Ikke la dem slå seg sammen! - Cronos: The New Dawn Gamescom 2025 intervju med Bloober Team

"Hei, vi er tilbake her på Gamescom 2025 i Köln, og akkurat nå ser vi på et nytt spill som heter Cronos, The New Dawn.Det er fra Bloober Team, den polske utvikleren som er mest kjent for sine skrekkspill som Silent Hill 2 Remake og Observer.Og ja, jeg er her sammen med Greg fra Bloober Team, så kan du være så snill å introdusere spillet for oss?Ja, hei, jeg heter Grzegorz, jeg er hovedforfatteren og hovedfortelleren av Cronos, The New Dawn, og det er vår nye greie, en ny IP."
"Vi ønsket å ha en ny tilnærming til overlevelsesskrekksjangeren, så vi lagde Silent Hill, men dette er helt og holdent oss selv.Det handler om å forestille seg at verden gikk under i 81, og du er en reisende som finner en drift i tiden og drar tilbake i tid for å hente sjelen til folk som det mystiske kollektivet trenger.Verden gikk under på grunn av et merkelig virus vi kaller The Change, så du reiser mellom fremtiden, som er et øde sted fullt av monstre, og så tilbake i tid til bare minutter før verden gikk under."
"Så jeg tror det er kult, det er akkurat som, du vet, de gode gamle rare spillene våre, og så er det akkurat som om vi har balansert det hele med action, så jeg tror det er morsomt, du vet.Ja, og apropos action, de tidligere spillene dine var for det meste utforskende, og så løp du også mye, men du hadde ikke så mange muligheter til å slå tilbake.Men denne gangen tar du virkelig kampen opp mot disse monstrene og virusene, så kan du fortelle oss litt om hvordan handlingen fungerer i spillet?Å, ja, kult. Ja, selvfølgelig. Hvis du har spilt overlevelsesskrekkscenarioer før, vil du oppdage at inspirasjonen fra Silent Hill eller Resident Evil er ekte her, det er til å ta og føle på."
"Men vi valgte å presse utfordringen litt lenger med dette spillet, og vi har kommet opp med noe vi kaller sammenslåingsmekanikken.Så når du dreper et monster, er ikke kampen over, for når kollegaen hans kommer til ham, kan han sluke kroppen hans og bli sterkere.Så hvis du har en fiende som spytter syre, og så har du en pansret fiende."
"Når du dreper den som spytter, og panseret kommer og smelter sammen med ham, har du nå en spyttende tank, og det er et problem.Så noen ganger kan du veldig tidlig i spillet havne i en boss-situasjon som du selv har skapt.Det var ikke skriptet, det er opp til deg, så det er gøy.Og også, ja, hva mer?Vi har morsomme ting med tidsanomalier, for verden er selvfølgelig litt i uorden på grunn av tidsreisegreia."
"Så den faller litt fra hverandre, så du vil ha flytende bygninger og alt det der.Men du har disse små sorte hullene i spillet, men de reisende er utstyrt med teknologi for å manipulere dem.Så du ser en beholder med gass, men den er ødelagt og alt det der.Så du sier: "Pang!" Og så er den tilbake i sin normale tilstand."
"Så kan du skyte den og sette fyr på alt.Og ilden er veldig viktig i spillet vårt, for den kan lamme skapningene som angriper deg.Og selvfølgelig kan du brenne likene som ligger på gulvet fordi du skyter dem.Og de kan ikke slukes av de andre skapningene, så de kan ikke smelte sammen."
"Og det er hele poenget med kampopplevelsen i spillet.Ikke la dem smelte sammen, så...Ja, og for å snakke litt om settingen, med Medium, du lagde en historie som utspilte seg i Polen.Og nok en gang vender du tilbake til denne polske settingen, selv om den er litt merkeligere denne gangen."
"Så hvorfor bestemte du deg for å vende tilbake til røttene dine, eller i det minste hjemstedet ditt?Å, ja, du vet, det er gøy, for på et tidspunkt innså vi at vi er blitt eksperter på å putte Polen inn i alle spillene våre.Vel, foruten Silent Hill, selvfølgelig.Og vi gjenskapte en av leiegårdene våre fra Krakow City i The Observer."
"Så brukte vi den samme leiegården i Medium.Og vi gjenskapte også hotellet der hele spillet foregår.Men nå med Kronos bestemte vi oss for å satse stort.Og vi gjenskapte hele bydelen Nowa Huta i Krakow."
"Men vi oversatte det til New Dawn.Og det er morsomt fordi det er veldig personlig for meg fordi jeg bor på det stedet.Jeg ble liksom født der.Og da jeg viste traileren til moren min, sa hun: "Hvor har du gjort det der?Det var en så vakker by, og du ødela den."
"Men det er kult.Og vi valgte den byen, ikke på grunn av egoet vårt, men fordi Nowa Huta var veldig interessant med sin forhistorie og med historien og tilblivelsen av den.Fordi, du vet, etter den andre verdenskrigen har vi også vært under sovjetisk innflytelse, vet du."
"Veldig mørke tider for Polen, men vi bestemte oss for å plassere spillet i det rommet for å velge det øyeblikket.Fordi det var en stor prøvelse for nasjonen.Og, du vet, vi bestemte oss for å ha denne testen for karakterene våre og deres forhold og alt det der.Fordi, du vet, som David Lynch en gang sa, i det store mørket er det de små gnistene av skjønnhet som skinner mest."
"Så det er derfor vi valgte det.Og det passer også veldig godt inn i den gamle brutalistiske arkitekturen.Den passer overraskende godt sammen med kassettfuturismen.Du kan se hele teknologien til de reisende og kollektivet."
"Det passer veldig godt sammen med den kommunistiske arkitekturen, som sovjetisk sosialrealisme, som det kalles på fagspråket.Ja, det stemmer. Så når det gjelder, du har laget, som jeg nevnte tidligere, du har laget ganske mange skrekkspill.Og det er virkelig en sjanger med mange konvensjoner.Så hvordan overrasker du spillerne i løpet av spillet, med historien og med monstrene?Mange skrekkfans har spilt mange av de tidligere spillene."
"Så, ja, hvordan fortsetter du å overraske?Ja, du vet, det er morsomt, for jeg hørte stemmer som sa at dette er mer handlingsorientert.Og noen sier at det er trist, for jeg liker historiene og spillene og alt det der.Men jeg kan forsikre dere om at det fortsatt er en stor, stor historie der."
"For hvis ikke, ville jeg vært på gata.Jeg trenger en jobb. Så jeg er her, og vi skriver fortsatt de historiene.Men jeg tror at vi på et tidspunkt var klare til å balansere den historiefortellingen vi hadde med action.Og jeg synes det er superkult at vi nå kan skape spenning i spillene og spenning og alt det der."
"Ikke bare med billige jump scares og alt det der, men med kampscenarioene vi har i spillet.Så det er naturlige skremsler.Du går gjennom denne øde byen, og du er virkelig redd på grunn av atmosfæren, på grunn av det, vel, veldig godt laget, må jeg si, lyddesign og alt det der, du vet."
"Og selvfølgelig kampsituasjonene, de er virkelig til å ta og føle på.Du kan føle den spenningen der.Og det er også mange lag av frykt.Så vi prøver selvfølgelig å være veldig skrekkinngytende når vi ikke bare lager spillet, men også historiene vi lager."
"For vi er ikke bare ute etter skremsler, billige skremsler.Vi vil at du skal stille deg selv viktige spørsmål, for jeg tror det støtter alle gode skrekkhistorier.Å ha en ting du virkelig bryr deg om."
"Og det å plassere dette i en ekte by gjør det også bra, fordi folk kan relatere seg til det.Dette er et virkelig sted, men nå er det skummelt.Det virker på fantasien din.Ja, og du gjorde jo Silent Hill 2 tidligere, som også hadde mye kamp."
"Var det det spillet som ga deg selvtilliten til å lage et spill med mer action?Eller tror du at du ville ha kommet hit til slutt uansett?Ja, jeg tror vi gjorde Silent Hill fordi vi var klare til å gjøre det.Ikke fordi Silent Hill gjorde oss til eksperter på det feltet."
"Men ja, vi var klare før Silent Hill.Det er jeg sikker på.Og det gjorde vi, men etter utgivelsen av Silent Hill, visste vi at Chronos måtte være noe helt annet."
"Silent Hill handler i bunn og grunn om James Sunderland.Og den er veldig psykologisk, og den er veldig på den siden.Jeg føler at Chronos er mer som en filosofisk greie.Og sci-fi-settingen, og også settingen på 80-tallet, støtter i stor grad den ideen."
"Så vi spurte oss selv hva dette spillet trenger å være.Så vi bestemte oss for mer action.Karakteren er helt annerledes enn James.Hun er stor og klumpete."
"Hun har rustning. Hun har alle de morsomme dingsene, som mange våpen.Hun er bare kul.Hun er som en polsk mandalorianer.Så ja, det ga oss tillit til at det ville fungere og fortsatt være som..."
"For det er et annet spill, men fortsatt i vår stil.Fordi vi elsker å ha litt Silent Hill i alle spillene våre.Men med dette vil jeg si at det er mer som Risen Evil, på en måte.Som Risen Evil 4, kanskje."
"Men vi spurte oss selv, hva om, for eksempel, Risen Evil 4, et spill med den typen tempo og action, hadde en dypere sci-fi-historie?For Risen Evil-historiene er kule, men mer eventyrorienterte.Og vi er her for å diskutere menneskehetens natur og alt det der."
"Så det er litt annerledes.Ja, og et siste spørsmål. Når kommer spillet ut, og på hvilken plattform?Det kommer ut 5. september.Det er to uker fra nå. Vi er kjempespente."
"Litt redd, uten press og alt det der.Men jeg tror det kommer til å bli kult.Alle gutta spiller i boden, nede i fellesområdet og alt det der.De venter i fire timer for å spille 15 minutter av et spill."
"Og jeg synes det er sprøtt, det er kult.Men de er glade når de kommer ut av båsen.De sier: "Takk, jeg døde fem ganger, fire ganger, eller hva som helst.Men jeg tror de har det gøy."
"Så det er ganske fantastisk.Det er en fantastisk følelse.Takk, og nyt resten av Gamescom.Takk, og lykke til.Og ikke la dem slå seg sammen."