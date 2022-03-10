Call of Duty: Black Ops 7s flerspilleravsløring har funnet sted, og vi har fått mange nye detaljer.
"Så du tenker kanskje at Call of Duty Black Ops 7 er på litt av en bakfot dette år ettersom vi har sett massiv suksess og massiv hype rundt Battlefield 6, men fordi COD er COD, er det fortsatt stor interesse for det kommende Call of Duty Black Ops 7 som du kan se."
"Men hva kommer den til å inneholde?Vel, det kommer til å være zombier, det kommer til å være flerspiller, det kommer til å være kampanjen som du kunne forvente, noe som er interessant at de ikke vil gå inn i zombier helt ennå."
"Vi har fått litt informasjon om kampanjen, og flerspilleravsløringen var i går kveld, men zombier kommer til å være en egen slags begivenhet også, men vi hørte at det kommer til å være en klassisk zombier-modus i tillegg til den nye zombier-modusen som vil være interessant ettersom folk husker zombier veldig godt fra en del år tilbake fortiden fra World at War og helt frem til i dag."
"Men ja, flerspilleren kommer til å ha 18 kart, over 30 våpen, deling av våpenbygg, våpenprestiges, 20 poengrekker og neste nivå, Omni Movement.Omni Movement ble introdusert ganske nylig i COD, og det har vært en slags kontroversiell tema for mange spillere, da det er noe som definitivt legger til mye raskere tempo til spillingen og noe som definitivt gir mer variasjon når det gjelder bevegelse, men noen liker den gamle måten å løpe og skyte på som før."
"Men mens Battlefield 6 blir tregere, kommer COD til å bli raskere.Det blir vegghopp, raskere sprint og en forbedring av kroppsskjoldmekanikken.Så igjen, hvis du liker disse tingene, kommer du sannsynligvis til å like mer av Omni Movement, men hvis du ikke liker disse tingene, vil vi kanskje se mer av en hengivenhet mot Battlefield fremover fremover."
"Kartene vi får se den første dagen er Scar, Homestead og Blackheart, Den, Colossus, Toshin, Flagship, Mission, Tide, Retrieval, Paranoia, The Forge, Exposure, Mission, Edge, Cortex, Imprint, Raid, Express og Hijacked.Så det er en ganske god liste, og det er mye å ha på dag én, spesielt fordi det vil tillate spillere å virkelig se variasjonen i Black Ops 7."
"Det er mange flere detaljer i Call of Duty-bloggen som Ben skriver her, men vi har hovedsakelig de viktigste tingene her.Men det er et par betaversjoner neste måned, så hvis du faktisk vil sjekke spillet selv og se hva som skjer fra 2. til 5. oktober de vil være for folk som har forhåndsbestilt spillet, og deretter vil alle spillere kunne sjekke det ut mellom 5. og 8. oktober."
"Så i likhet med Battlefield 6 kommer det til å være en testperiode som kommer til å komme mye nærmere Call of Duty Black Ops 7s lansering som er i november, men fortsatt er det kommer til å være mye spenning ettersom folk kommer til å være på vei inn i disse betaperiodene og se om de kan måle seg med Battlefield 6 betaen, om hypen fortsatt er like stor som høy."
"Det er egentlig ingen tvil om at COD sannsynligvis vil slå Battlefield når det gjelder salg fordi det er bare mer av en velkjent franchise som har holdt seg jevnlig i gang, og det er alltid slått Battlefield tidligere, men akkurat nå ser det ut til at ballen definitivt er på EAs banehalvdel fortsatt for hypen rundt Battlefield 6."
