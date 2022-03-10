GRTV News - Electronic Arts har nettopp blitt kjøpt opp av PIF, Silver Lake og Affinity Partners for 55 milliarder dollar

Dette er et historisk oppkjøp for gaming.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Men i dag skal vi snakke om et enormt, enormt stykke nyhet."
"EA har offisielt blitt kjøpt opp av Saudi Public Investment Fund, Silver Lake og Affinity Partners for 55 milliarder dollar.Siden jeg ikke er like godt orientert som Alberto her, kommer jeg sannsynligvis bare til å lese en mye av dette ord for ord, for dette er ting som vi egentlig ikke ønsker å misforstå."
"Men som han sa her, har det vært mange rykter i helgen om at EA muligens bli kjøpt opp og muligens gå tilbake til å være et privat selskap med en enorm mengde penger på vei fra det saudiske offentlige investeringsfondet, PIF, så jeg burde si Silver Lake og Affinity Partners, som alle har inngått en avtale om å kreve 100 % av EA for rundt 210 dollar per aksje, noe som tilsvarer en premie på 25 % på aksjen."
"Transaksjonen er gjennomført i kontanter og gir nå EA en markedsverdi på rundt 55 milliarder euro, den største kontanttransaksjonen i historien, noe som er utrolig enormt.Det betyr at det ikke er betalt for det i form av aksjer for aksjer eller noe lignende det."
"Det har blitt kjøpt som du kan gå og kjøpe, for eksempel en bil, men selv da er det sannsynlig at du for å finansiere en bil, la oss si en TV eller en flaske melk.Uansett har vi en uttalelse her fra Andrew Wilson, President og CEO i Electronic Arts, våre kreative og lidenskapelige team hos EA har levert ekstraordinære opplevelser til hundrevis av millioner av fans, skapt noen av verdens mest ikoniske IP-er og generert betydelige verdi for selskapet vårt."
"Dette øyeblikket er en stor anerkjennelse av deres bemerkelsesverdige arbeid, og fremover vil vi fortsette å flytte grensene for underholdning, sport og teknologi, og åpne opp for nye muligheter sammen med våre partnere.Vi skal skape transformative opplevelser som inspirerer kommende generasjoner, og jeg gleder meg mer enn noensinne over fremtiden vi bygger."
"Vi har også en uttalelse fra visesentralbanksjefen og sjefen for internasjonale investeringer i PIF, Tyrkia Alno Weyze, jeg uttaler det sikkert feil, jeg beklager til Tyrkia, PIF liker en unik posisjon i den globale videospill- og eSport-sektoren, og skaper og støtter økosystemer som knytter fans, utviklere og skapere sammen med intellektuell eiendom."
"PIF har vist et sterkt engasjement for disse sektorene, og dette partnerskapet vil bidra til drive EAs langsiktige vekst, samtidig som vi opprettholder, beklager, innovasjon i bransjen på en global skala.Så dette har blitt godkjent av EAs styre, dette går videre og forventes å stenge i første kvartal av regnskapsåret 2027 etter å ha sikret de nødvendige regulatoriske godkjenninger og EA-aksjonærenes godkjenning."
"Etter at transaksjonen er gjennomført, vil EAs ordinære aksjer ikke lenger være notert på noe offentlig marked, og EA vil forlate Nasdaq, noe som er stort.Hva dette betyr for gamere er litt uvisst, men jeg tror vi kommer til å komme inn på det litt senere senere, for her har vi nok et sitat fra Jared Kushner, administrerende direktør i Affinity Partners."
"Electronic Arts er et ekstraordinært selskap med et ledelsesteam i verdensklasse og en dristig visjon for fremtiden.Jeg beundrer deres evne til å skape ikoniske og varige opplevelser, og som en som vokste opp opp med å spille videospillene deres og som nå nyter dem sammen med barna sine, er jeg begeistret for hva fremtiden bringer."
"Luis A. Ubinas, ledende uavhengig styremedlem i EAs styre, sa at styret nøye evaluert denne muligheten og konkludert med at den tilbyr attraktiv verdi for aksjonærene og kommer alle interessenter til gode.Vi er glade for at denne transaksjonen vil generere umiddelbar og sikker kontantverdi for aksjonærene våre, samtidig som den vil styrke EAs evne til å fortsette å bygge lokalsamfunnene og opplevelser som definerer fremtidens underholdning."
"Så ja, dette vil bli gjennomgått en stund, slik vi så med Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard.Det er verdt å merke seg igjen at ettersom dette var en slags kontantbasert investering som vi kanskje ikke vil se så mye gransking, spesielt med tanke på at PIF, Affinity Partners og Silver Lake ikke er Microsoft ettersom Microsoft allerede eide Xbox-plattformen mye av kritikken mot Microsofts kjøp av Activision Blizzard handlet om monopol i spillsektoren, noe som, hvis vi tenker over det, nesten var latterlig med tanke på hvor langt bak Xbox ligger når det gjelder markedsandeler akkurat nå, til tross for at det med Game Pass og slike ting fortsetter den fortsatt å tjene mye penger, den er bare ikke i noen måte prøver å monopolisere spill, ettersom de snarere flytter mange av spillene sine og eksklusive spill til andre konsoller og plattformer."
"Men ja, vi må se hvordan dette påvirker EA, jeg tror ikke det kommer til å bli veldig bemerkelsesverdig før det har gått et par år.Akkurat nå ser EA frem til lanseringen av Battlefield 6.EA har også i en årrekke vært hovedprodusent av mange sportstitler som EA Sports, spesielt FC er sannsynligvis den viktigste der som du vil se til når du leter etter på store kamper som PIF, Silver Lake og Affinity Partners ønsker å dra nytte av."
"Vi må som sagt vente og se hvor viktig dette er, men jeg tror det er en av de største nyhetene om spilloppkjøp som vi har sett noensinne, kanskje bare overgått av Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard.Så vi får se, som jeg sier, men det er store nyheter, det er store nyheter, jeg er fortsatt litt lamslått tror jeg av det faktum at EA nettopp har blitt kjøpt opp på denne måten, med tanke på at det er et av de største navnene innen spill i dag, men vi får bare vite i fremtiden hva som kommer til å skje kommer til å skje med det."
"La meg få vite hva du tror om fremtiden til EA, tror du dette er en god eller et dårlig trekk for selskapet, og jeg ser deg i morgen for flere JLTV-nyheter, Farvel."