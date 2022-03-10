Et nytt LOTR tredjepersons actionspill er tilsynelatende på vei.
"Vi har, vil jeg si, litt mindre av en stor historie enn vi hadde i går. I går var absolutt banebrytende, og vi kommer til å snakke om EA-oppkjøpet i lang tid fremover.men vi har en rapport om at et nytt spill som utspiller seg i Midgard snart kan være på vei som potensielt kan konkurrere med Galtvort Legacy. Så du tenker kanskje, vel, Warner Bros. eier både Ringenes Herre-IP'en og Harry Potter-IP'en, så hvordan kan dette konkurrere?Vel, Embracer Group eier faktisk rettighetene til Ringenes Herre videospillene, som ville bety at de teknisk sett kunne være i konkurranse med hverandre fordi WB Games og Avalanche Studios åpenbart ikke er en del av Embracer. Men i alle fall, la oss hoppe litt i pistolen her, for la meg gi deg detaljene om dette spillet, som det er ikke mange, skal jeg være ærlig, men tilsynelatende kilder nær spillet som snakker med Insider Gaming sa at det har vært et spill, et nytt Lord of the Rings tredjepersons actionspill i arbeid i ganske lang tid nå, og det har delvis blitt finansiert av Abu Dhabi investeringskontor også. Embracer, Revenge og andre studioer sies også å være nær til spillet med finansiering i deler også. Abu Dhabi-fondet er tilsynelatende rundt $ 100 millioner dollar, noe som er mye penger gitt til dette spillet, men med tanke på om Embracer ønsker det skal være noe som kan utfordre slike som Hogwarts Legacy, som solgte millioner og millioner av eksemplarer, vil du sannsynligvis ha noe som ligner mer på det. Vi får se når det gjelder mekanikk og hva spillet faktisk prøver å være, men hvis det er en konkurranse med Galtvort-arven, kan man tenke seg at de går etter en lignende idé som Harry Potter-spillet, som var å gi folk den Harry Potter-opplevelsen de ønsket seg, opplevelsen av å være elev på Galtvort gjennom øynene til en helt ny karakter i en helt ny tid for verden. Så vi ville sannsynligvis ikke se hendelsene i filmene finne sted fordi du kanskje ikke ville være i stand til å påvirke disse hendelsene, med tanke på at du ville være en annen karakter, en selvskapt karakter, men vi må se, for å være ærlig. Som Jeg sier at dette spillet tilsynelatende har vært under utvikling en god stund, og hvis det er sant, ville du forestille seg at det er sant, for bortsett fra Ringenes Herre Golem, som du kan se her, har vi faktisk ikke sett så mye fra da Embracer kjøpte rettighetene til Ringenes Herre of the Rings IP for videospill tilbake i 2022. Så igjen, det er mye som kan gjøres med dette IP-en, og det er mye potensial der, og jeg tror Galtvort Legacy beviser at folk fortsatt ønsker å engasjere seg i tradisjonelle fantasiverdener, og de ønsker definitivt å føle at de er en del av den, noe de viser ved å skape sine egne små elever på Galtvort."
"Embracer har nektet å kommentere saken, og har i utgangspunktet sagt at vi ikke kommenterer rykter og spekulasjoner, noe som ikke nødvendigvis avviser disse ryktene, men heller ikke gir dem kreditt. Så.., Igjen, det er ikke så mye å gå på her, men det virker svært usannsynlig at Embracer ikke fungerer på noe som helst. Jeg vet det er en dobbel negativ der, beklager det, men det er sannsynlig at Embracer jobber med noe. En tredjepersons action Lord of the Rings-spill, jeg mener, det har blitt gjort bra før. Shadow of War, Shadow of Mordor, Lord of the Rings Conquest, alle disse spillene huskes veldig, veldig godt. Ringenes herre Golem, ikke så mye. Hold det unna Golem, hold det unna stealth, og kanskje vi vil har en vinner. Men, ja, la meg få vite hva du vil se fra en potensiell Lord of the Rings-spill, hvis du tror det kan konkurrere med Hogwarts Legacy, så skal jeg se deg i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det bra."