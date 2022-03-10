GRTV News - Doug Bowser går av som sjef for Nintendo of America

Devon Pritchard tar over roret i selskapet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag skal vi være snakke om Nintendo fordi noen ganske overraskende nyheter brøt veldig nylig når det gjelder ledelsen i Nintendo of America. Nintendo er dette et ganske uvanlig formet selskap fordi det er sjefene over i Nintendo Japan hvor du vet at selskapet ble grunnlagt og er ordentlig hovedkvarter, men Nintendo of America har også sin egen sjef."
"Nintendo of Europe eller hva som helst har ikke, eller det har det, men det har ikke like høy profil i den rollen, men Nintendo of America har ikke sjefen blir sett på som en ganske stor figur i spillindustrien og i hele årene har det vært Reggie Pilsen i en god stund og deretter ble det overført til Doug Bowser, og nå slutter Doug Bowser også, noe som er litt triste nyheter, for det er ikke så ofte man får en administrerende direktør som heter det samme som hovedskurken i din første franchise. Det er en hel greie, men du vet noen som heter Doug Bowser som leder Nintendo er kanskje den mest mest passende ting som kan tenkes å være, men det kommer ikke til å være tilfelle så mye lenger og personen som kommer inn, mens de på en måte vil bryte noen forventninger på en måte, jeg antar at de dessverre ikke vil ha et Nintendo-navn, men uansett, la oss dykke inn i det. Så ja, spillet er over for Bowser Nintendo of America's presidenten logger ut, og det har dessverre allerede blitt avslørt hvem dessverre er det ingen av Koopalingene. Så ja, det var nesten for godt til å være sant da Reggie Pilsen trakk seg som amerikansk Nintendo-sjef for litt over seks år siden og ble etterfulgt av en person hvis virkelige navn var Bowser, Doug Bowser. Selv om han har vært litt mer lavmælt enn sin nesten skandaløst karismatiske forgjengeren, har han vært en populær leder som har vært med på å utvikle Nintendos filmsatsing og fokus på dedikerte Nintendo fornøyelsesparker blant annet. Men nå er det på tide for ham å rykke opp. Bowser skriver på sosiale medier at Nintendo har vært en integrert del av livet mitt i 44 år, og begynte med Donkey Kong Arcade da jeg var og at han føler seg privilegert som har ledet selskapet. Han går av 31. desember og utnevner sin etterfølger til Devon Pritchard. Vi antar at Bowser Jr. var opptatt med noe annet. Han avslutter innlegget sitt med skriver at han ønsker å takke dere alle for deres lidenskap og støtte til Nintendo, og dere kan stole på at jeg forblir en Nintendo-fan. Hva Bowser vil gjøre heretter gjenstår å se, og vi krysser fingrene for at han blir værende i bransjen. Det er mange spillselskaper som ville hatt nytte av en slik ekspertise. Lykke til Bowser med hva som enn skjer videre og vi gleder oss til å se hva Pritchard vil tilføre bordet. Så ja, der er Doug. Folk kjenner nok igjen ansiktet. Kanskje du ikke er så kjent med navnet, men du kjenner sikkert igjen Doug Bowser til en viss grad. Så ja, Doug går av. Jeg tror Dougs tid i Nintendo har vært interessant, for jeg tror ikke spill og jeg tror ikke programvaren og videospillutviklingssiden har vært like sterk som da Reggie var ved roret. Men det er Det er ikke til å stikke under en stol at hans måte å forme og utvide Nintendo utenfor spillsektoren har vært nesten uovertruffen. Igjen har vi hatt alle disse fornøyelsesparkene og temaparkene som har poppet opp rundt om i verden."
"verden. Filmene, selvsagt Super Mario, Super Mario Brothers-filmen kom ut men Super Mario Brothers Super Mario Galaxy-filmen kommer ut i april og du vet at han la grunnlaget for Legend of Zelda live-action-filmen som og det er uten tvil andre ting på gang som vi ikke har hørt om sannsynligvis som en Metroid-film eller noe, jeg vet ikke. Men poenget er at Doug Bowser har vært avgjørende for å utvide Nintendos virksomhet utover spillområdet og virkelig etablere seg som dette virkelig enorme underholdningsgigant, noe som ikke bare er låst til videospillområdet i på samme måte som jeg tror at Xbox, du vet PlayStation, for øyeblikket har klart å ekspandere også ganske nylig. Men ja, Devin Pritchard kommer inn Devin Pritchard blir den første kvinnelige administrerende direktøren i Nintendo of America, så det er en ganske interessant signering der også for å for å få noen til å lede selskapet fremover. Igjen litt skuffende at Devins navn ikke er knyttet til en Nintendo karakter. Som Jonas skriver i nyhetsartikkelen, føltes det for godt til å være sant da Doug Bowser ble utnevnt til administrerende direktør, fordi det bare ikke kunne føles mer riktig, eller hva? Men ja, vi får se hvordan Devin Pritchards som sjef for Nintendo of America vil bidra til å forme fremtiden til Nintendo of America."
"Nintendo business og se hvordan du vet at Devins periode blir kjent når det til slutt tar slutt. Men ja, det er all den tiden jeg har på dagens episode av GRTV News, men jeg kommer tilbake nå på mandag for neste episode, så se håper dere alle får en fantastisk fredagshelg og at vi sees på den andre siden."