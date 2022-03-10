- 13Z: The Zodiac Trials Gamescom 2025 intreview med Mixed Realms

Vi tok en prat med kreativ leder Edrienne Torres for å lære mer om virtual reality-spillet, som byr på førstepersons skytespill og frikampaction.
"Hei, Gamereactor-venner, jeg heter Alberto Garrido, og dette er Gamecom 2025, dag 2.Og jeg er her med Edrienne, eller Eddie, det er greit.Jeg spilte Zodiac Trials, som også er kjent som 13Z, ikke sant?Og det er som et roguelike, ikke sant?Det er et roguelike actionspill med litt asiatisk og kinesisk tradisjon, om du vil si det slik."
"Men også et enormt raskt spill med litt unnvikelse, med noen spesialangrep.Men, Eddie, hva kan du fortelle oss om spillet?Hva er Zodiac Trials?13Z, The Zodiac Trials, er et action roguelike hack-and-slash-spill basert på historien om de østlige tolv stjernetegnene."
"I spillet vårt spiller du rollen som den modige underdogen som ønsker å utfordre de eksisterende stjernetegnene og bevise at du er verdig til å bli det 13. stjernetegnet.Så spillet vårt fokuserer mye på vertikalitet, fartsfylt action og intensitet.Så, ja, hvis du liker den kaotiske typen action, tror jeg 13Z er spillet for deg."
"Ok, så etter hvert løp, og du blir selvfølgelig beseiret, fordi dette er et roguelike, må du gå tilbake til landsbyen vår, for jeg utforsket ikke så mye av landsbyen fordi vi ikke hadde så mye tid, men jeg ser en smed, jeg ser noen andre bygninger.Denne landsbyen, hva er poenget med spillet?Ok, så fordi spillet vårt er et roguelike-spill, hver gang du dør i spillet, tar du med deg noe tilbake, slik at du kan bli sterkere for fremtidige løp."
"Hvis du for eksempel møter de eksisterende Zodiac Guardians, kan du møte dem i landsbyen.Jeg tror ikke vi har møtt dem i spillet vårt ennå.Og du kan også låse opp flere ferdigheter hos smeden, slik at du kan bruke dem i fremtidige løp, kan du velge mellom flere angrepsalternativer, eller du kan låse opp kosmetikk, du kan låse opp mye mer innhold og til og med nye figurer."
"Så, når det gjelder kamp, ser jeg et lett angrep, et tungt angrep, et ultimate, kan du si det.Og jeg ser også så mange evner og ferdigheter du kan forbedre, forbedre, forbedre, forbedre, forbedre.Men når det gjelder for eksempel fiender, må vi beseire dem alle?Alle hovedsjefene er også lærerne våre i Zodiac Trials."
"De 12 Zodiac-vaktene har forskjellige personligheter.Noen av dem er ganske hyggelige, som hunden, som du allerede har møtt, så de vil på en måte hjelpe deg med å vinne prøvene.Men noen av dem er ganske snobbete, og de mener at man bør holde seg til tradisjonen."
"Og det er noen av sjefene.De fire første Zodiacs vil være NPC-er som hjelper deg i løpet.De vil også gi deg utfordringer, men for det meste vil de hjelpe deg.Men de åtte sistnevnte er faktisk flere av sjefene."
"Så spillet vil til slutt ha fire akter.Hver akt vil ha to minibosser og én av de to vokterne som er tilordnet den aktuelle akten.Ja, så du må slå alle åtte.Som du ser, er demoene tilgjengelige nå."
"Men, Eddie, vær så snill, fortell oss når vi kan prøve fullversjonen av spillet, hvis det er mulig.Og hva tenker du om plattformer?Ok. Så for øyeblikket tenker vi å lansere på PC og Xbox også.Vi leter fortsatt etter..."
"Vi vil selvsagt gjerne portere til andre plattformer, hvis det er interesse for det.Og vi ser for oss å lansere til EA en gang neste år.Så følg med på Game Reactor, for jeg er sikker på at jeg kommer til å forhåndsvise dette spillet med demoen også.Eddie, tusen takk for at du ble med oss i dag, og ha en fin Gamescom."
"Takk for at du ble med oss og for at du tok deg tid."