GRTV News - Spiller Robert Pattinson hovedrollen i Hideo Kojimas Physint?

Har vi allerede en hovedrolleinnehaver til det kommende actionspionasjespillet?
"Hei og velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex som alltid går gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Uten videre, i dag snakker vi om Hideo Kojimas Fizzint, vi har den første sorten plakat for det i går, vi fikk en offisiell kunngjøring av det tidligere i år tror jeg, om ikke i fjor, og likevel er dette spillet fortsatt veldig, veldig lenge unna, men det betyr ikke folk slutter ikke å spekulere om det, for som med alt med Kojima, er det vanligvis et stort navn tilknyttet, vi så nylig den første teaseren for OD som en del av denne store begivenheten som var Hideo Kojimas Kojima Productions og feiringen av selskapets 10-årsjubileum som han startet etter at han forlot Konami, og i den OD-traileren så vi Sophia Lillis og noen utrolig grafikk som viser det fullstendig skremmende OD som også inneholder Hunter Schaefer også. Så det ser ut til, og vi har en oversikt over Kojima som jobber med noen ganske store Hollywood-kjendiser, Margaret Qualley, Elle Fanning, Lea Sedo og Norman Reedus er selvfølgelig med i Death Stranding-spillene, så det ser ut til at det kan være et enda større navn som kommer ut av treverket for å starte i Fizzint. Vi har fått den første plakaten for Fizzint, som viser en mann med en silhuett av noe som ser ut som en muligens brennende bystat, eller i det minste er det noen ravfargede, røykaktige, askeaktige ting på siden der, taglinen til here comes the feeling og så en hvit bakgrunn på siden. Folk har zoomet inn på ansiktet og tror at det er Robert Pattinson."
"Dette er ikke helt uventet, for som dere kan se på dette bildet her har Robert Pattinson og Hideo Kojima faktisk møttes ved flere anledninger, det er et par bilder der inne som du kanskje kan se av møtet før, og Kojima har selv sagt ved en tidligere anledning med møte med Pattinson at han har snakket om noen ganske kule ting, så hvis de skulle jobbe sammen på et videospill, ville det vært veldig veldig interessant. Noen har også påpekt at fyren på hovedbildet ser ut som en litt mer ut som Eddie Redmayne. Personlig synes jeg det egentlig kan være begge deler når det gjelder av utseende, og det er også verdt å merke seg at dette er et konseptstykke. Fizzint er et spill som Hideo Kojima selv har bekreftet at han er den eneste som jobber med det akkurat nå. Det er nesten helt sikkert til neste konsollgenerasjon. Det er nesten definitivt ikke kommer til å være her før tidligst i 2030, noe som betyr at det i realiteten dette er noe vi egentlig ikke burde bry oss om eller snakke om akkurat nå. Vi er i 2025 akkurat nå. OD kommer til å bli det neste prosjektet fra Kojima og det kommer sannsynligvis fortsatt til å være et par år unna, med tanke på at han er nettopp har ferdigstilt og utgitt Death Stranding 2 på stranden. Det betyr imidlertid ikke folk fra å bli spente på hva som kommer, spesielt fordi det ser ut til å være en actionspionasje-spill, og Kojima har åpenbart skapt seg et navn innen actionspionasje sjangeren med Metal Gear Solid. Men innen 2030 kommer Robert Pattinson til å være i 40-årene, så du tenker kanskje at han ikke er den rette for action og spionasje og gjøre masse stunts og sånne ting, men så er det jo et videospill og Tom Cruise gjorde også stunts til han var i 60-årene, så vi får vente og se. Har du tror du Robert Pattinson ville passe godt sammen med Hideo Kojima? Hva ville du ønsket deg Fizzint skal se ut når det kommer ut? La meg få vite alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere GRT-nyheter. Ha det bra!"