Razer Core X V2 (Quick Look) - Ytelse på mobil desktop

Dette ytelsessenteret kan gi datamaskinen din ekstra kraft ved å tilby Nvidia- og AMD-grafikk i et mye mindre og lettere manøvrerbart kabinett.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det finnes mange tilfeller der du kanskje vil ha et veldig kraftig stasjonært oppsett for PC-en din, og du vil også ha en pakke som du kan ta med deg når du er på farten."
"Noen kjøper veldig kraftige bærbare datamaskiner, men de er strømslukende og de er også tunge, og noen kjøper en stor, klumpete stasjonær spillcomputer eller redigeringsstasjon som de vil ha, og så nøyer de seg med en veldig billig laptop.Det finnes kompromisser overalt, men hvis du vil ha noe som på en måte gjør alt, ja, da må du skaffe deg en stor skjerm og noe som dette, et eksternt GPU-kabinett, og så kjøper du en bærbar PC som støtter det, og med en enkelt Thunderbolt 5-kabel kan du til en bærbar PC som er fullt GPU-utstyrt og klar til å gjøre hva det enn er du trenger å gjøre når du står stille."
"Det er her Razer Core kommer inn i bildet.De har laget en Core før, og dette er Core X V2.Nå, hva dette er, er, og det er her vi må ta en slags hard sving inn i hvor mange av oss her på kontoret ikke helt forstår denne spesielle modellen."
"Dette er bare et kabinett.Nå har jeg fjernet de to tommelskruene, noe som er veldig fint.Det er verktøyfri installasjon rundt hele, så det betyr at det er disse to tommelskruene på baksiden, og så fjerner du dette ytre buret her, og når du har gjort det, ser du hva dette egentlig er laget av."
"Så de har, det er ganske vakkert produsert, må jeg si.Razer gjør vanligvis dette bra, og de har gjort det bra her.Logoen er fin, den generelle passformen og finishen, metallene som er brukt til å lage denne, alt fungerer veldig bra, og den er tydeligvis produsert med høy standard."
"Men dette er hva som er inni Core X V2 når du kjøper den.Og du har kanskje allerede oppdaget en tydelig forskjell mellom denne og den eldre Core.Denne kommer nemlig uten strømforsyning overhodet.Den eldre Core X kom med en innebygd strømforsyning på 650 watt."
"Man kan argumentere for at med moderne GPU-er og deres høyere strømkrav, er det ville vært veldig dyrt for Razer å sette inn, la oss si, en 1000 watts strømforsyning her.Men man kan også hevde at dette mister litt av sin effektivitet eller sin attraktivitet når den ikke er klar til å støtte den GPU-en du velger, uten videre."
"For det første betyr det også at du må installere en strømforsyning selv, det vil si montere den og tilpasse den godt.Det betyr at det fortsatt er verktøyfritt, men det er mye mer krevende.Jeg for min del ville visst hvordan jeg skulle sette inn en GPU etter eget valg i PCIe-sporet her, men Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem for å montere en strømforsyning."
"Så dette blir en helt annen jobb fordi Razer ikke har montert den for meg.Så standard ATX-strømforsyninger kan monteres, og dette kortet her er Thunderbolt 5-aktivert, noe som betyr at det i utgangspunktet ikke er noen grenser for hastigheten som kan passere fra den eksterne GPU som du har satt inn her i den bærbare datamaskinen, som da vil se den som sin egen GPU og vil bruke den til å gjengi bilder for deg i spill eller i produktivitetssuiter."
"Det er én stor, flott 120 mm-vifte her, som tydeligvis leverer strøm til den generelle kjølingen til innsiden av kabinettet.Og selvsagt vil den GPU-en du velger, også ha sin egen kjøling, men dette er bare for å generere luftstrøm inne i kabinettet."
"Og du får en liten, enkel kabellist her for å sørge for at du kan koble alt riktig og få det til å se fint ut.Dette er ikke veldig gjennomsiktig, så det er uklart hvor mye du trenger det.Det ser heller ikke ut til at det følger med noe nett som kan sortere ut de finere støvpartiklene som kommer inn i GPU-en."
"Hvis du for eksempel kjøper noe som Fractal Meshify, vil det normalt være der, men det er ikke her.Disse hullene er små, noe som betyr at det er vanskelig å se gjennom dem, men de er store nok til mange ting å komme gjennom her inne."
"Det er noe du også bør være oppmerksom på.Jeg vil si at det er litt av et problem å ikke ha strømforsyning her inne.Jeg vil si at det er et enda større problem når prisen du tar uten strømforsyning er 410 euro."
"Det er ganske dyrt for en 120 mm vifte og et PCIe 4-kort akkurat her.Jada, det er Thunderbolt 5, og det er mektig imponerende og fint og alt det der, men likevel kan man lett se for seg at disse separate komponentene er tilgjengelige for mye mindre enn det.Og siden du må montere strømforsyningen selv, må du anta at personen som kjøper dette vil være i stand til å gjøre det."
"Så hvem er dette for?Det er et litt vanskelig spørsmål.PCIe 4 vil forresten også begrense båndbredden kortet ditt kan kjøre med, noe som betyr at du kan være."
"Det er ikke noe jeg er villig til å si direkte, men vi vil se nærmere på dette.Det kan begrense deg akkurat nå, men det vil helt sikkert begrense deg fremover, der PCIe 5 vil være måten å få mest mulig ut av kortet ditt på, fordi det er det det støtter.Så dette kommer ut av porten med støtte for siste generasjons PCIe-standarder, noe som sannsynligvis ikke er en god ting for noe som koster €410 og ikke har innebygd strømforsyning."
"Så selv om Razer vanligvis treffer blink hos oss også, og andre steder, er vi litt forvirret hva Core X V2 gjør og hvorfor den er satt sammen slik den er.Det er kult å ha noe som dette.Den er tydeligvis godt bygget, som du kan se, og de halvverktøyfrie greiene her er virkelig kult."
"Igjen, jeg setter bare inn disse tommelskruene.Men igjen, jeg setter inn tommelskruene etter at jeg har montert min egen strømforsyning, noe som ikke er den enkleste jobben i en PC-bygging generelt.Så vi skal gå gjennom dette og se om jeg tar feil."
"Kanskje.Dette er en rask titt, et førstehåndsinntrykk, om du vil.Så forhåpentligvis er jeg det.Vi ses på den neste."