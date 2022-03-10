GRTV News - ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X priser bekreftet

Til tross for høye priser, ble forhåndsbestillingene på disse håndholdte PC-ene nettopp utsolgt.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, går gjennom ettermiddagene, siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva du vil, media, hva som helst du elsker, vi har det alltid her for deg på GRTV News, og i det bredere Gamereactor Network som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor, uansett hvor du får det fra, for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre, i dag snakker vi om Xbox ROG, unnskyld, Xbox Ally X og ROG Xbox Ally, prisene som har blitt bekreftet, og også, bryte som vi har bokstavelig talt nettopp startet denne videoen, som jeg så i e-postene mine akkurat nå, har de allerede solgt ut på Xbox storefront, så Xbox ROG Ally X og ROG Xbox Ally, jeg skal bare kalle, du vet hva jeg mener, når jeg snakker om det, du vet hva jeg mener, så jeg kommer bare til å kalle det hva som helst, så lenge jeg sier Xbox og Ally og ROG i samme setning, er jeg ganske sikker på at det ikke er noen måte jeg kan bli misforstått på, men uansett, det kommer til å bli Xboxs håndholdte PC, hvor du kan bruke den som en Game Pass-maskin, du kan bruke den som sin egen Steam Deck-lignende enhet, og du kan i utgangspunktet, som jeg sa, utfordre Nintendo Switch, Steam Deck, alle disse andre håndholdte spillapparatene, disse bærbare enhetene som har tatt over PC-markedet de siste årene, Xbox har kommet inn på et ganske høyt prispunkt, med den normale ROG Xbox Ally som ikke koster for mye sammenlignet med noen andre håndholdte PC-er, vi ser på £ 599,99 når det gjelder amerikanske dollar, £499 og €599, det er ganske mye for en håndholdt PC, med tanke på at du kan få en Steam Deck OLED for omtrent samme pris, 1 TB også, som er, 512 GB er mye mindre, men ja, vi må, når vi har modellene som vi vil ha, vil vi være i stand til å snakke om testene og hvordan de stemmer overens med Steam Deck, men hvis du vil snakke om noe som ligger langt over Steam Deck-prisen, er det ROG Xbox Ally X, som har en prislapp på $ 999,99, $ 1000, det er mer enn en Xbox Series X, det er mer enn en PS5 Pro, det er omtrent like mye som du kan forvente å bruke på et gaming-tårn på lavt til middels nivå i dag, eller £799 eller €899. Så for det første er det faktisk ganske hyggelig å se at US-dollar-taggen ikke bare er den samme hele tiden, for tidligere har vi sett mange selskaper en internasjonal tilnærming til dette, i utgangspunktet, hvis du er i Vesten, betaler du dollaren prisen, uansett hvilken valuta du har, så PS5 Pro, for eksempel, hvis du ønsker å bruke det i pund, ville du faktisk betale mye mer enn en amerikansk kunde i dollar på grunn av hvordan valutakursen fungerer, det samme med grafikkort, det samme gjelder for mye teknologi, og det har vært veldig, veldig irriterende, så i det minste vi ser en liten rabatt her, men du kommer sannsynligvis fortsatt til å betale mer enn 1000 dollar hvis du kjøper den i pund, men forhåndsbestillingene har åpnet i dag, og de er allerede utsolgt for denne tingen, og den lanseres den 16. oktober, så det viser seg allerede å være en ganske populær vare, selv om det er en av de dyreste håndholdte spillenhetene vi noensinne har sett. Hvorvidt ytelsen vil matche det Xbox håper på, hva forbrukerne håper på, må vi vente og se, det er mye hype rundt den, det er en mye hype rundt det å ta med seg en Game Pass-maskin på farten, fordi det i utgangspunktet er som en PlayStation Portal, men hvis det var bra, for hvis du har et Game Pass-abonnement og du har denne tingen, har du i utgangspunktet massevis av spill i hånden, den kan også kjøre Steam, den kan også kjøre massevis av ting som du i utgangspunktet ønsker å ha i en håndholdt spill-PC, men vi får se, vi må se hvor godt den gjør det når det gjelder ytelse, for allerede i salg ser det ut til at den har gjort det ganske bra, til tross for denne uhyrlige høye prisen. Er du en av dem som har forhåndsbestilt en Xbox ROG Ally X eller bare Ally? Hva forventer du av den? Håper du at den kan erstatte Steam dekk? Håper du at det kan slå Steam-dekket? La meg få vite alt dette og mer, Vi ses snart for flere GRT-nyheter. Ha det."