Smash hit eller økonomisk flopp? Og her nederst er det denne biten, det er rett under der "Vis mer"-greia er. Det står at Prime 1 koster omtrent så mye penger å lage, og Prime 4 koster dette. Så ja, det virker som en ganske stor sum penger det. Men når du tenker på at Metroid Prime 4 Beyond har vært under utvikling i lang tid mens, du vet, det har vært, det er et av de spillene, du vil ikke si at det har vært i utviklingshelvete, fordi utviklingshelvete innebærer, du vet, noe i retning av Beyond Good and Evil eller Vampire the Masquerade, Bloodlines 2, hvor det har blitt overlevert til flere forskjellige utviklere, og det har gått gjennom mange forskjellige iterasjoner opp gjennom årene. Nintendo bruker bare lang tid på å utvikle spill, og Metroid Prime 4 Beyond er kanskje et av de største eksemplene på det, fordi det har vært under utvikling i et drøyt tiår på dette tidspunktet. Og vanligvis, når det kommer til video spill, spesielt Nintendo-spill som sannsynligvis bruker sine egne interne motorer, er mye av av avgiftene som kommer til å påløpe kommer til å være lønninger. Så når du tenker på beløpet dette spillet kommer til å koste, kommer det sannsynligvis til å være 10 år verdt av utviklerlønninger. Nærmere 100 millioner er nok ganske riktig. Når du tenker på de, jeg vet ikke, 10, 100, 100 pluss utviklerne som kommer til å jobbe på dette spillet. Han nevner at for å lykkes må du selge 5 millioner enheter og jeg tror det inkluderer markedsføringskostnader på toppen av det, for vanligvis er produksjonen budsjettet, som for filmer, ikke inkluderer markedsføringsbudsjettet. Så det er sannsynligvis omtrent det dobbelte for markedsføringen. Så du ser sannsynligvis på et spill som sannsynligvis er kommer til å koste Nintendo 200-250 millioner, og det er her salget på 5 millioner har kommer fra, for hvis spillet er priset til rundt 50 pund, hvis du selger 5 millioner enheter får du 250 millioner. Så det er der det kommer fra. Igjen, Nintendo også er en av de få utviklerne som sannsynligvis ser på spill på samme måte som Remedy, der de ikke trenger å komme ut av portene og selge 5 millioner enheter. De trenger ikke trenger ikke å ha en livssyklus som Monster Hunter Wilds, for eksempel, som kommer ut, selger massevis av enheter, og så stuper det bare. Fordi dette kommer til å bli en av de store Nintendo-spillene, sannsynligvis det neste tiåret, vil du sannsynligvis ikke se en annen nummerert Metroid Prime-spill på en lang stund etter dette. Nintendo kan være ganske fornøyd og trøste seg med at det vil fortsette å selge i årene som kommer. Så jeg tror ikke de er nødvendigvis er så bekymret for å få tilbake budsjettet. Selv om, du vet, etter den første månedene eller noe sånt, vil folk nok kalle det en flopp hvis det ikke selge mange eksemplarer ved lansering. Men jeg forventer at det vil gjøre det, spesielt fordi det lanseres i et veldig lite overfylt desembervindu. Du vet, den er helt alene for øyeblikket, virkelig, i desember, og det har ikke, du vet, det er egentlig ikke så mange Nintendo-ting rundt den i slutten av november. Du ser sannsynligvis på Hyrule Warriors, som Jeg tror det er i midten av november. Så jeg tror alle kortene ligger til rette for at Metroid Prime 4 bli en suksess. Og den ene fordelen som du også må påpeke med dette spillet er at det ikke er eksklusivt for Switch 2. Så vi snakker ikke om noe som kan bare kan benytte seg av de få millionene Switch 2-enheter som finnes rundt om i verden. Det har 150 millioner Switch-konsoller som de kan benytte seg av. Hvis 10 % av disse Switch-konsollene eller disse Switch-eierne får tak i et eksemplar av Metroid Prime 4 eller mer, har du 15 millioner solgte enheter. Så jeg tror virkelig ikke du bør være for bekymret for Metroid Prime 4, selv hvis budsjettet for dette spillet var, du vet, 1,5 ganger så mye som denne fyren anslår."
"Jeg tror at Nintendo er ganske sikre på dette spillet, ganske komfortable med dette spillet. Og jeg tror det må være en overraskelse, spesielt med tanke på arven som er involvert med Metroid, og med tanke på at det er en Nintendo-franchise, tror jeg at det kommer til å lykkes. Med mindre det er en fullstendig fiasko av et spill, noe som Nintendo-spill er tradisjonelt sett ikke slik. Men uansett, det er all den tiden jeg har på denne episoden av GRTV News, men jeg kommer tilbake i morgen for neste episode av uke. Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle i neste episode."