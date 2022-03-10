John Lee Hancock & Nicholas Denton - Talamasca: The Secret Order San Diego Comic-Con Malaga-intervju

Gamereactors David Caballero snakket med både showrunneren og hovedpersonen i AMCs nyeste Ann Rice-filmatisering, og diskuterte skrekk, Guy Anatoles profil og til og med det bredere Immortal Universe.
"Hei venner, jeg er på San Diego Comic-Con i Málaga, og vi lærer mer om Talamasca, den hemmelige ordenen, og jeg har med meg både John og Nicholas. Tusen takk for at dere er med oss.Den første er til deg. Du spiller en fyr som har et annerledes sinn, som fungerer annerledes. Vil du si at ditt også gjør det?Fungerer Nicholas' hjerne annerledes? Selvsagt gjør den det. Ok, tusen takk, John."
"Men jeg antar at John og jeg har tilbrakt så mye tid sammen, og han ga meg denne rollen, så forhåpentligvis har jeg hans sinn som er sprøtt nok til å være rollen.Jeg tror det var vanskelig på en måte å spille en tankeleser, men jeg tror at hvis du prøver å være intuitiv nok hele tiden med folk, Jeg tror en skuespiller virkelig prøver veldig hardt å tenke på hva noen andre går gjennom eller føler."
"Det var ikke så vanskelig som jeg trodde det ville være.Fantastisk. Og du, John, vi har sett filmer fra deg som er mer biografiske eller mer basert på virkeligheten.For eksempel The Blind Side. Hva synes du om denne overgangen til overnaturlig skrekk?Jeg gjorde den bare mer jordnær. Jeg brakte den inn i en verden som jeg kunne skrive og regissere, det vil si, jeg sier ikke at det ikke finnes vampyrer og hekser."
"Jeg elsker vampyrer og hekser, men jeg ville at de skulle komme og forholde seg til de dødelige i den dødelige verden på en måte.Og jeg ville nærme meg det fra en skeptikers synsvinkel i stedet for en som sier: "Ja, jeg vil se på en hekse- eller vampyrserie.Det er som om jeg vil se en serie om noen, du vet, en ung mann med et eksistensielt spørsmål som tilfeldigvis støter på en og annen vampyr eller heks."
"Det er greit. Og du er kjent med overnaturlige ting og mysterier, men ikke så mye med skrekk og gru.Så jeg stiller deg det samme spørsmålet. Hva føler du om dette byttet? Hvordan uttrykker du deg i en skrekkhistorie?Vel, jeg er litt kjent med skrekk. Det er mye skrekk som jeg elsker.Mer enn mystikk."
"Ja... Så mysteriegreiene, jeg tror jeg tok det fra en mer forvrengt versjon av virkeligheten.Det som forandret seg internt og psykologisk for denne karakteren, ville virkelig få ham til å miste forstanden.Så jeg tror det virkelig bidro til å legge til rette for denne følelsen av angst gjennom hele Guy, gjennom hele historien.Og også å innse at dette faktisk kan være en realitet."
"Disse figurene som dukker opp, disse udødelige vesenene, selv om han var skeptisk, kunne de virkelig være virkelige.Det høres spennende og fryktinngytende ut.Den siste til deg.Greit... Mayfair Witch er fornyet for en ny sesong, og dere slipper denne. Den er rett rundt hjørnet."
"Kan vi forvente noen form for krysning mellom det udødelige universet til Anne Rice?Ja, det kan vi. Vi, da vi gikk inn i det, ville vi at det skulle se ut som om vi alle befinner oss på den samme tidslinjen.Vi eksisterer alle i det samme universet. Så det som skjer der borte, har innvirkning her.Og jeg snakker mye med Rollin og Esther, programlederne for de to seriene, Mark Lafferty og jeg."
"Og så holder vi alltid hverandre oppdatert på hva vi holder på med, slik at vi ikke blir overrumplet av noe som skjer her borte i en av de andre verdenene. Det er et krysningspotensial.Men jeg har alltid sett på det som en mulighet snarere enn en forpliktelse.Og så når vi har i vår, du vet, i vår serie, har vi, du vet, Maloy fra intervju og Raglan James fra intervju."
"Ikke fordi vi tenkte at det ville være en flott mulighet til å krysspollinere, men mer fordi de virkelig passet inn i handlingen vi fortalte.Vi ville vært overlykkelige over å få penger fra Mayfair, som har den samme regelen om at det fungerer for dem, og det fungerer for oss.Bare hvis det fungerer. Det er greit. Tusen takk for at dere tok dere tid. Nyt resten av San Diego Comic-Con. Jeg håper dere liker Malaga."
"Takk skal du ha. Tusen takk, min venn."