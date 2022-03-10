Gamereactor

Forza Horizon 6

GRTV News - Forza Horizon 6 kunngjort og vil finne sted i Japan

Vi fikk litt av en overraskelse for å runde av Xboxs TGS Showcase i år.

"Hei og velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, kan du sikker på å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"Men uten videre, i dag snakker vi om noen spennende kunngjøringer fra Xboxs Tokyo Game Showcase.
I går kveld hadde vi PlayStation State of Play, i dag har vi Xbox Showcase.
Det har vært en ganske spennende tid hvis du følger med på en av disse to hoved plattformseiere som Xbox har avsluttet sin Tokyo Game Showcase med Forza Horizon 6, som kom som litt av en overraskelse egentlig fordi mange mennesker du vet bare spiller Forza Horizon 5 nå på PlayStation ettersom det ble utgitt for den plattformen i år, men det ser ut til at Xbox ikke kaster bort tiden med å kapitalisere på sin racingfranchise som det bemerket at det er en av de bestselgende franchisene i utgangspunktet, med Matt Booty som avslutter oss på slutten av showet."

"Og Forza Horizon 6 er forresten på vei til Japan.
Det har vært et av de mest etterspurte stedene for serien på en god stund, og siden lanseringen, men ja, vi har fått bekreftet at den kommer til Japan i løpet av 2026."

"Det er et slags vagt lanseringsvindu og legger til enda en massiv banger til 2026 lanseringskalender der vi nå har Marvel's Wolverine fra i går kveld, vi har nå GTA 6, og vi har massevis av andre spill i Forza Horizon 6 i tillegg til det.
I pressemeldingen står det at det bare kommer til Xbox Series X, S og PC akkurat nå og det vil sannsynligvis også være et Game Pass-spill."

"Det er ingen nåværende informasjon om hvorvidt det kommer til PlayStation eller Nintendo Switch 2.
Den eneste grunnen til at vi sier noe slikt, er åpenbart fordi Xbox har en slags forlatt konsolleksklusivitet de siste årene, spesielt med spill som Oblivion Remastered kommer ut i år på PlayStation 5, Doom the Dark Ages kommer ut i år på PlayStation 5, Indiana Jones and the Great Circle kommer ut på PlayStation 5 og av Forza Horizon 5 som jeg nevnte tidligere har selvfølgelig kommet ut på PlayStation 5 i år."

"Og de har alle gjort det veldig bra på den plattformen, utrolig bra faktisk.
Så man kan tenke seg at Xbox tenker at vi kanskje kan selge noen flere eksemplarer på en annen plattform ved å lansere det på dag én på lanseringsdagen, men jeg er ikke sikker på at det er kommer til å være tilfelle her."

"Men uansett ser det ut til å være en veldig spennende liten utvikling.
Vi har bare en filmteaser her, som jeg skal la spille i bakgrunnen mens vi avrunder videoen som viste en garasje med en haug med bilskilt, i utgangspunktet fra forskjellige steder som vi har sett tidligere."

"Du har Colorado, vi har Frankrike, vi har England på et eller annet tidspunkt også senere eller Storbritannia eller Storbritannia.
Og så har vi Australia her også med den lille koalaen, ser ikke den søt ut.
Og så går vi til slutt over til det japanske bilskiltet hvor vi ser det vakre Fuji-fjellet i bakgrunnen."

"Gleder du deg til Forza Horizon 6?
Synes du dette var nok til å gjøre Xbox Tokyo Game Show til en vinner?
Gi meg beskjed om alt dette og mer, så ser jeg deg i morgen for flere GeoTV-nyheter, ha det bra alle sammen."

